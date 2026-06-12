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    Walmart nombra a una estadounidense de larga trayectoria dentro de la firma como la nueva CEO para su filial en Chile

    Annie Walker fue la designada para ser CEO de Walmart Chile, antes del nombramiento era vicepresidenta senior de operaciones de la unidad de negocios este de Walmart U.S y lleva más de 20 años en la empresa.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    Walmart International anunció el nombramiento de Annie Walker como CEO de Walmart Chile, quien asumirá la conducción de la compañía que en el país opera bajo las marcas de Lider, Superbodega aCuenta y Central Mayorista.

    Annie Walker cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en Walmart en Estados Unidos y liderando distintas áreas de operaciones dentro de la firma. Walker es la primera estadounidense en ser CEO de Walmart Chile y la primera mujer en ocupar dicho cargo.

    Antes del nombramiento, Walker era vicepresidenta senior de operaciones de la unidad de negocios este de Walmart U.S., “donde lidera una red de más de 800 tiendas y ha sido parte clave del desarrollo y la expansión del e-commerce de Walmart en ese país, integrando la operación de las tiendas con los canales digitales”, resaltó la firma en un comunicado.

    Anteriormente, la estadounidense e ingeniera industrial del Georgia Institute of Technology, dentro de Walmart, ocupó diversos cargos de liderazgo en el área comercial, “dirigiendo equipos en categorías como alimentos, consumo masivo, mercaderías generales y vestuario, construyendo alianzas estratégicas con proveedores que han sido clave para el crecimiento y el desarrollo de las categorías”.

    “Su llegada se produce en un momento de crecimiento para Walmart Chile, que anunció un plan de inversión por más de US$1.700 millones, opera más de 400 tiendas a lo largo del país, cuenta con un equipo de más de 41.000 colaboradores y ha consolidado una de las redes omnicanal más extensas del retail nacional”, resaltó la firma.

    Ante su llegada, Annie Walker comentó que “veo una oportunidad enorme para seguir desarrollando una propuesta omnicanal que combine lo mejor de nuestras tiendas con un e-commerce en plena expansión”.

    Walker ocupa la vacante que dejó Cristian Barrientos, quien salió de la filial chilena para asumir la presidencia de la firma en México y Centroamérica. La salida del ejecutivo chileno se anunció en octubre del año pasado y ocho meses después se anunció su reemplazo titular para la operación que en Chile tiene más de 400 tiendas a lo largo del país.

    “Para liderar esta nueva etapa, Annie aporta una profunda experiencia operacional, una destacada trayectoria conduciendo equipos en entornos de alta complejidad, y un gran conocimiento en el desarrollo del e-commerce y la integración de canales digitales con la operación de tiendas —capacidades que serán fundamentales para llevar nuestra propuesta omnicanal al siguiente nivel”, señaló Kyle Kinnard, EVP & COO, Walmart International.

    Más sobre:EjecutivosAnnie WalkerWalmart

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