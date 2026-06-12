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    “Una producción a gran escala”: el mundo reacciona a la inauguración del Mundial Norteamérica 2026

    Este jueves, en el Estadio Azteca de México, se realizó la primera de las tres inauguraciones que tendrá esta Copa del Mundo.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: selección mexicana en X

    Este jueves comenzó la Copa del Mundo 2026 con el partido entre México y Sudáfrica, válido por el Grupo A de la competencia, y con ello se produjo la primera de las tres inauguraciones que tendrá este torneo, en el Estadio Azteca. Para la ocasión participaron artistas de la talla de Shakira, Maná, Alejandro Fernández, Danny Ocean, J Balvin, Los Ángeles Azules y Belinda.

    La ceremonia resultó impecable, algo que fue destacado por los medios de comunicación del mundo. El Diario Olé, de Argentina, destacó el nivel de producción: “El espectáculo comenzó con una impactante coreografía en la que participaron decenas de personas vestidas con referencias a la Copa del Mundo, formando parte de un despliegue visual que transformó el campo de juego en una verdadera celebración mundialista, todos dorados de pie a cabeza”.

    Foto: selección mexicana en X

    “Con bailarines, luces, una producción a gran escala y un escenario preparado para una de las ceremonias más esperadas del planeta, el cierre quedó en manos de Shakira, una de las figuras más asociadas a los grandes eventos deportivos internacionales. La cantante colombiana encabezó el momento principal del show junto a la propuesta musical del Mundial”, añadieron.

    En tanto, TyC Sports puntualizó en la propuesta que tenía relación con las culturas originarias del país anfitrión este jueves: “Comenzó con una puesta en escena inspirada en las culturas originarias de México. Un tambor asociado a la tradición azteca y distintos símbolos vinculados al oro marcaron el inicio del espectáculo, que además incluyó un mensaje de bienvenida en español, inglés y dialectos mayas para destacar la diversidad cultural del país anfitrión”.

    Por último, El País, de Uruguay, se centró en los artistas que participaron del evento: “Los primeros en presentarse fueron la banda mexicana Maná, con su clásico “Oye mi amor”, seguido por el cantante pop venezolano Danny Ocean y la agrupación Los Ángeles Azules que se presentó junto a Belinda. La ceremonia finalizó con Shakira que estrenó la canción “Dai Dai” junto a la estrella nigeriana del afrobeat Burna Boy".

    Más sobre:FútbolMundial 2026Norteamérica 2026

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