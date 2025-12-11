VOTA INFORMADO por $1100
    El Deportivo

    "Siempre hay un hincha del Conce que me hace partícipe": el Mono Navarro Montoya revela cómo vivió el ascenso lila

    El emblemático arquero argentino jugó en los penquistas en 2001. Desde esa época se generó un fuerte vínculo, que lo mantiene permanentemente atento a la actualidad del club que festeja su retorno a Primera División.

    Christian González 
    Christian González
    Navarro Montoya (Foto: @bocajrsoficial)

    Carlos Fernando Navarro Montoya está en una galería especial: la de los hinchas más ilustres de Deportes Concepción. El Mono es uno de los ídolos más emblemáticos de Boca Juniors, el club más popular de Argentina y el que más lo identifica, pero siempre se preocupa de la actualidad de los penquistas. Cada cierto tiempo, en su cuenta en X hay algún guiño a los lilas.

    La relación nació en 2001, cuando los sureños lo ficharon como el refuerzo estelar para una campaña que incluyó la participación en la Copa Libertadores. En esa escuadra, por ejemplo, compartió con Patricio Almendra, el DT que consiguió la hazaña. También brillaba Cristián Montecinos. Aunque el paso del golero duró apenas un semestre, el vínculo nunca murió.

    “Siempre hay un hincha del Conce que me hace partícipe”: el Mono Navarro Montoya revela cómo vivió el ascenso lila

    El exguardameta reconoce su felicidad. “Con una gran alegría”, responde a El Deportivo respecto de cómo había vivido la noticia del retorno de los penquistas a la categoría de honor. El medio por el que se enteró del ascenso le resulta, a esas alturas, habitual. “Siempre hay un hincha del Conce que me hace partícipe de los partidos”, revela respecto de la forma en que se enteró de la conquista que se materializó en Calama. “Es una satisfacción y un hecho que en el momento más difícil, la desafiliación, yo les manifesté: que tarde o temprano volvería el Conce a Primera. Me alegro por los socios e hinchas que con su amor y pasión, sostuvieron al club”, insiste.

    Su cuenta en X había sido el vehículo inicial para manifestar su alegría. “Como les manifesté en el peor momento, @elconce_cl tarde o temprano regresaría a Primera. Felicitaciones a todos los socios e hinchas del León de Collao!!Abrazo Lila!!!“, posteó.

    Hace algunas semanas, había recapitulado respecto de la ligazón. “Ha sido tan fuerte todo lo que sucedió con Deportes Concepción, la posibilidad que me dio de jugar en Chile, de recorrer Chile, que cada vez que vengo lo único que recibo son muestra de cariño, de afecto”, explicaba, en el marco del lanzamiento de Picado TV.

    Navarro Montoya, en Boca (Foto: @bocajrsoficial)

    En ese plano recordó un particular encuentro. “El año pasado estuve en Concepción, invitado por el club. Desde que llegué, siempre he recibido muestras de afecto, de cariño. Siempre es placentero venir”, admitió.

    Identificación y recuerdo

    También repasó los meses en que estuvo en el sur y el afecto mutuo que produjeron. “Increíble. Es muy, muy fuerte. La expansión de los medios de comunicación, de las redes sociales, creo que ayudó. Es cierto que yo también participé, a la distancia. Estuve al lado del club cuando estuvo a punto de desaparecer, cuando fue desafiliado y eso generó un vínculo más fuerte con la gente de Deportes Concepción, que se hizo extensivo a todo el resto del país. Uno tuvo la fortuna de tener un recorrido, un camino y la gente lo reconoce y lo valora”, sostiene.

    La ligazón con los penquistas terminó borrando otro recuerdo fuerte: el de su participación en los incidentes en el conflictivo duelo entre Boca Juniors y Colo Colo, en 1991. “La gente lo recuerda hoy como una anécdota. Nos reímos todos. Mi permanencia en Deportes Concepción hizo que eso pasara a segundo plano. Fue un episodio que no tendría que haber sucedido. Fuimos partícipes de una situación involuntaria que después, con el tiempo, uno se da cuenta de que no se debe repetir”, se limita a reconocer.

