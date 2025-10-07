CEO de Walmart Chile deja su cargo para asumir la presidencia de la firma en México y Centro América

El CEO de Walmart Chile, Cristian Barrientos dejará su cargo liderando las operaciones de la multinacional en el país, pero no dejará la empresa. El ejecutivo tomará la presidencia y la dirección general de Walmart en México y Centro América.

A principios de agosto el chileno había tomado dicho puesto de forma interina, luego de que Ignacio Caride presentara su renuncia. Este martes se ratificó su desginación.

“Bajo su liderazgo, la cultura se ha consolidado como una verdadera ventaja competitiva, fortaleciendo la forma en que operamos y servimos a nuestros clientes. Al mismo tiempo, ha impulsado iniciativas que promueven la regeneración, el apoyo a las comunidades y la ambición de devolver sonrisas al país, conectando con orgullo a Chile con la experiencia y aprendizajes de otros mercados de Walmart en el mundo”, destacó la empresa a través de un comunicado.

No es la primera vez que Barrientos opera desde dicha zona del continente. En 2012, se incorporó a Walmart México como vcepresidente de operaciones de Bodega Aurrera y posteriormente fue nombrado vicepresidente senior, supervisando los tres formatos de Bodega. En 2018 fue promovido a Director General de Walmart Centroamérica, liderando cinco países en los que opera la compañía. Luego, en 2020, regresó a México como director de operaciones.

Quien liderará las operaciones en Chile aún no se ha definido, pero Walmart Chile afirmó que será informado pronto.