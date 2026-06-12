Con la chilena Elyanna como plato fuerte: así fue el show de apertura del Mundial 2026 en Canadá.

El Mundial continúa este viernes con la segunda ceremonia de apertura. Ahora se realizó en Canadá, una de las tres naciones anfitrionas del torneo junto a México y Estados Unidos. El acto se desarrolló en Toronto, poco antes del partido entre el local y Bosnia y Herzegovina, correspondiente al Grupo B.

La presentación reunió a artistas de distintas procedencias, en una puesta en escena más diversa en comparación a lo vivido el jueves en México, donde se apuntó derechamente a la identidad latinoamericana. Entre los nombres que participaron estuvieron Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

Tal como ocurrió en México con la Presidenta Claudia Sheinbaum y en Estados Unidos con Donald Trump, el primer ministro canadiense Mark Carney tampoco estuvo presente en el reducto. El político está de gira en Francia.

Además, otro elemento llamativo fue que el BMO Field no se llenó. Durante el espectáculo musical la capacidad del recinto estuvo cercana a la mitad. Tampoco se desplegó la Copa del Mundo al centro. En su lugar apareció un balón gigante.

Uno de los momentos centrales de la ceremonia fue la interpretación de Illuminate, una de las canciones oficiales del Mundial, a cargo de Jessie Reyez y Elyanna. La presentación marcó la participación de la cantante chilena de origen palestino.

Además, el actor Will Arnett, uno de los embajadores oficiales del Mundial 2026, entregó el mensaje de bienvenida a los asistentes en el estadio. En ese momento se vivió un instante similar al del jueves, con las 48 banderas de los países asistentes al certamen en el campo de juego.

Cuando los equipos saltaron a la cancha a disputar el encuentro, Alanis Morissette estuvo a cargo del himno canadiense, mientras que el violinista Aleksandar Gajic interpretó el himno de Bosnia y Herzegovina. A esa hora, el estadio ya estaba lleno.

¡EL MUNDIAL LLEGÓ A CANADÁ!



Impresionante el inicio de la ceremonia de inauguración en Toronto, en la previa del partido ante Bosnia y Herzegovina en el #MundialEnDSPORTS.#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/pCeOloRR9f — DSPORTS (@DSports) June 12, 2026

La presencia de Elyanna

La participación de Elyanna concentró parte de la atención de la jornada. La artista, cuyo nombre real es Elian Amer Mariyieh, nació en Nazaret y mantiene raíces chilenas por parte de su madre. Actualmente tiene 24 años y desarrolla su carrera musical en Estados Unidos. Su presencia en el espectáculo de apertura estuvo ligada a Illuminate, tema que comparte con la cantante canadiense Jessie Reyez y que forma parte de la banda sonora oficial de la Copa del Mundo.

Elyanna alcanzó reconocimiento internacional tras su participación en el Festival de Coachella en 2023, donde se convirtió en una de las primeras artistas en interpretar un set completo en árabe en el evento. Posteriormente amplió su alcance con distintas colaboraciones.

En entrevistas concedidas durante las semanas previas al Mundial, la cantante destacó el significado personal de participar en la competencia. Según explicó, considera que su presencia en el proyecto musical del torneo representa tanto sus raíces palestinas como su vínculo con Chile. La artista también ha señalado en diversas ocasiones la relación de su familia con el fútbol.