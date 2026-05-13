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    Abismal diferencia con la Copa Libertadores: los millones que ganará el Betis de Pellegrini tras clasificar a la Champions

    El equipo del Ingeniero se embolsará una enorme cifra por clasificar al máximo certamen europeo por segunda vez en su historia.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    El Betis festejó su segunda clasificación a la Champions League en su historia. Foto: Real Betis/X.

    Manuel Pellegrini sigue brillando en el Betis. Este martes sumó un nuevo capítulo a su leyenda al clasificar al cuadro andaluz a la Champions League por segunda vez en su historia, quedando entre los grandes de la institución.

    La quinta plaza ya asegurada le dio los boletos al certamen más importante de Europa, pero además le significó garantizar una espectacular suma de dinero, que servirá para aliviar las siempre estrechas arcas del conjunto verdiblanco.

    Para la actual edición, los premios se incrementaron un 21%, a partir del formato de liga que adquirió desde la temporada anterior. Esto hizo que la UEFA pusiera una bolsa de US$ 2.900 millones, lo que naturalmente es un estímulo impresionante sobre todo para los clubes de menores ingresos.

    Así, por ejemplo, cada equipo participante en la fase inicial de la Champions League recibió US$ 21,8 millones, que significa en un incremento de US$ 3,5 millones más.

    Por otro lado, la fase de liga contempla bonos por resultados. Cada victoria significa un monto de US$ 2,5 millones, mientras que el empate entrega US$ 820 mil. Es decir, un equipo puede sumar US$ 11,7 millones solo en incentivos por mérito deportivo.

    Si se habla de rondas superiores, los montos son siderales: US$ 12,9 millones por los octavos de final; US$ 14,6 millones por los cuartos; US$ 17,6 millones por las semifinales; US$ 21,7 millones por ser finalista y US$ 29,3 millones por coronarse campeón. En suma, un equipo puede alcanzar hasta US$ 130 millones.

    El contraste sudamericano

    En los últimos años, la Conmebol ha trabajado fuertemente por incrementar los premios para los equipos que compiten en los torneos internacionales del continente. Sin embargo, siguen estando lejos de sus pares europeos.

    Por clasificar a la fase de grupos de la actual edición de la Copa Libertadores, los elencos recibieron US$ 3 millones y el bono por victoria en dicha instancia es de US$ 340 mil.

    Eso sí, el campeón recibe un premio de US$ 25 millones, una cifra bastante más cercana a la del monarca de la Champions, pero, como queda en evidencia, las diferencias se profundizan en los montos por llegar a participar en el certamen. De hecho, el ganador de la Libertadores, en el mejor de los casos, podría totalizar US$ 43.790.000, solo un tercio de lo que se puede alcanzar en el Viejo Continente.

    Más sobre:FútbolManuel PellegriniBetisChampions LeagueCopa LibertadoresConmebolUEFA

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