Expertos y seguidilla de sismos en Atacama: “Sabemos que esas placas están acopladas (...) y eso tiene que liberarse en algún momento”

"Sabemos que esas placas están acopladas y eso tiene que liberarse en algún momento”.

Desde la madrugada del jueves, la Región de Atacama ha registrado una veintena de sismos en las cercanías de Carrizal Bajo. Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), fueron detectados más de diez movimientos telúricos, entre ellos tres de magnitud mayor a 5 .

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no emitió alertas relacionadas a estos movimientos, mientras que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) informó que los sismos no reunían las condiciones necesarias para generar una emergencia marítima.

Sin embargo, la serie de temblores en la región de Atacama generó alerta en la población, principalmente por el temor a que estos movimientos pudieran anticipar un evento de mayor magnitud.

¿Qué dicen los expertos?

El director del Centro Sismológico Nacional, Sergio Barrientos, explicó que el denominado enjambre sísmico “n o es la primera vez que se registra en esta región ”.

“Un poco más al norte también se han registrado algunos famosos, que en los años 70 ocurrieron también frente a la zona de Copiapó. Así que son escenarios que se han dado anteriormente, no es un escenario inusual”, reiteró.

Respecto a que si esta seguidilla de sismos se puede usar como “predictor” de un temblor de mayor intensidad, Barrientos sostuvo que “solamente el tiempo lo podrá decir”.

“Como no tenemos la capacidad ni el poder de predecir terremotos, no sabemos cómo es lo que puede suceder. En el pasado hemos visto que hay sismos importantes de magnitud 8 que han sido precedidos por actividad sísmica anterior. Por ejemplo, el terremoto de Iquique de 2014, que vino precedido por un sismo de magnitud de 6,7 con sus réplicas, hasta que dos o tres semanas después ocurrió el sismo principal, el 1 de abril... Así es que hay eventos que vienen precedidos por algunos precursores”, detalló Barrientos.

Sin embargo, precisó que “aparentemente ya están decayendo; los sismos principales ocurrieron ayer (jueves) y ya se están distanciando, se están haciendo menos frecuentes las réplicas, las menores, las réplicas menores. Así es que es probable que esto termine confundiéndose con el ruido de fondo y la secuencia tienda a desaparecer”.

El geólogo, académico del Departamento de Ingeniería Geoespacial y Ambiental de la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y doctor en Geología, Ayaz Alam, postuló que la serie de temblores pueden dar paso a dos escenarios, donde “puede ser como un precursor para un evento grande” o se puede dar que es “simplemente una liberación de la energía cuando hay una falla en la profundidad y esa liberación muchas veces puede ser paulatina”.

“Hay que seguir monitoreando y tomando, obviamente, las precauciones que siempre hacemos ante un evento sísmico, pero no podemos decir con una certidumbre de ese caso que va a ser un evento grande, porque hay que seguir monitoreando cómo está ocurriendo el evento”, expresó el profesor.

Sismo registrado 48 km al NO de Carrizal Bajo.

El último terremoto en la zona fue en 1922

Las señales de alerta en torno a la región no son en vano, debido a que desde noviembre de 1922 no se registra un movimiento telúrico de mayor intensidad. Al ser consultado por ello, Barrientos sostiene que “no me cabe duda de que algo está sucediendo, cierto, algo está sucediendo en esa zona que está liberando algún tipo de energía”.

“ Sabemos que esas placas están acopladas, están trabadas en este momento y eso tiene que liberarse en algún momento. Se acumula esta energía con un deslizamiento equivalente a 6,5 centímetros cada año. Y como hace más de 100 años que ocurrió el sismo de 1922, ya se han acumulado 6,5 metros. Y eso es equivalente a un sismo de magnitud mayor que 8″, explicó Barrientos.

Aunque luego puntualizó que “eso no lo podemos asegurar. Sabemos que en algún momento va a ocurrir un terremoto grande. Pero no sabemos cuándo podría ocurrir. Toda la costa de Chile está expuesta a estos terremotos grandes. Así es que en algún momento van a ocurrir prácticamente en toda la costa, pero no sabemos cuándo”.

Alam admitió que existe una preocupación debido a la falta de un evento sísmico grande en la región, lo cual denominan como “laguna sísmica”, pero que “la energía puede ser liberada de formas paulatinas también”.

En esa línea, insistió en que “puede ser un precursor de un evento grande, pero en este caso es más bien, hay que considerarlo con una cautela en ese sentido, que seguir monitoreando este evento”.