“Hay que cambiar”: Díaz-Canel anuncia reformas económicas y reducción de la burocracia en Cuba

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel (c-frente), participa en una concentración en la Tribuna Antiimperialista "José Martí", en La Habana, el 22 de mayo de 2026. Foto: Xinhua/Joaquín Hernández

En medio de la creciente presión de la administración estadounidense de Donald Trump contra el Gobierno y la dirigencia de la isla, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció este viernes una ampliación de las actividades autorizadas a las empresas privadas en el país, en el marco de las “prioridades” económicas que estudia el gobierno para enfrentar la crisis. Se trata de un amplio paquete de reformas económicas de carácter liberalizador y descentralizador, bajo el argumento de que “son tiempos en que hay que cambiar”.

En concreto, es una veintena de medidas contempladas en el Programa Económico y Social para el 2026, aprobadas en un debate popular y robustecidas en las últimas semanas. Sin embargo, para que entren en vigencia, deberán ser aprobadas por el Buró Político en la Asamblea Nacional, detalló la agencia Bloomberg.

“Ese debate popular amplió, fortaleció, robusteció las proyecciones que traía el documento inicial. Y respetando esa opinión de nuestro pueblo, en estos meses se ha trabajado intensamente con expertos, consultando criterios, incluso consultando criterios internacionales, y usando plataformas de inteligencia artificial”, dijo el gobernante comunista en conversación con la prensa este viernes.

Las nuevas directrices incluyen una descentralización inédita del pesado aparato estatal, la participación de las empresas públicas en el mercado cambiario, la autorización de inversiones a cubanos en el exterior, el fin de subsidios a productos y una severa reducción de la burocracia.

Entre las medidas expuestas se incluye la incorporación de “nuevos actores” en el sector turístico, con el objetivo de “explotar” el parque hotelero tras la retirada parcial o total de las principales empresas extranjeras, que buscan evitar las sanciones de Estados Unidos, indicó Infobae.

Díaz-Canel dijo ante medios cubanos, en declaraciones difundidas por la televisión estatal, que estos cambios responden a “las exigencias de los tiempos actuales”, aludiendo a la crisis que atraviesa el país. Expresó que no se trata tanto de responder a las presiones de Washington para impulsar reformas profundas.

“El país no está detenido. El país está enfrentando con inteligencia toda esta situación. No todo lo podemos decir tan claramente porque el enemigo está acechando todo lo que hacemos. Nuestra respuesta tiene que ser la de la unidad”, manifestó.

El economista cubano Pedro Monreal reaccionó con escepticismo, según recoge el portal 14ymedio.com: “Pragmatismo tardío sin aparentes conexiones claras entre las medidas. Sin resolver primero un marco de inserción internacional medianamente funcional, nada de lo otro podría ser eficaz”.

Por ejemplo, la reducción del aparato estatal, presentada como novedad, fue adelantada en mayo con un proyecto de ley. El número de ministerios baja de 27 a 20, pero se crea uno de Información y Comunicación Social que, según analistas, funcionará como instrumento de control ideológico.

“Después de tanta gesticulación mediática, el anuncio quedó en nada cuando Cubadebate publicó las palabras del mandatario, en un largo encuentro con la prensa cuya duración no se correspondió con la novedad. Todo lo anunciado forma parte del llamado Programa Económico y Social para el 2026. Solo en el turismo se avista una posibilidad, tan inconcreta que no puede calificarse de anuncio“, agregó el portal cubano.

Tras los anuncios de Miguel Díaz-Canel, el representante estadounidense Carlos Giménez, del Partido Republicano, aseguró: “Ningún invento cosmético de estos los salvará de lo que les viene arriba. ¡No engañas a nadie! Su crueldad y profunda incompetencia ha destruido la economía de Cuba y ha obligado al pueblo a vivir en la absoluta miseria”.