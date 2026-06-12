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    Pulso

    Accidente fatal en El Teniente: Sernageomin dice que no se activaron acciones preventivas y pide a Codelco 12 medidas correctivas

    Acciones preventivas, actualizar zonas de peligro y un sistema de control de exposición de personas en áreas de riesgos, son algunas de las medidas que encargó Sernageomin a Codelco por el accidente en El Teniente de julio de 2025, donde fallecieron seis trabajadores. La compañía estatal respondió que presentó "sus observaciones respecto de imprecisiones en las conclusiones técnicas del informe, aportando antecedentes especializados que deben ser debidamente considerados”.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    División El Teniente de Codelco acuerda jornada excepcional de trabajo ante emergencia por coronavirus

    Las causas que provocaron el año pasado el fatal accidente en El Teniente, una de las siete divisiones de Codelco, continúan siendo analizadas técnicamente.

    El hecho acontecido el 31 de julio de 2025, en el que fallecieron seis trabajadores, fue causado por un “evento geomecánico de alta energía” o estallido de roca, vinculado a condiciones propias de la minería subterránea e interacción de cavidades mineras en la zona norte de El Teniente, mina ubicada en la comuna de Machalí, Región de O’Higgins.

    No obstante, el evento sísmico por sí solo no logra explicar la magnitud del accidente, “sino por la existencia de condiciones operacionales que permitieron la exposición de trabajadores a un escenario de riesgo significativo”, plantea al respecto el Informe de Investigación de Accidente Fatal emitido por Sernageomin en mayo pasado, y al que Pulso tuvo acceso. Este se realizó sobre la base de información recabada en terreno, antecedentes solicitados a Codelco y declaraciones de testigos.

    Durante el evento, la presencia y tránsito de trabajadores se mantenía incluso en sectores que evidenciaban “condiciones relevantes de riesgo geomecánico”, sostiene el documento firmado por el director regional de O’Higgins de la entidad, Sergio Araya.

    Agrega que “estas condiciones se desarrollaban en un contexto en el cual la respuesta sísmica del sistema evidenciaba variaciones respecto del comportamiento esperado, según los registros de monitoreo disponibles en la operación”.

    Condiciones del accidente

    El organismo, cuyo rol es regular y fiscalizar al sector minero a fin de garantizar la seguridad en las faenas, destaca cuatro condiciones a considerar en el accidente.

    Uno, la continuidad de actividades mineras en zonas donde había señales de comportamiento sísmico fuera de los límites habituales de la operación. Dos, la mantención de la presencia de trabajadores en sectores que tenían historia de daño estructural en el pasado, particularmente vinculado a un evento ocurrido en la mina el 2023.

    Tres, condiciones complejas asociadas a la sobreexcavación, principalmente en el sector “Socavón Hw / Loop 1”. Y cuatro, el “desarrollo de labores en zonas sujetas a interacción de esfuerzos propia de la minería profunda”.

    “En consecuencia, el accidente no se explica únicamente por la ocurrencia del evento geomecánico, sino por la existencia de un sistema de control que no logró anticipar, integrar y gestionar adecuadamente las condiciones de riesgo, ni asegurar la implementación oportuna y exigible de barreras preventivas eficaces para restringir la exposición de personas en los sectores afectados”, apunta el informe.

    Justamente, señala, luego de que en la faena se detectaron aumentos en la sismicidad, no se activaron medidas preventivas para resguardar a los trabajadores.

    “Se registraron incrementos de sismicidad por sobre los límites definidos en los criterios operacionales (CFE/CFT), sin que se activaran medidas preventivas obligatorias tales como restricción de accesos, evacuación de personal o detención de actividades, manteniéndose la continuidad operacional en sectores expuestos”, plantea el documento.

