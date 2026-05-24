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    Netanyahu asegura que eventual acuerdo con Irán deberá incluir fin del enriquecimiento de uranio

    El primer ministro israelí afirmó que conversó con Donald Trump sobre el memorando de entendimiento en discusión y sostuvo que cualquier pacto definitivo debe contemplar el desmantelamiento de las instalaciones nucleares iraníes.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Netanyahu asegura que eventual acuerdo con Irán deberá incluir fin del enriquecimiento de uranio

    El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este domingo que cualquier acuerdo definitivo con Irán deberá incluir el desmantelamiento de las instalaciones de enriquecimiento de uranio y la retirada del material nuclear enriquecido del territorio iraní.

    La declaración fue realizada luego de una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de las negociaciones diplomáticas que buscan avanzar hacia un entendimiento con Teherán y estabilizar la región.

    “Mi política, como la del presidente Trump, sigue siendo la misma: Irán no tendrá armas nucleares”, sostuvo Netanyahu en una publicación en la red social X.

    El mandatario israelí agregó que ambos gobiernos coinciden en que un eventual pacto con Teherán debe contemplar “el desmantelamiento de las instalaciones de enriquecimiento de uranio de Irán y la retirada de su material nuclear enriquecido del territorio”.

    Netanyahu asegura que eventual acuerdo con Irán deberá incluir fin del enriquecimiento de uranio

    Las declaraciones llegan en un momento sensible para las conversaciones impulsadas por Washington, que han sido mediadas por Pakistán y que buscan consolidar una tregua regional tras semanas de conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.

    Aunque funcionarios estadounidenses han señalado que existen avances diplomáticos, la Casa Blanca ha evitado anticipar un acuerdo inmediato. Trump afirmó este domingo que instruyó a sus representantes a no acelerar las negociaciones, asegurando que “el tiempo está de nuestro lado”.

    El mandatario estadounidense también sostuvo que el bloqueo sobre puertos iraníes continuará vigente hasta que se alcance un acuerdo definitivo con Teherán.

    Netanyahu asegura que eventual acuerdo con Irán deberá incluir fin del enriquecimiento de uranio

    El punto nuclear

    La cuestión nuclear aparece como uno de los puntos más sensibles de la negociación. Estados Unidos e Israel sostienen desde hace años que Irán busca desarrollar capacidad militar nuclear bajo la cobertura de su programa atómico civil.

    Teherán, en cambio, rechaza esa acusación y asegura que sus actividades nucleares tienen fines energéticos y científicos.

    Según trascendidos de medios estadounidenses, el memorando de entendimiento actualmente en discusión se concentraría principalmente en materias de seguridad regional, el desbloqueo del estrecho de Ormuz y eventuales alivios económicos para Irán.

    Netanyahu asegura que eventual acuerdo con Irán deberá incluir fin del enriquecimiento de uranio CENTCOM

    El expediente nuclear, en tanto, quedaría sujeto a conversaciones posteriores. El portavoz de la diplomacia iraní, Esmail Baqai, confirmó que las negociaciones continúan, aunque aclaró que aún no existe acuerdo sobre “las cuestiones importantes”.

    Entre los puntos en discusión figuran el desbloqueo parcial de activos iraníes congelados en el extranjero, la reapertura del tránsito marítimo en Ormuz y mecanismos de supervisión vinculados al programa nuclear iraní.

    Preocupación por Líbano

    La conversación entre Netanyahu y Trump también abordó el conflicto en Líbano y la situación de Hezbolá, luego de versiones que apuntaban a que un acuerdo regional podría incluir el fin de la ofensiva israelí contra el grupo chií.

    “El presidente Trump también reafirmó el derecho a la autodefensa de Israel contra amenazas en todos los frentes, incluyendo el Líbano”, señaló Netanyahu.

    La declaración se produjo después de reportes que indicaban que Israel teme que un eventual acuerdo regional pueda incorporar restricciones o condiciones a sus operaciones militares en territorio libanés.

    Netanyahu asegura que eventual acuerdo con Irán deberá incluir fin del enriquecimiento de uranio

    De acuerdo con esas versiones, Netanyahu expresó preocupación ante la posibilidad de que las negociaciones desemboquen en un cese definitivo de la ofensiva israelí contra Hezbolá.

    Israel mantiene operaciones militares en el sur del Líbano y continúa realizando bombardeos sobre distintas zonas del país pese a la tregua vigente desde abril.

    Mientras tanto, Netanyahu insistió en que Israel mantendrá su postura frente al desarrollo nuclear iraní y reiteró que considera imprescindible impedir que Teherán conserve capacidad de enriquecimiento de uranio dentro de su territorio.

    Más sobre:IránEstados UnidosIsraelUranioGuerraMedio OrienteConflictoBenjamin NetanyahuDonald Trump

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