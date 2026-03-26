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    “Que Vidal se quede en la casa, mejor”: la hilarante recomendación del Rey en pleno triunfo de Colo Colo

    El volante quedó al margen de la victoria del Cacique ante Deportes Concepción. A la distancia, valoró el rendimiento de sus compañeros.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Arturo Vidal, en un partido de Colo Colo (Foto: Photosport)

    Este martes, Colo Colo sumó su primer triunfo en la Copa de la Liga. En el estadio Ester Roa Rebolledo, la escuadra de Fernando Ortiz venció a Deportes Concepción y quedó en el primer puesto del grupo A de la competencia.

    Arturo Vidal no fue parte del compromiso entre albos y penquistas. El Rey sufrió una lesión muscular en el choque sabatino ante Coquimbo Unido, por lo que el cuerpo técnico albo optó por reservarlo. La prioridad de los albos está puesta en la Liga de Primera, cuya tabla lideran. Como último hombre, el oriundo de San Joaquín es una pieza clave para el funcionamiento de los albos.

    “Que Vidal se quede en la casa, mejor”: la hilarante recomendación del Rey en pleno triunfo de Colo Colo

    El exvolante de Juventus, Bayern Múnich y Barcelona aprovechó la pausa para retomar un antiguo espacio: su cuenta en Youtube. Desde ahí, vibró y se angustió con cada incidencia del encuentro entre los albos y los sureños.

    El King reaccionó en su estilo. "¿Y quién dice que jugamos mal? Ojalá vean el partido, por favor“, se le escuchó decir durante el transcurso del encuentro, en plena transmisión. También elogió la actuación de Álvaro Madrid.

    No fue el único elogio que les dedicó a sus compañeros. "¡Qué lindo juega este equipo! ¿Es el Bayern Munich o el Barcelona?... ¡Que nos den la Copa!”, declaró, en el marco de la emisión, que realizó desde su casa.

    Fue en ese plano que lanzó una peculiar recomendación para que el nivel de los albos se mantuviera en el tiempo. “Puta madre… Vidal que se quede en la casa mejor“, añadió a modo de reconocimiento por la actuación de sus compañeros. Obviamente, en un marco lleno de risas.

    Más sobre:Colo ColoArturo VidalCopa de la LigaFútbolFútbol Nacional

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