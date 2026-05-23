Desde “no se puede defender lo indefendible” a “no es una decisión de la ministra”: las reacciones al recorte del Mindep

El temido recorte presupuestario de 3% ordenado por el ministro de Hacienda Jorge Quiroz al resto de los ministerios ha generado duras críticas en todas las carteras donde se han producidos esos ajustes. En Deporte, si bien se cumplió con la promesa realizada por Natalia Duco de no tocar sustantivamente al alto rendimiento, igualmente hubo eventos que se vieron afectados, como los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales.

“En todos los ministerios hubo un recorte del 3%. Luego de esa orden, nosotros hicimos un estudio exhaustivo para decidir en qué presupuesto íbamos a hacer el recorte para generar el menor impacto al deporte de alto rendimiento. Después de ese análisis, decidimos bajar los Juegos Nacionales y Paranacionales”, explicó la ministra sobre los $ 3.586 millones que se dejarán de invertir por este ítem.

Sin embargo, los argumentos no dejaron satisfecho a todo el mundo. La exmaratonista y exdiputada Érika Olivera critica con dureza la medida. “Si se realizó un estudio profundo, llama la atención que se priorice dejar fuera un evento importante. Las respuestas no me dejan conforme. Los Odesur son para otras categorías, por lo que hay que tener cuidado cuando damos respuestas”, afirma en relación a la explicación ministerial de dar prioridad a los Juegos Sudamericanos.

Y no se queda ahí. También lamenta que se vea afectada una población mayoritariamente escolar, que es la que participa en estos certámenes y que dan proyección para el recambio. “No se puede defender lo indefendible, no nos podemos perder. Para llegar al alto rendimiento hay que tener una buena base y sabemos el camino que hay que recorrer y lo difícil que es. No olvidemos que la mayoría de la gente que practica deporte viene de lugares vulnerables”, afirma.

En esa línea, plantea que “los Juegos son el megavento que tienen los jóvenes. Además, habría que preguntarse si se retoma el próximo año o en 2028. También hay que ver cómo se puede reemplazar esta falta de Juegos, hay que ver las competencias y cómo se arman las delegaciones. Está en juego la seriedad que le damos a estas categorías, porque después de estas generaciones vienen los representantes para Odesur y Panamericanos”.

Finalmente, propone que se debe analizar bien cómo se distribuyen los dineros. “Hay recursos mal ejecutados, con recintos que quedan abandonados a mitad de construcción. Quizás, se debería evaluar más profundamente dónde se destinan los recursos, porque en Chile el presupuesto para el deporte no llega ni siquiera al 1% del PIB y el deporte es el patio trasero de las discusiones presupuestarias. Además, se afecta a una población importante como la escolar, que además es a la que le llegan menos recursos”.

Por su parte, el senador Matías Walker también manifiesta su desacuerdo con la determinación del gobierno: “Es una decisión lamentable. Yo creo, y tengo la convicción, que no es una decisión que haya tomado la ministra del Deporte. Me parece que es una decisión de Hacienda, con la Dipres, y lo lamento mucho porque lo que más he pensado en estos días es en esos atletas que vienen de todas partes de Chile, en sus familias, en cómo se han preparado, en la ilusión que les hacía el desarrollo de estos Juegos, que es de donde nacen finalmente buena parte de los talentos que después se desarrollan en los deportes federados”.

En la misma línea que la exdiputada Olivera, apunta que “es una muy mala decisión por parte de la autoridad económica. Gobernar es priorizar el deporte, el deporte tiene que ser una prioridad en nuestro país, donde tenemos uno de los índices más altos de obesidad, de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades mentales, de depresión...”.

El Comité Olímpico de Chile, por otra parte, mantiene una postura neutra. “Esta determinación había sido conversada con nuestro Comité. Nosotros estamos por que los Juegos Deportivos Nacionales se hagan con una mayor cantidad de deportes, con más deportistas compitiendo y con un foco claro de descentralización”, afirman.

“Para eso, es necesario contar con presupuestos de todos los gobiernos regionales y realizar una coordinación a nivel nacional. Esperamos que en su próxima edición contemos con un evento de esas características”, añaden.

Olimpiadas Especiales

Además del recorte que afectó a los Juegos Deportivos Nacionales, otro megaevento sufrió el rigor de la orden de Hacienda: los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales 2027. La organización del certamen dejará de percibir $ 763 millones, lo que generará que obligará a postergar en algunos meses ciertas decisiones.

En la entidad, eso sí, se resignan y evitan deslizar críticas sobre la medida. “Desde el Comité Organizador Local de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027 queremos transmitir absoluta tranquilidad respecto al desarrollo del evento. El presupuesto informado ya era parte del escenario sobre el cual hemos venido trabajando, por lo que no representa una sorpresa ni afecta la planificación que se está ejecutando”, dice Rodrigo Gardella, director ejecutivo del COL.

El funcionario también detalla el encuentro que tuvieron las más altas autoridades. “Recibimos la visita de una delegación internacional de Special Olympics, instancia en la que presentamos los avances organizativos y operacionales de cara a los Juegos. En ese contexto, valoramos especialmente el compromiso demostrado por el gobierno de Chile, reflejado en la activa participación de la ministra del Deporte, Natalia Duco; y con el apoyo del Instituto Nacional de Deportes, así como también en la recepción realizada en el Palacio de La Moneda por parte del Presidente José Antonio Kast, quien expresó su apoyo a este importante evento internacional”, detalla.

“Seguimos avanzando de manera coordinada y en una línea de trabajo muy positiva, con el objetivo de organizar unos Juegos de alto nivel para los miles de deportistas, familias y delegaciones que llegarán a Chile. Asimismo, estamos fortaleciendo vínculos con el mundo privado, donde distintas empresas ya han comenzado a sumarse y mostrar interés en ser parte de un acontecimiento que tendrá un enorme impacto deportivo, social y de inclusión para el país”, añade.

En tanto, la ministra Duco le quita dramatismo a la medida. “La adecuación presupuestaria para Santiago 2027 responde al carácter multianual del proyecto y a una planificación responsable de los recursos, concentrando la inversión según la etapa real de ejecución. Hoy el foco está en la instalación del Comité Organizador Local y el cumplimiento de estándares internacionales, evitando una sobreejecución en fases iniciales. El compromiso del Estado de Chile con los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027 se mantiene intacto”, sentencia.