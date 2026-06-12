Capturan a “delivery de la droga” en O’Higgins: distribuía pasta base en su moto

Una nueva modalidad en la venta de drogas es lo que descubrió equipo del OS7 de Carabineros de la Región de O’Higgins. Se trata de una especie de “delivery”, donde el traficante repartía la sustancia ilícita, haciéndola llegar directamente al comprador.

La situación fue descubierta a través de patrullajes preventivos, donde funcionarios de Carabineros alertaron del actuar sospechoso de un motociclista en el sector de Costa del Sol, en la comuna de Rancagua.

El sujeto había sido visto realizando varios trayectos en el lugar, portando una mochila. “En virtud del contexto, dado que el lugar es de alto tráfico de drogas, carabineros efectuaban un control”, señaló el fiscal jefe Análisis Criminal O’Higgins, Carlos Fuentes.

Al fiscalizar al sujeto, los funcionarios policiales se percataron que en la mochila el motociclista traslada más de 4 kilos de pasta base dosificada.

“Es una especie casi de delivery de entrega. Ya no tengo que ir a buscar yo la droga, me la traen y dosificada. Así que es un modo nuevo que fue un gran acierto de la sección OS7″, destacó el persecutor.

En detalle, se incautaron más de 4 mil 300 dosis de pasta base, cuya sustancia fue avaluada en más de 12 millones de pesos.

El sujeto fue detenido y será formalizado por el delito de tráfico de drogas. Si bien, contaba con antecedentes policiales, se especificó que no mantenía registros por este tipo de delito.

Según pudo establecer la Fiscalía, el imputado se encargaba de la distribución de droga desde ciertos lugares de acopio, hasta diversos puntos de venta del sector nororiente de Rancagua.