De Grange dice que tener un biministro para el MOP y Transporte permitirá eficientar gasto público

El biministro de Obras Públicas y Transporte, Louis De Grange, apuntó a las ventajas de que ambas carteras estén lideradas por una misma autoridad, señalando que "va a facilitar mejorar el diseño de los proyectos, y acelerar procesos".

En entrevista con Estado Nacional, De Grange declaró que la decisión del presidente José Antonio Kast se debe su foco en “mejorar la velocidad de los distintos proyectos y políticas de conectividad para el país y al mismo tiempo eficientar los procesos y los recursos asignados”.

Consultado por la posibilidad de fusionar ambas carteras, considerando los compromisos del gobierno y la presión de republicanos y de la UDI, el biministro reiteró que es una discusión que se ha planteado desde hace tiempo, y recordó que en otros gobiernos también han existido biministros a cargo de Obras Públicas y Transporte. Por ejemplo, en el gobierno de Ricardo Lagos ejercieron como tal Carlos Cruz y Javier Etcheberry.

“Yo creo que es una discusión que es válida, es legítimo tener, pero es una discusión a nivel de sistema. No es que uno ya resuelva fusionando dos ministerios, no es el caso (...) Ahora estamos teniendo una doble responsabilidad, es un biministerio que va a permitir coordinar, acelerar ciertos procesos, ciertos diseños, ciertos trámites, eficientar el gasto público. Yo creo que tiene varias virtudes, pero el tema es mucho más profundo”, dijo De Grange.

“A las personas le hace mucho sentido esta conversación entre infraestructura, entre operación de los sistemas de transporte, entre la conectividad, por lo tanto, a mí me parece que es natural”, afirmó sobre el trabajo en conjunto de ambas carteras.

Respecto a la posibilidad de que la Subsecretaría de Telecomunicaciones pase a manos del Ministerio de Economía, aseguró que si bien puede ser una opción, no es algo que el gobierno haya pensando específicamente. Para De Grange, el fiscalizador de las telcos podría haber estado tanto en Transportes, como en Economía u Obras Públicas.

Cuenta Pública

El biministro se refirió a los avances que se presentarán en materia de transporte en la cuenta pública, señalando que el foco ha sido la facilitación regulatoria. “Eso ha sido un sello del actual gobierno que busca como objetivo acelerar los procesos, darle más eficiencia, darle más velocidad a los distintos trámites. Que finalmente eso se traduzca en una mejor calidad de vida", dijo.

En transportes particularmente, eso se ha materializado en los cambios efectuados al reglamento de la conocida Ley Uber, que “permitió evitar que las tarifas de las aplicaciones se disparen, que dejen zonas desconectadas, sobre todo en regiones en que las aplicaciones cumplen un rol fundamental”, afirmó.

Consultado por anuncios que se puedan hacer en la Cuenta Pública de este 1 de junio en torno a sus carteras, el biministro afirmó que será el presidente el primero en transmitir las novedades.

Eso sí, en materia de TAG, que fue una prioridad del ministro Arrau previo a su designación como jefe del ministerio de Seguridad, aseguró que vendrán novedades, aunque sin una fecha estimada. “Estamos trabajando para hacer un rediseño que permita optimizar el uso de la infraestructura y tener una mirada de largo plazo del sistema de concesiones para darle sostenibilidad”, dijo.

Aseguró que el TAG, y las actualizaciones de contratos “es una prioridad, porque existe una oportunidad de mejora muy significativa”.

Por otro lado, que el foco del MOP, seguirá siendo el mismo: “eficientarlos procesos, entregar resultados. Vamos a hacer todas las gestiones posibles para adelantar al máximo y avanzar todas las infraestructuras que son necesarias tanto de carretera, desaladora, eventualmente embalses también, para puertos hay una agenda de relicitación”, dijo.

Respecto a los proyectos que detuvo el gobierno, como la ciclovía en la Alameda y el GAM, De Grange dijo que “en el corto plazo hay que revisar bien cuáles son los presupuestos considerados en cada uno, cuál es el uso alternativo de esos recursos, que eso es muy, muy importante”.

Si bien apuntó a que la cultura es relevante para un país, “estamos en un contexto de estrechez económica crítica”, por lo que aseguró que hay que priorizar el pago de deuda pública, disminuir el pago de intereses, para después poder impulsar proyectos de vivienda, salud, educación, pensiones, transporte, etc.