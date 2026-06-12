Mon Laferte lanza Femme Fatale vol.2: suma colaboraciones con St.Vincent y Javiera Electra

Mon Laferte, ganadora de cinco Latin Grammys, presenta su décimo álbum de estudio, Femme Fatale Vol. 2, un proyecto de 20 canciones escrito por ella misma y nacido del mismo proceso creativo que dio forma a su más reciente y aclamado disco, ‘Femme Fatale’. El primer proyecto surgió de una decisión sonora precisa, mientras que el segundo volumen, que se publica hoy, conserva la misma esencia emocional y artística de ‘Femme Fatale’, pero con un enfoque distinto.

Mon compuso más de 50 canciones, algunas nuevas y otras recuperadas de archivos personales. El proyecto fue producido por Mon Laferte junto a Manu Jalil, con algunas canciones co producidas por Rick Nowels. “Mi intención con ‘Femme Fatale’ era crear un álbum sofisticado, ajeno a las tendencias: cinematográfico, teatral, poético y crudo; oscuro, elegante e introspectivo. Esa intención guió la selección de esas canciones”, explicó Mon. “Las canciones de ‘Vol. 2’ sentía que pertenecían a otro universo sonoro”. Así nació ‘Femme Fatale Vol. 2’, con un sonido que explora influencias del blues, del folk, del punk y del alt-rock.

Ambos volúmenes se encuentran en la composición. Mon Laferte mantiene una honestidad incómoda y constante en cada disco, abordando temas como la dependencia emocional, el trauma, la relación con la figura paterna, la política y la maternidad.

En este álbum, ‘Femme Fatale Vol. 2’, Mon construye un universo simbólico de arquetipos femeninos: la novia, la reina de belleza, la mujer misteriosa y la diva, entre otros. No como personajes aislados, sino como variaciones de una identidad en evolución. Figuras moldeadas por la mirada ajena, el deseo y las ideas heredadas sobre la feminidad; identidades históricamente representadas más que verdaderamente habitadas.

St. Vincent participa como invitada en ‘While I’ll Keep Writing Songs for You’, reforzando el carácter alternativo del álbum. La colaboración llega después de que Mon participará en la reinterpretación bilingüe de ‘Violent Times’, convertida en ‘Tiempos Violentos’.

Mon también presenta a la artista emergente chilena Javiera Electra, quien participó en su show principal en el Festival de Viña del Mar, donde Laferte recibió las Gaviotas de Plata, Oro y Platino, además de la mexicana GRTSCH, quien recientemente incluyó a Mon en uno de sus sencillos.

El sencillo principal, ‘A Pesar De Ti y De Mi’, lanzado esta semana junto a un videoclip, ocupa el centro emocional del álbum. La canción captura la sensación de aferrarse a algo mientras se entiende que es momento de dejarlo ir.

En el video, esa tensión ocurre en un concurso de belleza. La protagonista regresa a un espacio que alguna vez conoció y conquistó, buscando reencontrarse consigo misma. En cambio, se enfrenta a un sistema que valora la juventud y la apariencia por encima de todo. El certamen funciona como reflejo de ideales impuestos —MISS PUREZA, MISS NACIÓN, MISS VIRGINIDAD, MISS TRADICIÓN y MISS FEMINIDAD— donde perder se siente menos como un fracaso y más como un acto de claridad.

Visualmente, el proyecto continúa donde terminó el primer volumen, retomando la sesión fotográfica realizada con Neil Krug, en la que nació la idea de dividir el universo ‘Femme Fatale’ en dos partes. Los visualizadores mantienen ese mismo tono contemplativo, amplio y silencioso, permitiendo que cada momento se desarrolle dentro del universo conceptual del proyecto.

El álbum llega justo cuando la experiencia ‘Femme Fatale’ comienza a trasladarse a los escenarios de Norteamérica. Durante su gira por México y América Latina, Mon Laferte ha llevado la intensidad emocional y el universo teatral del álbum a un espectáculo en vivo que mezcla vulnerabilidad, dramatismo y una narrativa visual impactante. La gira ‘Femme Fatale’, que llegará el próximo mes a Canadá y Estados Unidos, destacará la capacidad de Mon para combinar emoción cruda con una visión artística audaz, consolidando aún más su lugar como una de las artistas más arriesgadas y magnéticas de la música latina actual. La gira norteamericana incluirá 28 fechas, muchas de ellas agotadas, con presentaciones destacadas como el Radio City Music Hall de Nueva York el 22 de agosto y el Kia Forum de Los Ángeles el 7 de noviembre.