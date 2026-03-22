Arturo Vidal pone incertidumbre en Colo Colo tras salir lesionado: “Hay que verlo; ojalá estar para el próximo partido”

Arturo Vidal se llevó todos los reflectores tras el empate entre Colo Colo y Coquimbo Unido. El Cacique igualó 1-1 con el conjunto pirata, que desaprovechó un penal en el cierre. El Rey cometió un penal en el 83′, pero Alejandro Azócar falló la inmejorable acción.

Para remate, el volante (ahora líbero) de Colo Colo pidió el cambio justo después de cometer la infracción y abandonó lesionado el campo del estadio Monumental, luego de sentir molestias en el isquiotibial izquierdo. Desató la preocupación en la vereda alba.

Después del encuentro, el técnico Fernando Ortiz lamentó lo sucedido con el Rey: “Ojalá que no sea nada”, indicó.

En ese sentido, el propio Vidal se refirió a su lesión tras el cotejo, aunque adelantó un buen augurio: “Hay que verlo mejor. Tuve un tironcito antes del penal y mejor decidí pedir el cambio. Mañana me van a revisar. Ojalá estar para el próximo partido”, señaló.

El análisis de Vidal

Vidal también analizó el sufrido empate con Coquimbo, que pudo quedarse con la victoria en el cierre luego del penal cometido por el Rey. No tuvo problemas en realizar una autocrítica: “Yo creo que nos faltó en los últimos metros definir mejor. Tuvimos hartas ocasiones, el equipo buscó por todos lados. Jugamos contra un gran equipo como Coquimbo que se defiende muy bien. Eso faltó, definir en los últimos metros. Pero se mejoró, se sigue mejorando el equipo, los jugadores que entraron hoy lo han hecho bastante bien y eso es bueno”, señaló.

Eso sí, el oriundo de San Joaquín aseguró que la victoria se la merecía el Cacique, que realizó un gran partido en el Monumental: “Para mí el triunfo era para Colo Colo, pero ellos aprovecharon su oportunidad, entró esa pelota que nadie esperaba. Pero hay que seguir. Son los últimos campeones, tienen un gran equipo, juegan muy bien. Seguiremos mejorando nosotros”, complementó.

Además, Vidal planteó los objetivos de Colo Colo, asegurando que los albos pretenden ganar todos los torneos en los que competirán: “Nosotros a este torneo le damos el mismo valor que al Campeonato Nacional. Queremos ganar la Copa Chile también y el Campeonato“, continuó. “Este es un campeonato aparte, en el otro vamos primeros. Está recién empezando y queremos pelearlo. Esto no corta la racha, seguimos mejorando cada partido”, sentenció.