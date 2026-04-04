Goleada de líder: Deportes Limache se sube a la cima de la Liga de Primera y le deja tarea a Colo Colo

Deportes Limache goleó a Unión La Calera y se sube al liderato de la Liga de Primera.

En el primer turno de la jornada sabatina del Torneo Nacional, Deportes Limache goleó para ser puntero. En la cancha sintética del Bicentenario Lucio Fariña de Quillota, los tomateros superaron con un expresivo 4-0 a Unión La Calera, para arrebatarle (momentáneamente) el primer puesto de la tabla a Colo Colo.

El muy buen equipo que dirige Víctor Rivero requería de un triunfo si quería dormir como líder de la Liga de Primera, y así dejarle la presión a sus contrincantes. También buscaba despegarse de Universidad Católica, que lo alcanzó con su goleada sobre Palestino del jueves pasado. Sin el golero titular Matías Bórquez, por lesión, Claudio ‘Halcón’ González fue el arquero limachino.

Los cerveceros no requieren tener mucho el balón para hacer daño. Confía en la capacidad de sus atacantes. Considerando este factor, se aprovecha del dulce momento de Daniel Castro. En los 17′, ‘Popin’ abrió el marcador, definiendo en la línea de meta, luego de un envío bajo del lateral Marcelo Flores, quien desbordó por la izquierda.

La Calera, sin Martín Cicotello en el banco (por suspensión; dirigió Carlos Galdames), registró el 55% de posesión en el primer tiempo y de a poco fue encerrando a su rival, ya cerca del entretiempo, sin embargo no lograba profundidad para ingresar a la zona de definición. El negocio de Limache era replegarse y salir de contra.

Para el complemento, ingresó Joan Cruz, en una movida que buscaba dotar a los cementeros de más juego. El punto es que los tomateros cuentan con una efectividad envidiable. La verticalidad de sus atacantes es un plus para el equipo.

En los 54′, Joaquín Montecinos marcó el 2-0. El ex Xolos de Tijuana recibió la pelota en la franja derecha, engancha hacia adentro y saca un remate medio mordido, pero que le sirvió para batir a Nicolás Avellaneda. Virtud también para Jean Meneses, quien lanzó un centro desde la izquierda, envío que no alcanzó a conectar Gonzalo Sosa por arriba. El movimiento del 9 acabó desacomodando a la zaga rival.

No hubo respuesta desde la vereda calerana. Por el trámite del partido, siempre estuvo más cerca el tercero de Limache que algún descuento cementero. Le faltaba más precisión al equipo de Rivero para aprovechar sus ataques y ampliar la diferencia. En los 70′, Popin Castro se perdió un mano a mano ante Avellaneda.

Marcos Arturia, quien reemplazó a Gonzalo Sosa, tuvo una chance en los 76′ pero falló. En la acción siguiente, tuvo su revancha. El argentino marcó el 3-0, luego de un pase de Meneses. Ahí el partido, como expresión de lucha, finalizó. En los 86′, Flavio Moya hizo el 4-0 definitivo.

Con esta victoria, Deportes Limache se instala en el primer lugar de la tabla con 17 puntos. Se irá a dormir ocupando exclusivamente la cima del Campeonato Nacional, a la espera de lo que haga Colo Colo este domingo. Los albos, que tienen 15 unidades, visitan a Deportes Concepción.