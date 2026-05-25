Inti-Illimani Histórico alista show instrumental junto al Cuarteto Austral en la Gran Sala Sinfónica Nacional

“Ah, qué bonito eso”, observó la entonces polola del joven músico Horacio Salinas, cuando lo escuchó tocar una breve progresión en su guitarra. “Yo estaba con la guitarra y de repente empecé a pulsear, distraídamente -recuerda el hombre de Inti-Illimani Histórico al teléfono con Culto-. Mientras, ella hacía una maqueta porque estudiaba arquitectura".

Por entonces, Salinas tenía 19 años. Era un joven aspirante a músico que también comenzaba su camino en la universidad. También se iniciaba en la composición musical. Aquella pieza que estaba tocando acabaría siendo su primera creación.

“Y yo le dijo ¿bonito qué cosa?, ella me responde ‘eso que estás tocando, eso que suena como ta ta ti ta ta ti ta ta ti", recuerda el hombre del Inti-Illimani Histórico. Ahí tuvo el título, Tatatí. “Luego fui donde Luis Advis, que era el maestro con el que trabajábamos entonces. Se la mostré, a él le encantó, y me dijo: ‘Mira, ahora lo que tienes que hacer es la parte B’. Y ahí empieza todo un aprendizaje de las estructuras de la música, que para mí fueron invaluables”.

Inti Illimani Archivo Histórico / Cedoc Copesa

Inseparable de la obra del Inti-Illimani Histórico, Tatatí, se instaló como una de las piezas instrumentales definitivas del conjunto. Aunque caracterizado por sus poderosas armonías vocales, aquella es una área de su música que tomó vuelo propio, con composiciones como Alturas, El Mercado de Testaccio, Longuita, entre muchas otras.

Esa obra es la que cruza un nuevo hito para el señero conjunto. El próximo 19 de julio se unirá al Cuarteto Austral, el ensamble que acompañó a Los Bunkers en su MTV Unplugged, para ofrecer, por primera vez en Chile, un concierto en formato acústico en la Gran Sala Sinfónica Nacional de la Universidad de Chile.

“Vamos a ser el primer grupo no sinfónico que va a presentarse en esta sala que es magnífica, que es realmente un templo maravilloso para escuchar música -comenta Horacio Salinas-. Me parece que este criterio de la universidad es como lo que hacen las grandes salas europeas donde nos ha tocado tocar, como el Barbican, el Kennedy Center, en fin, son salas que tienen una programación muy transversal”.

Por ello, están preparando un repertorio ad-hoc de 18 piezas instrumentales. “Creo que es primera vez en nuestra vida que vamos hacer un concierto solo de música instrumental que abarca toda nuestra historia, partiendo por Tatatí, Alturas y muchas piezas que no tocamos normalmente los conciertos, pero que las hemos ordenado de manera que sea que haya un recorrido por la música del Inti-Illimani”.

Por las características del lugar se aprovechó la ocasión de sumar al Cuarteto Austral, con arreglos trabajados por José Miguel Tobar y el propio Horacio Salinas. “Este es un cuarteto de muchachas muy talentosas que nos van a acompañar durante casi todo el concierto, con arreglos que hemos imaginado para toda esta todo este conjunto de música”.

Aquel es un cruce de universos, pero Salinas matiza, a tono con el trayecto musical del Inti-Illimani Histórico. “Es difícil encasillar la música del Inti-Illimani como folklore, porque no es necesariamente folclore. Tiene raíz folclórica sin duda, y eso es lo maravilloso, pero en realidad es bastante ecléctica -reflexiona-. Alguna vez al [guitarrista] John Williams, yo le pedí un escrito para el disco que se llama Imaginación. Entonces escribió que éramos uno de los mejores grupos instrumentales del mundo. Yo le dije que había exagerado un poco. Es difícil decir que somos un grupo instrumental folclórico. Somos un grupo de músicos chilenos que andan en una búsqueda, eso es lo que nos ha apasionado, donde el nervio, el corazón, es la música de tradición popular, no solo chilena, de todo el mundo. Lo que nosotros hacemos podría ser música andina, podría ser música chilena también, podría no ser chilena. Y en realidad, como alguien dijo por ahí muy acertadamente, nosotros hacemos quizás una especie de folklore de un país imaginario“.

Cuarteto Austral nbnd22b4s9

La presentación además tendrá otro hito; será grabada para un eventual lanzamiento. “Vamos a hacer una grabación porque es un evento curioso en la historia nuestra -confirma Horacio Salinas-. Queremos dejar estampado eso. Y también tenemos un disco que va a salir pronto, es un concierto en vivo que hicimos en el Teatro Municipal de Viña del Mar a finales de diciembre del año pasado, en un show que llamamos reencuentro”.

Tras la presentación, los músicos del Inti-Illimani Histórico armarán las maletas para una gira europea que en septiembre próximo tendrá pasos por Italia, España, Alemania, Suecia, Suiza, Bélgica, Finlandia, en el que no se descarta presentar esta experiencia. “Yo creo que donde podamos tocar con cuarteto vamos a poder hacer parte de este repertorio, estamos viendo eso. Aunque claro, casi siempre sucede que nos piden los clásicos temas de Inti- Illimani, y nosotros felices los tocamos. Pero últimamente estamos haciendo un repertorio muy interesante que cruza casi todas las épocas de la historia nuestra”.

-Desde aquella vez que escribió Tatatí, ¿todavía tiene la chispa del compositor?

Tiene la complicación que con el pasar del tiempo algo de la frescura que tiene esto de inventar, no es tan fácil de que llegue, digamos. Yo sigo componiendo música, los compositores componemos hasta yo creo que hasta poco antes de sucumbir. Pero no tenemos alternativa que hacer eso. A veces las ideas sí cuestan un poco que vengan, en fin. Pero hay tantas otras cosas que se pueden hacer, jardinería, en fin, distintas cosas...

Inti-Illimani Histórico más el Cuarteto Austral se presentarán el 19 de julio en la Gran Sala Sinfónica de la Universidad de Chile. Las entradas se pondrán a la venta en el sistema Ticketplus desde el martes 26 de mayo al mediodía.