Natalia Duco: “No vamos a tocar el presupuesto del alto rendimiento ni el Proddar”

El primer día de este año, la vida de Natalia Duco cambió. Esa mañana recibió una llamada desconocida: era José Antonio Kast. “Estaba en casa en la mañana y recibí el llamado del Presidente. Estaba, literal, despertando... Fue algo que me impresionó, que no tenía esperado, y fue una propuesta bien concreta”, relata la ahora ministra del Deporte.

“Me impresionó el conocimiento que tenía de mi historia. Los primeros comentarios eran como ‘yo sé que te gusta cocinar, te he visto en charlas, sé que le regalaste a Lucianito en Navidad...’. O sea, se había dado el tiempo de conocer lo que yo estaba haciendo. Eso cautivó mi atención, para serte sincera”, admite la exlanzadora de bala, quien este lunes celebrará el Día del Deporte en La Moneda.

¿Qué le respondió al Presidente?

Luego de eso, le dije que era un honor para mí, pero que para poder dar alguna respuesta tenía que conocerlo. Porque la verdad es que yo antes de este llamado nunca había hablado con el Presidente en mi vida, no lo conocía, ni tenía ninguna cercanía con el mundo político.

¿Cómo fue ese encuentro en persona?

Fue ese mismo día. Le dije al Presidente: “Yo soy una persona muy leal, pero si voy a ser leal a usted tengo que conocerlo. ”Yo estoy en mi casa, pero vivo lejos, en Buin“, me respondió. ”Voy altiro", le dije. Agarré el auto y fui a su casa. Pasé toda la tarde con su familia en modo 1 de enero. Capaz que el Presidente me mate por contar sus infidencias, pero se me quedó grabado copiarle su tradición familiar de tirarse todos un piquero en la piscina la noche de año nuevo, la encontré muy entretenida. Hablamos, me mostró su casa, conocí a sus hijos, a sus nietos.

¿Con qué imagen se quedó?

La verdad es que la imagen que tenía de él versus la imagen de la que me llevé después de conocerlo fue un cambio radical. Y después de salir de la casa, me di cuenta de que era una persona confiable, austera y, como padre de familia, un protector.

¿Tuvo dudas para aceptar el cargo, tomando en cuenta la sanción por dopaje que cumplió?

No es que tuve dudas, pero soy una persona que reflexiona, toma las decisiones analizando los pros y los contras. Entonces, cuando analicé qué decisión tomar ante esta honorable propuesta del Presidente, la verdad es que sí pensé en estas consecuencias y sí las divisé. Analicé que era muy probable que sucediera. Iba a revivir esto, iba a ser un flanco de ataque, iba a ser usado en mi contra totalmente. Y así como esas situaciones eran costos a asumir, también había otros beneficios. Hay cosas a favor y en contra, como todo en la vida.

¿No teme que la WADA la vete?

Con la CNCD y con la WADA nos hemos puesto a disposición. Por mi experiencia personal, tengo clarísimo el poder y la importancia que tiene la institución como ente regulador y fiscalizador del juego limpio. Y es por eso que me he preocupado de que las cuotas se paguen como país. Porque yo sé las consecuencias de no cumplir, las viví en carne propia. Y acá quiero dejar claro que mi fin es el bien del deporte chileno. No es mi bien personal y en ningún caso que yo sea un problema. En el momento en que yo sea un problema, doy un paso al lado, y eso lo sé yo, lo sabe el Presidente...

¿En cuánto le ayuda esa experiencia?

Yo estoy acá porque estoy segura de que puedo hacer un aporte para el deporte chileno. Y tengo la firme convicción de que mi experiencia en mi caso de dopaje va a ir a favor de esto. A mí me tocó muy duro y por supuesto que quiero traspasar lo que yo viví, los errores que yo sé que cometí... Transmitir esa experiencia para que los futuros deportistas no cometan los mismos errores que yo.

¿Por qué estuvo en duda la postulación a los Juegos Olímpicos de la Juventud?

Nunca estuvieron en duda. La visión del Presidente fue súper clara: “Ministra, yo quiero que se hagan los Juegos Olímpicos de la Juventud, ahora es tu desafío como ministra hacer que esto sea posible dada la situación fiscal”. Y no fue una tarea fácil, por eso era irresponsable el día uno decir que los íbamos a hacer. Había que estudiar, hablar con Hacienda, analizar números; había que llegar a tiempos, había plazos muy cortos, mucho trabajo que hacer, muchas firmas que juntar, muchos papeles que realizar y también comprometer el aporte privado, que es muy importante, y eso se cumplió. Y gracias a que eso se cumplió, pudimos hacer lo que el Presidente siempre quiso.

