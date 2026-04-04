Claudio Aquino fue la principal incorporación de Colo Colo para la temporada anterior. Venía precedido de alentadores antecedentes: jugando por Vélez Sarsfield, se había convertido en el mejor volante ofensivo del fútbol argentino.

En Macul, sin embargo, la consagración ha demorado. Un poco por responsabilidad propia y otro tanto por la de los entrenadores que ha tenido en el Cacique. Tanto Jorge Almirón como Fernando Ortiz lo han utilizado como eventual alero izquierdo. Y en esa demarcación, el transandino pierde su principal influencia: la del pase profundo, a espaldas de los defensores.

Claudio Aquino y Arturo Vidal, titulares: las novedades que tendrá Colo Colo ante Deportes Concepción

Ante Deportes Concepción, el transandino tendrá una nueva opción de demostrar su mejor nivel. En los últimos duelos, ha podido mostrar sus virtudes. Inconscientemente, o no, se ha internado en el campo de juego, lo que le ha permitido lo que más ansía un jugador de sus características: tener el balón y distribuirlo entre sus compañeros.

Además, ha vuelto a convertir: en la Copa de la Liga les anotó a los lilas, precisamente los rivales de este domingo. Y en el mismo escenario: el estadio Ester Roa Rebolledo.

Arturo Vidal, en el duelo ante Huachipato (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

La otra novedad significativa de los albos será la reaparición desde el primer minuto de Arturo Vidal. El Rey, quien había sufrido inconvenientes físicos en el partido ante Coquimbo Unido, había reaparecido paulatinamente en la formación, con la intención de no arriesgarlo de cara al objetivo más ambicioso de los albos en la actual campaña: optar al título en la Liga de Primera. Vidal volverá a ser el líbero del equipo de Macul, una función en la que ha rendido en buen nivel y en la que, además, se ha sentido cómodo.

Habrá otra reaparición: la de Diego Ulloa en la franja izquierda de la nutrida zona de volantes que suele disponer Ortiz. El exjugador de Unión La Calera ha realizado convincentes presentaciones en la escuadra popular, al punto de que Nicolás Córdova lo sumó a la gira por Oceanía, que incluyó los duelos ante Cabo Verde y Nueva Zelanda.

Matías Fernández, Lautaro Pastrán, Francisco Marchant y Leandro Hernández saldrán de la titularidad para permitir las modificaciones con las que Ortiz y sus dirigidos pretenden realizar una presentación convincente ante los lilas y, sobre todo, lograr las unidades que les permitan seguir al tope del torneo nacional.