    Adicionalmente, la investigación sostiene que “los sistemas de soporte instalados (pernos, malla, shotcrete y cables), presentaron desprendimientos masivos (Recursos Norte), y colapso local (Taller Andesita), frente a la solicitación dinámica generada por el evento sísmico 4,3 Mw, evidenciando limitaciones en su capacidad para contener la proyección de material en escenarios de liberación de energía de alta magnitud”.

    Medidas correctivas

    Tras las conclusiones del informe, Sernageomin encargó a Codelco 12 medidas correctivas con plazo hasta el 30 de junio y como responsable de ejecutarlas al gerente general de la mina, cargo que desde febrero, tras la salida de Claudio Sougarret, ocupa de forma interina Gustavo Reyes.

    Una de ellas pide “actualizar el Procedimiento P-03 e implementar el sistema de control operativo del riesgo sísmico”, incorporando criterios de activación obligatorios, acciones preventivas, simulacros de evacuación y un sistema de alerta automática por polígono con recepción directo a los equipos de supervisión y personal expuesto.

    Otra medida solicita “redefinir criterios y mantener actualizadas las zonas de transición y la zonificación del peligro de manera sinérgica entre las distintas minas”. Esto, porque en los hallazgos se dio cuenta de que las zonas de peligro no demarcaban el alcance real que se evidenció en el accidente.

    Sernageomin incluyó la implementación de un sistema de control de exposición de personas en áreas de riesgos geotécnico; integrar un plan de caracterización y monitoreo geomecánico para la toma de decisiones operaciones; verificar y renovar los criterios de diseño del sistema de soporte; y realizar una auditoría técnica de los proyectos aprobados vigentes que contrasten el diseño con el estado real ejecutado, entre otras.

    El organismo pidió que las medidas deben “implementarse de manera efectiva, verificable y oportuna en la operación, asegurando su aplicación en terreno tanto para personal propio como contratista. La eficacia del sistema deberá evaluarse en función de su capacidad para reducir la exposición de personas a condiciones de riesgo, ajustándose a la evolución de las condiciones geomecánicas y operacionales”.

    La estatal presenta observaciones

    Consultada la estatal por este informe, la empresa señaló que “expresa su respeto por el trabajo realizado por Sernageomin y ha presentado por las vías institucionales correspondientes, mediante un recurso administrativo, sus observaciones respecto de imprecisiones en las conclusiones técnicas del informe, aportando antecedentes especializados que deben ser debidamente considerados”.

    Codelco apunta que el evento sísmico del 31 de julio de 2025 presentó características extraordinarias “y que las condiciones operacionales y medidas de control habían sido previamente fiscalizadas por la autoridad competente”.

    La empresa destacó que seguirá colaborando con el organismo, facilitando las inspecciones y revisiones en la operación. “Reiteramos nuestro respeto y solidaridad permanente con las familias de los trabajadores fallecidos, con sus compañeros de trabajo y con toda la comunidad de División El Teniente. La seguridad de las personas es y seguirá siendo la prioridad más importante para Codelco”, concluyó.

    Pulso tuvo acceso al recurso de reposición en contra del informe, el que manifiesta que el documento plantea “obligaciones de hacer con plazos fatales”, sin que la estatal tenga la oportunidad de ejercer su derecho a defensa sobre las conclusiones fácticas, análisis causales y determinaciones técnicas.

    Un aspecto del recurso sostiene que el informe “adolece de un sesgo metodológico”. Se argumenta que el documento constata un daño de alta gravedad, el sismo de magnitud 4,3 Mw, identifica que las acciones de control no fueron suficientes y que por ello, eran insuficientes".

    “Ese silogismo tiene un vicio elemental: la insuficiencia de una medida para contener un evento determinado no demuestra que la medida era inadecuada al momento de ser diseñada e implementada. Demuestra, a lo sumo, que el evento superó los parámetros para los cuales fue diseñada. Son cosas distintas, y el informe no hace esa distinción”, apunta el recurso.

    Más sobre:El TenienteCodelcoSernageominAccidente 31 de julio 2025

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