¿Alguna dificultad administrativa demoró la decisión?

La dificultad administrativa eran los plazos y la complejidad de que los ministros firmen un documento y una garantía en nueve días, entendiendo que ellos tienen que asumir un ministerio y todas las cosas que tienen que hacer. Ese fue el gran desafío: juntar muchas firmas de muchos ministros, hablar con todos los equipos jurídicos, tener el respaldo del ministro de Hacienda, asegurar recursos privados para ser responsables con los recursos públicos y ser responsables con otras decisiones difíciles que se estaban tomando en Hacienda.

¿Chile va a insistir con la postulación a los Juegos Olímpicos de 2036?

Es una gran pregunta que ni siquiera ha tenido espacio de reflexión, para ser súper sincera. El objetivo que tenemos entre manos es la postulación a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Nosotros tenemos el foco ahí, la verdad. ¿Por qué? Por una cosa súper clara, porque la prioridad está en el deporte escolar.

¿Se sintió presionada por el fútbol durante la tramitación de la reforma a la ley de Sociedades Anónimas?

No me sentí presionada. Yo creo que había intereses que estaban justificados. Y nosotros lo que hicimos fue recibir a todos los que presentaron interés de ser escuchados. Los recibimos a todos. Hicimos la vuelta completa, desde los jugadores, los clubes, las asociaciones. No nos faltó a nadie. La gran ventaja que tuvimos como equipo es que mi subsecretario Andrés Otero conocía muy bien el tema. Me apoyé mucho en él y después de escuchar a tantas personas también me manejo bastante en el tema. Además, nos apoyamos mucho en la opinión del Presidente y del ministro José García Ruminot.

Hace un tiempo Pablo Milad decía que los gobiernos de derecha tenían mejor sintonía con el fútbol que los de izquierda. ¿Qué le parece esa opinión?

Es un comentario. Para mí, el fútbol desde mi experiencia en el mundo polideportivo, tiene una importancia transversal. Entonces, no cabe en mi cabeza que a un lado político le interese más que a otro, porque creo que el fútbol nos mueve a todos. No creo que haya una diferencia política. Yo ni siquiera soy fanática del fútbol, sí veo los partidos de Chile, pero lo valoro.

Natalia Duco, ministra del Deporte.

¿Cómo se está involucrando el Mindep con la violencia en los estadios?

Cuando llegamos, no estábamos en ninguna mesa de seguridad de los estadios. Te lo juro por mi hijo. Lo primero que hicimos fue llamar y decir que queríamos estar en estas mesas y ser parte de la solución del problema. Nosotros queremos trabajar para solucionar algo que es una urgencia y es de nuestro sumo interés.

¿Qué le pareció que la Conmebol insistiera en jugar el partido entre la UC y Boca Juniors con público visitante pese al dictamen de la delegación? ¿Piensa que está por sobre las normas del país?

Independientemente de todo lo ocurrido previo a la confirmación del partido, lo importante es que el partido se realizará en el Claro Arena, con hinchas visitantes, tal como lo pide la Conmebol, y con todas las medidas de seguridad solicitadas. Por eso, la Delegación Presidencial autorizó la venida de hinchas de Boca Juniors.

¿Qué le parece que los equipos de mayor convocatoria no puedan jugar más allá de las 18 horas?

Sabemos que es un tema de seguridad. Yo tengo una opinión como ciudadana, como hincha del deporte, que es una pero otra como autoridad. El anhelo de todos es que podamos ir al estadio fuera del horario laboral para que básicamente puedan asistir las personas que disfrutan del deporte, en un entorno seguro. A eso tenemos que llegar. Eso es de común acuerdo.

¿En qué está la situación de los directores regionales del IND, incluso hay una exministra?

Lo estamos evaluando. Hasta ahora no hemos tomado decisiones. Hay desde cupos que están vacantes, hay direcciones regionales que están mal evaluadas, otras que están bien evaluadas, unas que tienen duraciones del concurso más largas que otras. Entonces estamos evaluando y sí vamos a tomar decisión pronto, pero todavía no la hemos tomado.

¿Cuál es su postura con respecto al uso del Estadio Nacional?

Lo primero de decir es que las reservas de este año ya estaban cuando yo llegué con una agenda previa de planificación. Lo que nosotros estamos haciendo es un análisis para ordenar un poco el Parque Estadio Nacional y hacer una propuesta desde el 2027. Eso sí se viene. Se viene un cambio de estructura, un cambio de priorización, entendiendo dos cosas prioritarias: uno, que el deporte siempre va a ser prioridad, pero dos, que el Parque Estadio Nacional es el único ítem de ingreso que tiene el Ministerio del Deporte, ya que es la única forma de ingresar recursos propios, a través del arriendo, ya sea de la Cancha Sur o del Estadio para eventos deportivos o culturales.

¿Cómo se puede hacer para que la cancha no quede destrozada cada vez que hay un concierto?

Estamos solicitando a la FIFA que nos haga una auditoría de nuestro pasto. También estamos solicitando hacer un trabajo de capacidad y de impacto de estos eventos a los vecinos de Ñuñoa, que creemos que también es muy importante. También, ¿cuál es la capacidad del estadio en sí y el impacto de tránsito? Los estacionamientos, los transportes, el corte de calles... Y cuando tengamos esos estudios bien hechos, vamos a tomar decisiones para tener un margen fijo de un mínimo y un máximo, con todas las variables dimensionadas. También estamos viendo cómo podemos priorizar o no cobrar a todos los eventos polideportivos. Por ejemplo, campeonatos de atletismo, el rugby...

¿En qué consiste la auditoría al pasto que justamente cambió la FIFA?

Estamos solicitándolo y si no es la FIFA es otro. Nosotros sabemos que la parte híbrida se puede mantener. O sea, en ningún caso la inversión que hizo la FIFA se va a perder. Pero lo que queda de la mitad de pasto natural es lo que se podría mejorar. La cepa. Pregunté cuál era el margen de mejora que tenemos para que nuestro pasto se recupere más rápido y de la forma más moderna posible y la única manera es cambiar la cepa y mantener lo híbrido que invirtió la FIFA. Ahora, eso significa una inversión grande y estamos evaluando cómo podríamos hacerla con los recursos tenemos y ahí estamos haciendo los estudios de análisis. Se vienen noticias.

¿Por dónde irá el recorte del 3% que Hacienda pidió para los demás ministerios?

Estamos analizándolo, no tenemos aún la definición confirmada de dónde haremos los recortes, pero sí te voy a dar dos certezas: una, es que no vamos a tocar el presupuesto del alto rendimiento y la segunda, es que no vamos a tocar el Proddar.

¿Se buscará postular a más megaeventos?

Durante este año, no. Mi primera tarea es terminar de revisar el recorte presupuestario de este año. Cabe recordar que este presupuesto ya tuvo un recorte de un 5% antes de llegar este gobierno y ahora es un 3%, que no es sobre el 95% que quedó, sino que del 100% que había en un inicio. Y luego de esta tarea, la próxima es hacer el presupuesto para el 2027. Todo va a depender de la situación fiscal y de cómo responda la economía del país. Pero nuestro interés es que sí, porque trae turismo, crecimiento, cultura deportiva, familia, lindos momentos. Por ejemplo, el Mundial Sub 17 de vóleibol va a ser tremendo para Los Andes y San Felipe. Nosotros queremos enfocarnos en el legado que queda después del megaevento, que quede el know how, sacar ese conocimiento, hacerlo propio y que quede para siempre. Esa va a ser nuestra diferenciación.

¿Qué va a suceder con la Política Nacional del Deporte?

Esa política es resultado de una inversión de $ 700 millones que se hizo con la Universidad Alberto Hurtado. Tuvimos una reunión con la División de Política del Mindep para levantar no solo el resultado final, sino que todo el bruto de información que se hizo en el proceso. Lo estamos analizando para poder mejorar y hacer los cambios que se puedan hacer antes de que se publique. Mi labor como ministra es seguir la Ley del Deporte y crear políticas deportivas. Si llego y publico sin tener una visión del gobierno ni mía, significaría no poner mi visión, mi energía ni mi amor por el deporte ni el conocimiento de todo nuestro equipo. Pero lo que no voy a hacer es tirar a la basura toda esa inversión y el trabajo de todas esas personas; quiero rescatar ese conocimiento y el de mi antecesor, el ministro Pizarro, que con muy buenas intenciones quisieron hacer lo mejor.

