Colo Colo no está para presiones: los albos derrotan a Huachipato en el Monumental y regresan al liderato exclusivo

Colo Colo recobra la seguridad fecha a fecha. Los albos no pasaron mayores contratiempos para imponerse por 2-0 ante Huachipato y regresar al liderato exclusivo de la Liga de Primera, el que había sido arrebatado de manera momentánea por Deportes Limache.

Pero no hay que engañarse. Los albos tuvieron el control de la pelota, pero la ordenada y correcta defensa de los sureños mantuvo a raya el ímpetu de los locales. Los dirigidos de Fernando Ortiz manejaban la pelota e intentaban abrir por las orillas, aunque las coberturas del visitante impedían encontrar espacios para penetrar la férrea resistencia, instancia en la que el DT visitante Jaime García estaba ganando la batalla táctica.

En ese escenario, en la primera media hora, las llegadas del Cacique se hacían más esporádicas, con escasa profundidad. A los 11’, el árbitro Claudio Díaz anuló la definición de Maxi Romero, tras una falta sobre Rafael Caroca. En la jugada siguiente, una buena acción combinada entre el mismo delantero argentino y Lautaro Pastrán terminó en un tiro de esquina, pese a que los albos reclamaban una mano de Renzo Malanca.

El partido se hacía muy accidentado, sobre todo, por la actitud de los visitantes que caían frente a los múltiples roces rivales. Cerca de la media hora, una incursión de Jeyson Rojas obligó a la defensa sacar la pelota de emergencia al tiro de esquina, poco antes de que el stoper Joaquín Sosa debiera pedir el cambio por lesión.

La insistencia de la escuadra de Pedrero solo encontró premio muy cerca del descanso. A dos minutos, Tomás Alarcón puso el centro sobre el área de la usina, Claudio Sepúlveda rechazó mal y dejó la pelota en los pies de Romero para que habilitara a Álvaro Madrid. El exvolante de Everton no tuvo complejos y definió con precisión para el 1-0.

En los descuentos, Colo Colo pudo aumentar las cifras. Sin embargo, el cabezazo del líbero Arturo Vidal se paseó por la línea de sentencia de los visitantes, después del tiro de esquina servido por Alarcón. En el último minuto del tiempo agregado, una mala salida del portero blanco Fernando de Paul permitió el remate de cabeza de Claudio Torres, el mismo que se fue pegado a uno de los verticales.

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Contundente

Tras la reanudación del partido, en el tiempo complementario, la tendencia del partido fue la misma. Por iniciativa propia o por la actitud de Colo Colo, el equipo de Huachipato se encontró permanentemente corriendo hacia su arco. A pesar de ello, los albos no encontraba el camino para la segunda cifra.

Sin embargo, los pupilos del Tano adolecían del mismo problema. La presión alta los ponía en control del duelo, pero no conseguían la profundidad necesaria para inquietar al juvenil portero Sebastián Mella, uno de los convocados próximos amistosos de la Roja.

Cuando el reloj llegaba a los 78 minutos, los albos se beneficiaron de una jugada específica. Tras el tiro de esquina, el cabezazo de Erick Wiemberg dio en la mano de Cristian Toro, situación que fue advertida por el VAR. Después de minutos de revisión, el juez Díaz cobró el penal. A seis del final, el remate del recién ingresado Claudio Aquino puso el 2-0 que, a la larga, sería definitivo.

Colo Colo es puntero absoluto después de siete fechas gracias a sus cinco victorias, todas sin recibir goles, justo antes del receso para el comienzo de la debutante Copa de la Liga.