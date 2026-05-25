    Trump recalca que no firmará un acuerdo con Irán que no sea “grande y significativo”

    “El acuerdo con Irán será uno grande o significativo, o no habrá acuerdo", sostuvo el mandatario estadounidense.

    Europa Press
    Donald Trump. Foto: Europa Press/Contacto/Andrew Leyden. Europa Press/Contacto/Andrew Ley

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha subrayado este lunes que no firmará un acuerdo con Irán que no sea “grande y significativo” y ha incidido en que “será exactamente lo contrario” del histórico pacto nuclear firmado con Teherán en 2015, que Washington abandonó unilateralmente en 2018 durante su primer mandato.

    “El acuerdo con Irán será uno grande o significativo, o no habrá acuerdo. Será exactamente lo contrario del desastre que supuso el Plan de Acción Integral Conjunto -nombre oficial del acuerdo de 2015- negociado por la fallida Administración Obama, que supuso un camino directo y abierto para Irán hacia las armas nucleares. No, no alcanzo acuerdos como ese”, ha manifestado en un mensaje en redes sociales.

    Así, ha cargado contra los demócratas que están criticando el posible pacto y que “no saben nada del acuerdo potencial” que se negocia con Irán, “cosas que ni siquiera se han negociado aún”. Trump ha afirmado que el Partido Demócrata “ha perdido el rumbo” y “critica constantemente cada una de las fantásticas victorias” que logra el inquilino de la Casa Blanca.

    El propio Trump aseguró el domingo que las conversaciones con Irán siguen progresando adecuadamente con vistas a la posible firma de un acuerdo “de principios”, si bien avisó de que en ningún caso firmará un acuerdo a todo correr porque “ambas partes deben tomarse su tiempo y hacer las cosas bien”.

    Por su parte, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, esgrimió que cualquier acuerdo que se alcance deberá recibir el visto bueno del líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, al tiempo que insistió en que Teherán no renunciará a su “derecho” a desarrollar tecnología nuclear.

    Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo, si bien las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte de Trump.

