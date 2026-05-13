Con un jugador de la U entre los convocados: Paraguay entrega su lista larga para el Mundial

Lucas Romero llegó esta temporada a reforzar la zona de volantes de la U. Foto: @Albirroja.

Paraguay se ilusiona con una gran actuación en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, luego de la notable remontada que tuvo en las Eliminatorias de la mano de Gustavo Alfaro y que le permitió alcanzar el último cupo directo.

El DT argentino entregó este miércoles la prenómina de 55 jugadores para la cita planetaria, donde destaca un jugador de Universidad de Chile. Se trata del volante Lucas Romero, quien llegó esta temporada a los azules, pero no ha logrado consolidarse como titular, tanto en la era de Paqui Meneghini como en la de Fernando Gago.

La nominación a la Albirroja es una buena noticia para la U, pues la FIFA distribuirá US$ 355 millones entre los clubes que aporten futbolistas al Mundial, lo que implica un 70% más que en 2022.

De hecho, la U podría recibir una importante suma, ya que el ente rector cancelará US$ 11 mil por cada día en la cita planetaria. Así, por ejemplo, la Albirroja se titula campeón, los azules podrían recibir hasta US$ 760 mil.

Oferta de México

En Universidad de Chile se abren a escuchar ofertas por Romero. Esto porque, a cuatro meses de su llegada al CDA, el mediocampista ha jugado apenas cinco partidos, sin goles ni asistencias, acumulando solo 276 minutos en cancha.

Frente a este inquietante momento, su representante Regis Marques ha conversado con la U sobre el futuro del volante de quite. Más cuando durante las últimas horas, una escuadra mexicana consultó por su carta. En el país de Norteamérica quieren sí o sí ficharlo a mitad de temporada.

A pesar de su poca continuidad en la U, el jugador no ha dejado de estar en la órbita de Paraguay y Gustavo Alfaro, incluso lo destacó tras el amistoso que se jugó ante Grecia, en marzo pasado.

“Vi un trabajo muy sólido de todos, pasando por Lucas Romero, que estaba fuera de la lista y entró por la lesión de Cubas y jugó un muy buen partido”, señaló el adiestrador en aquella oportunidad.

Precisamente, esa buena actuación le abrió una puerta al mediocampista azul, quien buscará quedar entre los 26 convocados para la cita que comienza el 11 de junio.