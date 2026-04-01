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    ¿Juega mejor Colo Colo sin Arturo Vidal? La discusión que abre la singular recomendación del Rey

    A través de una transmisión en Youtube, el referente albo ironizó respecto de su ausencia ante Deportes Concepción y la respuesta futbolística de sus compañeros.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Arturo Vidal, en el choque ante Audax Italiano (Foto: Photosport) FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Colo Colo vence a Deportes Concepción y obtiene su primera victoria en la Copa de la Liga. Lo hace jugando a gran nivel. Arturo Vidal, lesionado, sigue el duelo a más de 500 kilómetros de distancia. El Rey retoma las transmisiones en internet y, a través de su canal en Youtube, reacciona a la actuación de sus compañeros. Los llena de elogios.

    ¡Qué lindo juega este equipo! ¿Es el Bayern Munich o el Barcelona?... ¡Que nos den la Copa!”, dice, a modo de destacar el desempeño de la escuadra de Fernando Ortiz ante los penquistas. Y remata. Puta madre… Vidal que se quede en la casa mejor, dice. Su ausencia había provocado un ajuste concreto: los albos retomaron la línea de cuatro defensores, en lugar de los tres que utilizan cuando actúa el exjugador de la Juventus, el Bayern Múnich y el Barcelona.

    ¿Juega mejor Colo Colo sin Arturo Vidal? La discusión que abre la singular recomendación del Rey

    Sin proponérselo, el ahora líbero albo instala la discusión. ¿Juega mejor Colo Colo sin Arturo Vidal?. Las respuestas están llenas de matices. “Vidal es un tipo inteligente, que tiene mucha experiencia. Entonces, claro, cuando vio que estaban jugando bien, tiró la frase, un poco adelantándose a lo que estás haciendo ahora, a lo que digan los periodistas. Como le hizo sentido, se mandó el comentario”, sostiene César Vaccia, técnico que logró un bicampeonato con la U y dirigió a la Selección.

    El estratega, sin embargo, cree que el King es clave para los albos. “Para mí, Vidal es importante. Tiene una salida en la que no pierde una pelota, genera salidas claras. Es la posición en que tiene que jugar, Tiene ese liderazgo que intimida al rival. Lo que dijo lo hizo tonteando. Jamás va a entregar la titularidad. Es un hombre de fútbol Los futbolistas siempre están tres pasos adelante”, agrega, respecto del nivel del oriundo de San Joaquín y del efecto que producen sus palabras.

    Arturo Vidal, en el partido entre Colo Colo y Huachipato (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    A Vaccia le agrada el rendimiento de Vidal como líbero. “Lo que más me gusta es la salida, siempre clara. Nunca pierde un balón. Puede tener algún problema en el uno contra uno, por una cuestión de velocidad, pero en lo demás está impecable”, sostiene.

    Se puede jugar sin él

    Jorge Aravena considera que Colo Colo puede jugar a buen nivel sin el histórico jugador en el campo de juego. “Ante Concepción hicieron un excelente partido sin Vidal en la cancha. En algún momento de su carrera, Vidal fue el mejor mediocampista del mundo, pero hoy no le está alcanzando. De repente juega demasiado retrasado, entrega balones en retroceso, pocos en ofensiva, Se dedica a pelear con el árbitro”, evalúa.

    El Mortero no comparte la sarcástica intervención del Rey. “Yo no hubiera hecho ese comentario, porque él solo se está demeritando”, sostiene. Luego, retoma la evaluación futbolística. “Arturo ha jugado mucho, ha recibido muchos golpes, está desgastado. Tiende a hacer que el equipo se ralentice cuando la pelota pasa por él”, amplía.

    Ni quiera la nueva función que ejerce en el campo de juego lo convence. “No me gusta como líbero. Él dijo que no es líbero y no está para jugar de líbero. Con Borghi en la Selección. en el partido con Colombia en el Monumental, fue un desastre. Cuando era extremadamente dinámico dijo que no era su posición. Es una posición compleja. Necesita la velocidad que ya no tiene. Si ya le está costando en el medio local, en el contexto internacional ya no podría”, añade el exjugador de Universidad Católica.

    Solvencia

    Eddio Inostroza aporta una visión distinta. “Hay que reconocer que en los últimos partidos que jugó lo hizo muy bien”, evalúa el ayudante técnico de Mirko Jozic en la mítica campaña que, en 1991, llevó al Cacique a lograr la Copa Libertadores de América.

    Ante Concepción, la defensa de Colo Colo no tuvo la solvencia que mostró con Vidal. Se vio un poco de desorden, hubo un par de cruces de Villagra que lo reflejan. Faltó esa referencia. Cuando no está, esa zona se debilita. En este partido se notó, aunque Colo Colo haya ganado”, precisa.

    Por esa razón, la conclusión es categórica. “Hay un factor personal y colectivo. Si Vidal mantiene el nivel que ha mostrado en sus últimos partidos, no veo cómo podría salir del equipo titular de Colo Colo”, concluye Yeyo, campeón nacional con los albos en tres oportunidades como jugador y ganador de dos Copa Chile.

    Más sobre:Colo ColoArturo VidalCopa de la LigaLiga de PrimeraFernando OrtizDeportes ConcepciónFútbolFútbol Nacional

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