SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Mucho más que la visita de Colo Colo: el megaproyecto que ilusiona a Deportes Concepción

    Los penquistas, que este año volvieron a Primera División, apuntan fuertemente a la consolidación institucional. De hecho, trabajan en dos frentes, con la finalidad de potenciar la formación de los jugadores jóvenes y de salir del fondo de la tabla.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    El festejo de Joaquín Larrivey en el duelo ante Copiapó (Foto: Photosport) MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    Este fin de semana, Deportes Concepción vivirá un hito. Después de 18 años, los penquistas volverán a medirse con Colo Colo por el torneo nacional, hoy denominado Liga de Primera. En el intertanto, los sureños pasaron por peripecias institucionales que llegaron al extremo de la desafiliación y el resurgimiento.

    Los lilas han experimentado los vaivenes propios del retorno a la principal categoría. De hecho, cierran la tabla de posiciones. La magra producción de un plantel que alcanzó a ilusionar, por la magnitud de algunos de sus nombres, le costó el puesto a Patricio Almendra, el técnico que consiguió el ascenso. Después de la salida del exvolante y capitán, Walter Lemma

    Mucho más que el retorno a Primera División: el megaproyecto que ilusiona a Deportes Concepción

    La búsqueda de la consolidación deportiva va de la mano de otra: la institucional. A mediados de diciembre, por ejemplo, el Club Social y de Deportes Concepción aprobó el contrato de arrendamiento de los campos deportivos Ricardo Keller a El Conce SADP, la figura que alberga al fútbol profesional.

    En la práctica, se trata de una fórmula para llegar a un entendimiento con la sociedad anónima que encabeza Diego Livingstone. “Estábamos entrampados porque los campos son del club y nosotros los arrendamos. Desde que entramos hemos hecho varias inversiones que el club social no estaba reconociendo y este año ya no existía un contrato de arriendo. No podíamos seguir haciendo mejores, porque si no tengo contrato no tengo cómo demostrar en qué gastábamos la plata“, explicó, entonces, el timonel a El Deportivo.

    El estadio Ester Roa Rebolledo repleto en el choque ente Deportes Concepción y Cobreloa (Foto: Photosport) MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    Desde su entrada, El Conce SADP intervino el histórico complejo ubicado en el sector Nonguén para introducir significativas mejoras, entre las que figuran la construcción de vestuarios de alto nivel y un área médica acorde con las exigencias del profesionalismo. La inversión se estima en unos $ 700 millones.

    En ese escenario, la concesionaria optó por solicitar un arrendamiento por 10 años, con la finalidad de seguir operando en el lugar.

    El traslado

    Paralelamente, los penquistas trabajan en otro ambicioso proyecto: la adquisición de un predio para el traslado del fútbol profesional y sus respectivas instalaciones. La intención es dejar atrás los permanentes traslados que deben realizar los jugadores para cumplir sus entrenamientos en canchas adecuadas para deportistas de nivel profesional.

    “Los campos deportivos de Nonguén no cumplen todos nuestros requerimientos en ese sentido, lo que nos obliga a ir moviendo al equipo. Arrendamos como en cinco partes más”, explica Livingstone.

    En ese escenario, el timonel reconoce que hay una idea que comienza a tomar forma. "Hay proyectos, pero no en Nonguén. Vamos a hacer mejoras ahí, pero no tiene donde más crecer. Estamos evaluando distintas zonas. Lo que sea más atractivo y con menos recorrido para los jugadores. Tiene que ser dentro de Concepción. Son conversaciones que se siguen teniendo, pero estamos en etapa de evaluación", revela.

    La orientación de la obra estará puesta en el desarrollo de las actividades del plantel profesional. Es decir, el foco estará orientado al alto rendimiento, lo que supone la construcción de canchas de alto nivel y la implementación de un gimnasio que permita el desarrollo de todas las potencialidades de los deportistas.

    Hay, incluso, otra etapa en evaluación: la construcción de hotelería para albergar a los jugadores en concentraciones o, eventualmente, el desarrollo de trabajo de pretemporada.

    Eso sí, los campos deportivos Ricardo Keller, de Nonguén, no perderán vigencia. En principio, porque seguirán siendo utilizados durante la transición al nuevo sitio. Y luego porque una vez construido el nuevo complejo serán destinados al uso de las divisiones inferiores y del fútbol femenino, en otra potente señal de desarrollo institucional.

    Estamos en la segunda fase de este proyecto. La idea es desarrollar a Deportes Concepción mucho más allá de lo que suceda en el campo de juego”, afirma Livingstone.

    Más sobre:Deportes ConcepciónConcepciónDiego LivingstoneFútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El presidente de Corea del Sur pide perdón a Corea del Norte por el despliegue de drones en la frontera

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Natalia González, presidenta del CPLT: “Tenemos instituciones blindadas de la transparencia, eso no es correcto”

    Lo más leído

    1.
    Los chilenos pasan a segundo plano con el nuevo DT: Sevilla cae ante el colista Oviedo y queda a dos puntos del descenso

    Los chilenos pasan a segundo plano con el nuevo DT: Sevilla cae ante el colista Oviedo y queda a dos puntos del descenso

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El medio siglo de Apple

    El medio siglo de Apple

    Por Alejandro Jofré
    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Servicios

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo
    Chile

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal
    Negocios

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”

    La crisis petrolera y el cambio estructural que se viene en la matriz energética del mundo

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos
    Tendencias

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad: estudio muestra cómo los adultos mayores pueden mejorar su vida

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”
    El Deportivo

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    En el estreno de Gago por la Liga de Primera: la U despierta para golear a La Serena y por fin celebra en el Nacional

    Luto en el fútbol chileno: fallece Adán Godoy, mundialista del 62

    El medio siglo de Apple
    Tecnología

    El medio siglo de Apple

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    Por qué mi televisor podría fallar brevemente durante estos días

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly

    Cate Blanchett: “Hemos despilfarrado las oportunidades que nos brindó la pandemia, pero no pierdo la esperanza”

    La segunda vida de Roxette: “Las canciones nunca se equivocan”

    El presidente de Corea del Sur pide perdón a Corea del Norte por el despliegue de drones en la frontera
    Mundo

    El presidente de Corea del Sur pide perdón a Corea del Norte por el despliegue de drones en la frontera

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua