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    Irán confirma progresos en las conversaciones con Estados Unidos pero descarta que la firma sea “inminente”

    Según han detallado, “el foco de las negociaciones es poner fin a la guerra y, en esta etapa, no estamos discutiendo detalles sobre el programa nuclear”.

    Por 
    Europa Press

    El Gobierno de Irán ha confirmado este lunes progresos en las conversaciones con Estados Unidos para intentar alcanzar un acuerdo de paz, si bien ha recalcado que “nadie puede decir que la firma sea inminente” y ha insistido en que “en esta etapa no se está discutiendo” sobre el programa nuclear de Teherán.

    “Es cierto que hemos alcanzado una conclusión sobre gran parte de los asuntos bajo discusión, pero nadie puede decir que la firma sea inminente”, ha manifestado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, quien ha manifestado que los avances “son el resultado de múltiples semanas de conversaciones a través de la mediación de Pakistán”.

    Así, ha reseñado que Estados Unidos ha mostrado “algún tipo de dudas” durante las últimas horas y ha apuntado que “hacer frente a puntos de vista contradictorios dificulta cualquier proceso”, al tiempo que ha incidido en que “un cese de hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano, será un elemento de cualquier entendimiento”. Además, ha descartado que por ahora haya planes para un desplazamiento a Pakistán de una delegación iraní.

    “El foco de las negociaciones es poner fin a la guerra y, en esta etapa, no estamos discutiendo detalles sobre el programa nuclear”, ha manifestado, al tiempo que ha declinado hacer comentarios sobre las publicaciones en redes sociales por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluida una en la que Irán aparece en un mapa con la bandera estadounidense.

    “Las amenazas y las caricaturas son parte de la política en la otra parte del mundo”, ha puntualizado Baqaei, quien ha remarcado que Teherán “tiene cosas mucho más importantes que hacer” que responder a Trump. “Si tenemos que responder a los tuits y fotos de la otra parte, no lograremos las cosas importantes. Estamos centrados en avanzar y preparar planes para proteger los intereses nacionales”, ha explicado.

    En este sentido, ha puntualizado que Teherán “no está preocupado por las garantías” sobre el acuerdo. “Un país que fue capaz de defenderse frente a dos potencias nucleares durante 40 días y hacer que el enemigo lo lamentara puede continuar mostrando su fuerza”, ha defendido, tal y como ha recogido la cadena pública iraní, IRIB.

    Baqaei ha señalado además que la gestión del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz es algo que afecta a “los países costeros” y ha abogado por “un mecanismo que garantice la libertad de paso y sirva a los intereses de la comunidad internacional”. “El estrecho de Ormuz estaba abierto antes de la agresión contra Irán y la situación actual está causada por esta agresión”, ha reiterado.

    De esta forma, ha incidido en que Irán “no busca recaudar peajes” por el paso a través de esta estratégica vía. “Las acciones de Irán y Omán para desarrollar un protocolo para el paso seguro de barcos es un paso responsable”, ha dicho, antes de criticar que Estados Unidos “hizo un mal uso del estrecho para una agresión militar contra Irán.

    “Las acciones que toma Irán en el estrecho de Ormuz buscan proteger la seguridad de dos países costeros y se enmarcan en la inseguridad impuesta por Estados Unidos y los países que pudieran querer repetir esta agresión”, ha argumentado Baqaei, quien ha criticado además a la Unión Europea (UE) por su postura hacia la situación en Oriente Próximo.

    “Si la UE hubiera adoptado una postura responsable, quizá muchos de los problemas que afronta ahora la comunidad internacional no hubieran sucedido. En lo relativo a Ormuz, si la UE hubiera estado comprometida con aplicar la ley y la Carta de Naciones Unidas, quizá no hubiera surgido la situación actual, de haber condenado a Estados Unidos y al régimen sionista”, ha zanjado.

    Más sobre:IránEstados UnidosGuerra

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