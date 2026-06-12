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    Trump acusa a Irán de mentir sobre los términos de acuerdo provisional y se complica su eventual firma

    Diversas fuentes indican que la ceremonia de firma del acuerdo provisional probablemente se celebre en Ginebra y podría tener lugar este domingo.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Casa Blanca Daniel Torok

    “Tras 38 promesas, ¿está Donald Trump cerca de un acuerdo con Irán?”, se pregunta CNN. Esa es la cantidad de veces que el presidente estadounidense ha dicho directamente -en publicaciones en redes sociales, apariciones públicas y llamadas telefónicas con los medios- que un acuerdo estaba cerca o ha afirmado que Irán estaba desesperado por llegar a un trato.

    Y cuando todo indicaba que este fin de semana al fin podría haber humo blanco, todo se ha vuelto a complicar este viernes. Un día después de declarar que un acuerdo con Irán estaba prácticamente cerrado, Trump calificó a Teherán de “deshonroso” debido a lo que describió como versiones inexactas de la propuesta.

    “Los términos que Irán filtró a las ‘Fake News’ (noticias falsas) no tienen NADA que ver con los términos que se acordaron por escrito”, escribió Trump en Truth Social. “Lo que dijeron, incluida su declaración débil y patética sobre la existencia de un acuerdo, no guarda relación alguna con la verdad”, continuó. “Es gente muy deshonrosa con la que tratar. Con ellos, no existe tal cosa como negociar de buena fe”.

    La agencia estatal iraní Mehr publicó este viernes la versión iraní de los 14 puntos de los que consta ahora mismo el borrador de este documento, concebido de momento como un marco sobre el que profundizar hacia un acuerdo final. En él, Teherán supedita cualquier acuerdo a la liberación de US$ 24.000 millones en fondos iraníes congelados, garantías de que Israel no atacará Líbano y posponer hasta 60 días después del acuerdo cualquier conversación sobre su programa nuclear, así como el estatus del estrecho de Ormuz, entre otros aspectos.

    En cambio, una fuente diplomática declaró a CNN que la propuesta extendería el alto el fuego, reabriría el estrecho de Ormuz y allanaría el camino para las conversaciones sobre el programa nuclear iraní. Mientras tanto, un alto funcionario de la administración Trump afirmó que el acuerdo incluye disposiciones para desmantelar el programa nuclear de Irán y poner fin al apoyo de Teherán a grupos afines, contradiciendo así a los medios iraníes.

    Según la fuente diplomática, ambas partes acordaron el texto del memorando de entendimiento, pero aún no ha recibido la aprobación final.

    De hecho, el vicepresidente estadounidense JD Vance rechazó detalles del borrador, escribiendo en X que “los iraníes no recibirán dinero en efectivo ni se liberarán fondos por el simple hecho de firmar un acuerdo o asistir a una reunión”. Vance sí aludió a los “beneficios económicos” que Irán obtendría si cumple con su parte del acuerdo. “Este acuerdo tiene el potencial de transformar la región y conducir a una paz duradera”, continuó.

    Irán ha rebajado las expectativas generadas por Trump sobre el fin de la guerra, advirtiendo que “nada” está finalizado, aunque ha dado señales de avances en las negociaciones tras una semana de tensiones bélicas con ataques directos entre las dos naciones. “En cuanto al texto, sus partes principales están prácticamente finalizadas. El problema radica en que las posturas contradictorias de Estados Unidos siempre han provocado turbulencias y trastornos en este proceso”, aseguró el portavoz de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, sobre el estado de las negociaciones.

    Baqaei señaló que el pacto “está más cerca que nunca de ser aprobado”, aunque reiteró las dudas de Teherán sobre las intenciones de Estados Unidos, después de que anunciaran decenas de veces un inminente acercamiento con Irán. El régimen también dio señales contradictorias sobre el estado de las negociaciones, asegurando que no cederá en “sus líneas rojas”, sin dar más detalles de qué cuestiones cree que son cruciales.

    Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi afirmó este viernes que un memorando de entendimiento entre Teherán y Washington “nunca ha estado tan cerca”, al tiempo que advertía contra las especulaciones sobre el acuerdo. Hasta que el acuerdo se concrete, “los medios de comunicación deberían abstenerse de especular sobre su contenido”, escribió Araghchi en X. “En consonancia con nuestro enfoque responsable y transparente, todos los detalles se darán a conocer al público a su debido tiempo”, añadió.

    En todo caso, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, declaró el viernes que Estados Unidos e Irán han alcanzado un “texto final y consensuado del acuerdo de paz”. Islamabad, que ha actuado como mediador durante las conversaciones entre ambas partes, trabaja ahora para “definir los próximos pasos”, escribió Sharif en una publicación en X.

