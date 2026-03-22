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    Fernando Ortiz y la lesión de Arturo Vidal en el empate de Colo Colo: “Ojalá que no sea nada”

    El entrenador albo analizó el estreno en la Copa de la Liga, que terminó en una igualdad 1-1 con Coquimbo Unido.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Fernando Ortiz abordó la lesión de Arturo Vidal en el empate de Colo Colo con Coquimbo. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Colo Colo debutó este sábado en la Copa de la Liga empatando 1-1 con Coquimbo Unido, en el estadio Monumental. Si bien el Cacique se puso en ventaja, los piratas llegaron a la igualdad en la recta final y casi lo ganan, pero Alejandro Azócar desperdició un penal. Tras el encuentro, el técnico Fernando Ortiz repasó lo sucedido en Macul.

    “Sumamos esta copa para poder llegar a la primera posición y clasificar. Hay ciertas cosas que hay que seguir trabajando, tuvimos algunas cosas que tengo que analizar más profundo”, dijo el Tano, en diálogo con TNT Sports.

    También, en la instancia, resaltó el hecho de darle minutos a jugadores que venían sin regularidad: “Seguramente los chicos que entraron en puestos de jugadores que venían jugando lo hicieron de buena manera. Desde el banco vi situaciones que pudimos finiquitar de mejor forma”.

    Aprovechó de comentar, brevemente, la situación de Arturo Vidal, quien dejó el campo con evidentes molestias físicas. Luego de cometer la falta penal contra Pablo Rodríguez, que le entregó una ocasión inmejorable a los piratas para ganar el partido, el King fue reemplazado porque se resintió en el isquiotibial izquierdo. “Ojalá que no sea nada”, manifestó Ortiz. Cabe tener presente que Colo Colo vuelve a jugar este martes por la Copa de la Liga, visitando a Deportes Concepción.

    La figura de la tarde fue Fernando De Paul, quien evitó las anotaciones coquimbanas reiteradamente. “Acá, cuando perdemos puntos, no es nada positivo. Obviamente hay cosas en juego que sí, tenemos que seguir mejorando, sumaron minutos chicos que no jugaban y eso es bueno para todos”, dijo el portero. “Acá no hay prioridad, porque nos propusimos ganar los tres torneos (Liga de Primera, Copa Chile y Copa de la Liga), que es lo que te exige este club”, agregó.

    Respecto a su gran actuación, el argentino nacionalizado chileno dijo que “hubiera sido más lindo que sirviera más para un triunfo. En lo personal estoy tranquilo, trabajando como siempre lo hice, consciente que atrás hay chicos que están esperando la oportunidad”.

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