Mucho más que la visita de Colo Colo: el megaproyecto que ilusiona a Deportes Concepción

Este fin de semana, Deportes Concepción vivirá un hito. Después de 18 años, los penquistas volverán a medirse con Colo Colo por el torneo nacional, hoy denominado Liga de Primera. En el intertanto, los sureños pasaron por peripecias institucionales que llegaron al extremo de la desafiliación y el resurgimiento.

Los lilas han experimentado los vaivenes propios del retorno a la principal categoría. De hecho, cierran la tabla de posiciones. La magra producción de un plantel que alcanzó a ilusionar, por la magnitud de algunos de sus nombres, le costó el puesto a Patricio Almendra, el técnico que consiguió el ascenso. Después de la salida del exvolante y capitán, Walter Lemma

Mucho más que el retorno a Primera División: el megaproyecto que ilusiona a Deportes Concepción

La búsqueda de la consolidación deportiva va de la mano de otra: la institucional. A mediados de diciembre, por ejemplo, el Club Social y de Deportes Concepción aprobó el contrato de arrendamiento de los campos deportivos Ricardo Keller a El Conce SADP, la figura que alberga al fútbol profesional.

En la práctica, se trata de una fórmula para llegar a un entendimiento con la sociedad anónima que encabeza Diego Livingstone. “Estábamos entrampados porque los campos son del club y nosotros los arrendamos. Desde que entramos hemos hecho varias inversiones que el club social no estaba reconociendo y este año ya no existía un contrato de arriendo. No podíamos seguir haciendo mejores, porque si no tengo contrato no tengo cómo demostrar en qué gastábamos la plata“, explicó, entonces, el timonel a El Deportivo.

El estadio Ester Roa Rebolledo repleto en el choque ente Deportes Concepción y Cobreloa (Foto: Photosport) MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

Desde su entrada, El Conce SADP intervino el histórico complejo ubicado en el sector Nonguén para introducir significativas mejoras, entre las que figuran la construcción de vestuarios de alto nivel y un área médica acorde con las exigencias del profesionalismo. La inversión se estima en unos $ 700 millones.

En ese escenario, la concesionaria optó por solicitar un arrendamiento por 10 años, con la finalidad de seguir operando en el lugar.

El traslado

Paralelamente, los penquistas trabajan en otro ambicioso proyecto: la adquisición de un predio para el traslado del fútbol profesional y sus respectivas instalaciones. La intención es dejar atrás los permanentes traslados que deben realizar los jugadores para cumplir sus entrenamientos en canchas adecuadas para deportistas de nivel profesional.

“Los campos deportivos de Nonguén no cumplen todos nuestros requerimientos en ese sentido, lo que nos obliga a ir moviendo al equipo. Arrendamos como en cinco partes más”, explica Livingstone.

En ese escenario, el timonel reconoce que hay una idea que comienza a tomar forma. "Hay proyectos, pero no en Nonguén. Vamos a hacer mejoras ahí, pero no tiene donde más crecer. Estamos evaluando distintas zonas. Lo que sea más atractivo y con menos recorrido para los jugadores. Tiene que ser dentro de Concepción. Son conversaciones que se siguen teniendo, pero estamos en etapa de evaluación", revela.

La orientación de la obra estará puesta en el desarrollo de las actividades del plantel profesional. Es decir, el foco estará orientado al alto rendimiento, lo que supone la construcción de canchas de alto nivel y la implementación de un gimnasio que permita el desarrollo de todas las potencialidades de los deportistas.

Hay, incluso, otra etapa en evaluación: la construcción de hotelería para albergar a los jugadores en concentraciones o, eventualmente, el desarrollo de trabajo de pretemporada.

Eso sí, los campos deportivos Ricardo Keller, de Nonguén, no perderán vigencia. En principio, porque seguirán siendo utilizados durante la transición al nuevo sitio. Y luego porque una vez construido el nuevo complejo serán destinados al uso de las divisiones inferiores y del fútbol femenino, en otra potente señal de desarrollo institucional.

“Estamos en la segunda fase de este proyecto. La idea es desarrollar a Deportes Concepción mucho más allá de lo que suceda en el campo de juego”, afirma Livingstone.