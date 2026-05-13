SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Con un jugador de la U entre los convocados: Paraguay entrega su lista larga para el Mundial

    El técnico Gustavo Alfaro reveló los nombres que tiene en mente para la cita planetaria. De ellos, más de la mitad quedará al margen en las próximas semanas.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Lucas Romero llegó esta temporada a reforzar la zona de volantes de la U. Foto: @Albirroja.

    Paraguay se ilusiona con una gran actuación en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, luego de la notable remontada que tuvo en las Eliminatorias de la mano de Gustavo Alfaro y que le permitió alcanzar el último cupo directo.

    El DT argentino entregó este miércoles la prenómina de 55 jugadores para la cita planetaria, donde destaca un jugador de Universidad de Chile. Se trata del volante Lucas Romero, quien llegó esta temporada a los azules, pero no ha logrado consolidarse como titular, tanto en la era de Paqui Meneghini como en la de Fernando Gago.

    La nominación a la Albirroja es una buena noticia para la U, pues la FIFA distribuirá US$ 355 millones entre los clubes que aporten futbolistas al Mundial, lo que implica un 70% más que en 2022.

    De hecho, la U podría recibir una importante suma, ya que el ente rector cancelará US$ 11 mil por cada día en la cita planetaria. Así, por ejemplo, la Albirroja se titula campeón, los azules podrían recibir hasta US$ 760 mil.

    Oferta de México

    En Universidad de Chile se abren a escuchar ofertas por Romero. Esto porque, a cuatro meses de su llegada al CDA, el mediocampista ha jugado apenas cinco partidos, sin goles ni asistencias, acumulando solo 276 minutos en cancha.

    Frente a este inquietante momento, su representante Regis Marques ha conversado con la U sobre el futuro del volante de quite. Más cuando durante las últimas horas, una escuadra mexicana consultó por su carta. En el país de Norteamérica quieren sí o sí ficharlo a mitad de temporada.

    A pesar de su poca continuidad en la U, el jugador no ha dejado de estar en la órbita de Paraguay y Gustavo Alfaro, incluso lo destacó tras el amistoso que se jugó ante Grecia, en marzo pasado.

    “Vi un trabajo muy sólido de todos, pasando por Lucas Romero, que estaba fuera de la lista y entró por la lesión de Cubas y jugó un muy buen partido”, señaló el adiestrador en aquella oportunidad.

    Precisamente, esa buena actuación le abrió una puerta al mediocampista azul, quien buscará quedar entre los 26 convocados para la cita que comienza el 11 de junio.

    Más sobre:Mundial 2026ParaguayGustavo AlfaroLa ULucas Romero

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La Global Sumud Flotilla anuncia que retomará su misión a Gaza con 54 embarcaciones

    Hacienda se compromete a potenciar crédito al empleo en mujeres y jóvenes, y logra apoyo de la DC y de Carlos Bianchi

    Trump arriba a Beijing para reunión con Xi Jinping

    Diputado Leiva (PS) critica al gobierno por manejo del “tsunami” al megaproyecto: “El Ejecutivo debe tener un estándar mayor”

    Más de 181 kilos de droga han sido decomisados en la Región de La Araucanía durante 2026

    Cómo tener un perro puede aumentar tu longevidad y mejorar tu bienestar, según investigaciones

    Lo más leído

    1.
    Abismal diferencia con la Copa Libertadores: los millones que ganará el Betis de Pellegrini tras clasificar a la Champions

    Abismal diferencia con la Copa Libertadores: los millones que ganará el Betis de Pellegrini tras clasificar a la Champions

    2.
    “Una época imborrable, sin precedentes”: España aplaude a Manuel Pellegrini tras clasificación del Betis a la Champions

    “Una época imborrable, sin precedentes”: España aplaude a Manuel Pellegrini tras clasificación del Betis a la Champions

    3.
    Carta a LaLiga: el Sevilla de Alexis y Suazo entra en alerta por duelo entre el Betis de Pellegrini y el Elche de Cepeda

    Carta a LaLiga: el Sevilla de Alexis y Suazo entra en alerta por duelo entre el Betis de Pellegrini y el Elche de Cepeda

    4.
    Con un Cristiano Ronaldo desconsolado: el error que posterga el primer título de liga del portugués en Arabia Saudita

    Con un Cristiano Ronaldo desconsolado: el error que posterga el primer título de liga del portugués en Arabia Saudita

    5.
    El gesto de Lamine Yamal con Palestina que molestó al técnico del Barcelona: “Hablé con él”

    El gesto de Lamine Yamal con Palestina que molestó al técnico del Barcelona: “Hablé con él”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    ¿Qué canción escuchaste por primera vez? Spotify lanza un “Wrapped” sobre tu historial musical

    ¿Qué canción escuchaste por primera vez? Spotify lanza un “Wrapped” sobre tu historial musical

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 13 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 13 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cómo recibir el Bono por Formalización del Trabajo y cuál es el monto para 2026

    Cómo recibir el Bono por Formalización del Trabajo y cuál es el monto para 2026

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Diputado Leiva (PS) critica al gobierno por manejo del “tsunami” al megaproyecto: “El Ejecutivo debe tener un estándar mayor”
    Chile

    Diputado Leiva (PS) critica al gobierno por manejo del “tsunami” al megaproyecto: “El Ejecutivo debe tener un estándar mayor”

    Más de 181 kilos de droga han sido decomisados en la Región de La Araucanía durante 2026

    Detienen a tres sujetos por intento de estafa en sucursales de BancoEstado: simularon un desmayo y un artefacto explosivo

    Hacienda se compromete a potenciar crédito al empleo en mujeres y jóvenes, y logra apoyo de la DC y de Carlos Bianchi
    Negocios

    Hacienda se compromete a potenciar crédito al empleo en mujeres y jóvenes, y logra apoyo de la DC y de Carlos Bianchi

    AIE advierte que las reservas de petróleo caen “a un ritmo récord” y reafirma shock de oferta “sin precedentes” por la guerra

    Mercado laboral no repunta: ofertas de empleo encadenan seis meses de caídas consecutivas

    Cómo tener un perro puede aumentar tu longevidad y mejorar tu bienestar, según investigaciones
    Tendencias

    Cómo tener un perro puede aumentar tu longevidad y mejorar tu bienestar, según investigaciones

    Qué es el trastorno dismórfico corporal, síntomas y cómo tratarlo

    El plan del gobierno de Colombia para sacrificar a los hipopótamos de Pablo Escobar

    Con un Cristiano Ronaldo desconsolado: el error que posterga el primer título de liga del portugués en Arabia Saudita
    El Deportivo

    Con un Cristiano Ronaldo desconsolado: el error que posterga el primer título de liga del portugués en Arabia Saudita

    Con un jugador de la U entre los convocados: Paraguay entrega su lista larga para el Mundial

    Una fortuna y años ligado a los merengues: qué se necesita para presentarse como presidente de Real Madrid

    Battlefield 6 inicia su Temporada 3 con el rediseño de mapas clásicos y el debut de las partidas clasificatorias
    Tecnología

    Battlefield 6 inicia su Temporada 3 con el rediseño de mapas clásicos y el debut de las partidas clasificatorias

    Review de los Huawei FreeBuds Pro 5: el salto técnico hacia el silencio de doble driver

    Dos décadas de confianza: por qué la confiabilidad es la característica premium definitiva en Latinoamérica

    Cumbia, selva y guitarras: Los Mirlos suman a Los Bunkers en su nuevo disco
    Cultura y entretención

    Cumbia, selva y guitarras: Los Mirlos suman a Los Bunkers en su nuevo disco

    La Quintrala y el Cristo de Mayo: el mito que Benjamín Vicuña Mackenna hizo realidad

    Evento con Los Tres, María José Quintanilla y Los Jaivas: Vendimia del Valle del Maipo 2026 tendrá tarjeta Bip! oficial

    La Global Sumud Flotilla anuncia que retomará su misión a Gaza con 54 embarcaciones
    Mundo

    La Global Sumud Flotilla anuncia que retomará su misión a Gaza con 54 embarcaciones

    Trump arriba a Beijing para reunión con Xi Jinping

    Confinan a 1.700 personas en un crucero en Burdeos tras muerte de pasajero y sospecha de brote de norovirus

    Hablemos de amor: relaciones que viven en un chat
    Paula

    Hablemos de amor: relaciones que viven en un chat

    La penalización invisible: lo que cambia en el trabajo después de tener hijos

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes