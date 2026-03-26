El lunes 16, Colo Colo venció a Huachipato por la séptima fecha de la Liga de Primera. Los albos tenían motivos suficientes para estar felices, pues mantenían el primer puesto de la principal competencia local.

Arturo Vidal tenía varios: por un lado, la victoria ante los acereros. Por otro, su destacado rendimiento como líbero, la posición que le asignó Fernando Ortiz en la formación alba. Y, finalmente, el primer puesto del Cacique, el sitial al que el Rey siempre aspira.

La contundente respuesta de Nicolás Córdova a las críticas de Arturo Vidal a la lista de la Roja

Sin embargo, Vidal no dejó pasar la oportunidad para manifestar un reproche al seleccionador nacional, Nicolás Córdova. Pocos días antes, el estratega había dado a conocer la nómina de la Roja para los duelos ante Cabo Verde y Nueva Zelanda.

El exvolante de la Juventus, el Barcelona y el Bayern Múnich quería más gente joven en la lista. "Cuando uno habla tiene que ser consecuente. Cuando tú hablas de que la Selección tiene que mirar jugadores hacia el futuro, tú tienes que llamar jugadores jóvenes”, comenzó declarando.

Arturo Vidal, en el duelo ante Huachipato. (Foto: Photosport). ANDRES PINA/PHOTOSPORT

“Tienes partidos amistosos no para mostrar a los jugadores que una ya conoce. Cuando todos dicen que la Selección se tiene que preparar para el próximo Mundial, no tienes que llamar a los mismos, tienes que llamar a los jóvenes que están acá en Chile, a los que están saliendo al extranjero y ahí te habla de ser consecuente”, insistió.

La respuesta de Córdova

En la antesala al choque frente a los africanos, Córdova contestó el emplazamiento del mediocampista albo. “A partir de septiembre del año pasado, hemos iniciado un proceso de cambio donde estamos tratando de rejuvenecer el equipo respecto a las últimas Clasificatorias, se ha ido haciendo paulatinamente”, detalló el entrenador, a modo de defensa de la lista que confeccionó y, principalmente, del trabajo que está realizando junto a su staff.

El entrenador respondió con un dato concreto los reparos del volante del Cacique. “Hemos bajado casi cinco a seis años la media del equipo, por lo tanto están apareciendo jugadores jóvenes de 19 a 21 años”, precisó respecto de los resultados del trabajo que está realizando para conseguir el ansiado rejuvenecimiento del combinado nacional, con miras a la disputa por la clasificación al Mundial de 2030.