¿Podría explicar en qué consiste la invitación que hizo a la Federación del Rodeo?

Primero, la visita al Champion fue una invitación como las múltiples que recibo de todas las federaciones que son parte del Comité Olímpico y que son parte de este ministerio. El rodeo es una federación más, reconocida por la ley, de las cuales yo me tengo que hacer cargo como ministra. Asistí acompañando al Presidente de la República y mi invitación fue recibirlos como a toda federación. No hay un compromiso de recursos de por medio, pero por supuesto que las puertas están abiertas.

¿Qué le parecieron las críticas de algunos deportistas?

Fue súper impactante la cantidad de críticas que recibí. Soy una persona y creo que es la vez que más críticas he recibido. Me impactó mucho, pero las respeto, tal como sucedió en el caso del doping, y como me imagino que seguirá sucediendo por distintas cosas que diga. Siempre va a haber gente que esté de acuerdo y en contra y, al tomar una decisión como ministra, uno tiene que ser adulta y responsable de sus decisiones. Y una consecuencia de ser autoridad es que uno deja de ser la deportista, la ídola de Chile o la que todos quieren y pasa a ser un sujeto de críticas con justa razón, y creo que uno tiene que tomarlo con altura de miras. Pero también soy humana y por supuesto que no es fácil leer la cantidad de hate, nunca me había pasado en mi vida, pero también lo entiendo y lo respeto.

¿Cuál será su sello como ministra?

Lo primero y más importante es que el Mindep y el IND cambien la estructura en una base legislativa, con un trabajo conjunto coherente, que no dependa del liderazgo ni de que las autoridades puedan o no trabajar en equipo. Me gustaría irme dejando un ministerio, una subsecretaría y un IND que trabajan porque hay una ley que está pensada para que trabaje y funcione. También he valorado que hay funcionarios con más de 40 años de servicio, personas que vienen desde la Digeder y que aman la institución, y a ellos son los que estamos escuchando, y nos hemos dado cuenta de que hay cosas que mejorar para que no dependa de liderazgos ni de personas ni de gobiernos de turno.

¿Y lo segundo?

Lo segundo es acercar el deporte a las personas y bajar la barrera de entrada al deporte y al movimiento. ¿Qué significa? Yo lo decía mucho en mis charlas: romper la barrera de la inmovilidad. O sea, que un paso es más que ninguno, y romper la barrera del sedentarismo. Como hay recursos limitados, lo voy a lograr a través de la tecnología y la innovación. Vas a ver un ministerio marcado de tecnología, estructura, procesos, inteligencia artificial, ciencia y datos. Y lo último, es que, para ser justa con donde vengo, creo que no podría dormir tranquila si no hago algo por profesionalizar el deporte de alto rendimiento.

Por su historia, ¿se siente más observada que el resto de los ministros?

Yo tengo una visión de la vida, que es de agradecimiento. ¿Por qué te lo digo así? Porque sentir que hay una exigencia, una presión, a mí me hace rendir más. Que más personas estén preocupadas de lo que hago significa que algo he hecho en el fondo y yo agradezco la posición donde estoy. Tiene costos, por supuesto. Todo lo que he hecho en mi vida, lo bueno, lo malo, aciertos y derrotas me han llevado donde estoy. No puedo no mirar mi historia y no reconocer lo que me ha enseñado. Por un lado, el dopaje significa que hoy día me critiquen. Tengo que asumirlo y no puedo negarlo. No puedo tapar el sol con un dedo, pero también esa experiencia me ha permitido ser psicóloga, ganar MasterChef, me ha permitido ser conocida, me ha permitido ser mamá y me ha permitido ser un mejor ser humano.

Entonces, al final yo creo que la verdadera madurez en la vida significa tomar las consecuencias de sus acciones y eso tiene un lado positivo que es el aprendizaje, pero también tiene un lado negativo que uno no puede evadir y uno tiene que enfrentarlo con madurez, y eso es lo que estoy haciendo. Si hay críticas hacia mi persona, las acepto porque también hay un origen de la crítica que es innegable y que yo las tengo que tomar. Pero también a partir de ese rol, y a partir de esa crítica, soy la persona que soy, y eso yo no lo cambio por nada.