    Sharif también criticó lo que calificó como la “incesante campaña de desinformación llevada a cabo por quienes pretenden sabotear el acuerdo de paz”. “La paz nunca ha estado tan cerca como ahora”, añadió.

    En línea con las afirmaciones de Sharif, CNN informó que diversas fuentes indican que la ceremonia de firma del acuerdo provisional probablemente se celebre en Ginebra (Suiza) y podría tener lugar este domingo. Asimismo, las fuentes señalan que personal militar y de seguridad de EE.UU. está preparando otra ronda de conversaciones de paz para este fin de semana.

    Ante las especulaciones sobre un posible pacto inminente entre Washington y Teherán, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reiteró este viernes que “Irán no tendrá armas nucleares” mientras él sea el jefe del Gobierno israelí, antes de manifestar que “coincide plenamente” en este tema con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    “Mientras yo sea primer ministro de Israel, Irán no tendrá armas nucleares. El presidente Trump y yo coincidimos plenamente en este tema”, dijo Netanyahu en un mensaje publicado a través de redes sociales, en el que defendió que él, personalmente, lleva “más de 30 años a la vanguardia de la lucha internacional contra el programa nuclear iraní”.

    Más tarde, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó en un mensaje difundido en sus redes sociales que las fuerzas israelíes “no se retirarán de las zonas de seguridad en Líbano, Siria y la Franja de Gaza”. “Nuestra doctrina de seguridad es tajante y clara: actuamos contra amenazas tanto cercanas como lejanas y buscamos resultados decisivos, no acuerdos de compromiso ni concesiones”, agregó.

    Medios de comunicación iraníes informaron anteriormente que el acuerdo en negociación incluye el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano. Sin embargo, un funcionario de la administración Trump no mencionó un alto el fuego en Líbano al ofrecer una versión contradictoria sobre el contenido del acuerdo.

    ¿Un plazo de 60 días resulta factible?

    En medio de este incierto escenario, un diplomático informado sobre el asunto declaró a CNN que un acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán -que de ninguna manera está aún cerrado definitivamente- allanaría el camino para nuevas conversaciones sobre el programa nuclear iraní y para tratar el levantamiento de sanciones durante un periodo de tregua de 60 días tras su firma. Los medios iraníes han informado que, en ese mismo plazo, también se discutiría la compensación por los daños de guerra.

    La necesidad de abordar tres puntos clave y conflictivos en solo 60 días ha llevado a los comentaristas a preguntarse si se trata realmente de un acuerdo para poner fin a la guerra o, más bien, de una forma de posponer la resolución de problemas de difícil solución, indicó la cadena de televisión estadounidense. De hecho, el anterior acuerdo nuclear con Irán, del que el presidente Donald Trump se retiró en 2018, requirió más de dos años de intensas negociaciones para concretarse.

    Aniseh Bassiri Tabrizi, analista de Medio Oriente e investigadora asociada de Chatham House, declaró a CNN que, si los negociadores estadounidenses se basan en objetivos similares, un plazo de 60 días resulta factible. “El componente principal del acuerdo tendría que garantizar que los niveles de enriquecimiento sean bajos y que, por tanto, no puedan convertirse en material apto para armas. Creo que realmente tendría que seguir el mismo tipo de principio que el acuerdo nuclear anterior”, afirmó. “Si se busca un objetivo diferente, entonces creo que es muy, muy improbable”, añadió.

    Entretanto, durante la tregua de 60 días habrá que abordar otras cuestiones logísticas. Si se firma el acuerdo para reabrir provisionalmente el estrecho de Ormuz, cabría suponer que Estados Unidos e Irán tendrían que determinar cómo retirar las minas de la vía marítima y cómo convencer a las compañías navieras de que es seguro transitar por ella.

    A pesar de las afirmaciones de Trump de que Estados Unidos había alcanzado un entendimiento con Teherán, el experto en la región H.A. Hellyer advirtió que aún falta mucho para lograr un acuerdo definitivo. “Se trata de un memorando de entendimiento que está bajo discusión… Pero, en realidad, no hay ningún acuerdo”, comentó a Salma Abdelaziz, de CNN.

    “Ni los estadounidenses ni los iraníes afirman que vaya a haber un acuerdo en esta fase. Es un memorando de entendimiento para iniciar conversaciones sobre un acuerdo, y todas las cuestiones complejas formarán parte de ello”, indicó.

    Más sobre:La Tercera PMGuerra en Medio OrienteIránEE.UU.Israelacuerdo provisionalprograma nuclearLíbanoNetanyahu

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