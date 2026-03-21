El grosero error de Alexis Sánchez que propició la apertura de la cuenta del Valencia ante el Sevilla

El Sevilla sigue sin repuntar ni encontrar regularidad. El cuadro andaluz, que contó con Gabriel Suazo y Alexis Sánchez como titulares, lo pasaba mal ante el Valencia, que logró abrir la cuenta en el 37′ gracias a un grosero error del Niño Maravilla.

Los blanquirrojos habían logrado recuperar tras un ataque de la visita. Kike Salas abrió para Gabriel Suazo ante la presión y el zurdo jugó con su compatriota.

Sánchez intentó tocar de primera hacia atrás, pero se equivocó garrafalmente y le entregó la pelota a Luis Rioja. Este jugó con Hugo Duro, que habilitó de taco a Largie Ramazani.

El potente remate provocó una gran intervención de Vlachodimos, pero el rebote sería capturado por Duro, que terminó anotando de cabeza.

Las miradas instantáneamente se fueron con Sánchez, que fue duramente criticado por su fallo por los fanáticos sevillanos. La reprobación fue automática, mientras el tocopillano intentó levantar a sus compañeros. “Fue culpa mía”, les señaló, según captó la transmisión oficial.

Para remate, en los descuentos, Ramazani aumentó la ventaja para el Valencia. En tanto, el máximo goleador de la Roja fue reemplazado en el entretiempo por Isaac Romero. Cuando se anunció la sustitución, el público presente en el Ramón Sánchez-Pizjuán se expresó con fuertes pifias y abucheos.

Revisa el error de Alexis Sánchez