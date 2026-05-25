Ninguneo y gol de Fernando Zampedri: la particular reacción de Erling Haaland al ver el escudo de Universidad Católica

Erling Haaland jugó un amistoso con la UC en el EA Sports FC.

Universidad Católica recibió un inesperado y particular guiño de una figura del fútbol mundial. Erling Haaland reaccionó al ver el escudo de la UC por primera vez en su vida.

Durante una transmisión junto al youtuber KSI, el goleador del Manchester City y el influencer se enfrentaron en un partido de EA Sports FC (ex-FIFA). Ambos lo hicieron con equipos al azar.

El primero en elegir fue el británico-nigeriano, al que le tocó la UC. “Uni. Católica, no sé nada al sobre este”, señaló KSI.

Haaland respondió con la misma incredulidad: “Ni idea”, indicó y posteriormente eligió su equipo, el Kocaelispor de la liga turca.

Posteriormente, ambos iniciaron el partido amistoso en el videojuego. El noruego se puso rápidamente en ventaja por 2-0, mientras que el youtuber respondió con un gol cerca del cierre. ¿El autor de la anotación?, Fernando Zampedri, el goleador cruzado. Pese al gol del Toro, Haaland terminó quedándose con el triunfo por 2-1.

El delantero del Manchester City, que se consagró como goleador de la Premier League por tercera oportunidad, con 27 goles, se prepara para disputar el Mundial con Noruega. Es la gran estrella de la selección escandinava, llamada a ser una de las revelaciones de la Copa del Mundo que se disputará en Norteamérica.