Arturo Vidal venía siendo uno de los puntales de la defensa de Colo Colo. El Rey retrocedió en el campo de juego. Dejó el mediocampo para transformarse en el líbero de la línea de tres defensores que Fernando Ortiz ha dispuesto en los últimos duelos. Su jerarquía y, por supuesto, su talento, le han permitido salir airoso del desafío.

Sin embargo, en el duelo ante Coquimbo Unido, en el debut albo por la Copa de la Liga, el plan albo sufrió un retroceso: el oriundo de San Joaquín abandonó la cancha inmediatamente después de cometer el penal que terminó desperdiciando Alejandro Azócar. Se tomó los músculos isquiotibiales de la pierna izquierda. La alerta se encendió de inmediato. En su lugar ingresó Jonathan Villagra.

Sin Arturo Vidal y con cambio de sistema: las modificaciones que tendrá Colo Colo para enfrentar a Deportes Concepción

Después del partido, el exvolante de Barcelona, Juventus y Bayern Múnich explicó que la salida había sido por precaución. "Tuve un tironcito antes del penal y mejor decidí pedir el cambio. Mañana me van a revisar. Ojalá estar para el próximo partido”, explicó.

Sin embargo, la pretensión del referente de la Generación Dorada no pudo cumplirse: finalmente, no fue incluido en la nómina de jugadores que afrontarán el choque ante Deportes Concepción, por la segunda fecha del naciente certamen.

Arturo Vidal, ante Audax Italiano (Foto: Photosport) FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Cambio de sistema

La ausencia de Vidal implicará que Ortiz reordene la zona defensiva. De hecho, el técnico argentino volverá a utilizar una línea de cuatro defensores. Ante los penquistas, volverá Joaquín Sosa, quien formará la dupla de centrales con Villagra. Por la franja derecha actuará Jeyson Rojas y por la izquierda correrá Cristián Riquelme. La inclusión del exjugador de Everton es una de las sorpresas, considerando que desplazará a Erick Wiemberg. Saldrán Matías Fernández, Javier Méndez y Diego Ulloa.

En la mitad del campo, actuarán los elementos que vienen actuando con regularidad: Tomán Alarcón, Víctor Méndez y Álvaro Madrid.

La otra sorpresa está en el ataque. Ortiz optará por el juvenil Yastin Cuevas como referencia ofensiva, en desmedro de Maximiliano Romero. El argentino se había transformado en el reemplazante de Javier Correa, quien se recupera de una dolencia muscular, además de haber acumulado aprensiones por el bajo rendimiento goleador en la actual temporada, en la que solo le ha marcado a Everton.

Los otros dos puestos serán para Leandro Hernández y Claudio Aquino. La duda es la posición que el transandino ocupe en la cancha del estadio Ester Roa Rebolledo.