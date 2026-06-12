A qué hora y dónde ver a Canadá vs. Bosnia y Herzegovina junto a la segunda inauguración del Mundial

A qué hora y dónde ver a Canadá vs. Bosnia y Herzegovina con la segunda inauguración del Mundial. Foto referencial de archivo redes sociales

Este viernes Canadá tiene su debut en el Mundial de Fútbol 2026 y su primer partido es contra Bosnia y Herzegovina, en un duelo válido para el Grupo B.

Al igual que la puesta en escena que tuvo lugar en México, se espera que el evento deportivo cuente con un espectáculo de inauguración, lo que también se repetirá en Estados Unidos, el tercer país anfitrión.

Cuándo juega Canadá vs. Bosnia y Herzegovina

El partido de Canadá contra Bosnia y Herzegovina es este viernes 12 de junio, a las 15:00 horas de Chile.

Las selecciones se miden en el BMO Field, también llamado Estadio Toronto.

Previamente, a partir de las 13:00 horas, se presentará la segunda inauguración del Mundial con Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

Dónde ver a Canadá vs. Bosnia y Herzegovina

El partido de Canadá contra Bosnia y Herzegovina se transmite por televisión abierta en Chilevisión y en DSports de DirecTV.

La cobertura online del duelo va por la señal de chilevision.cl y las plataformas DGO y Paramount+.