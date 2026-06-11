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    Otro Presidente que se borra: la razón por la que Donald Trump no estará en la inauguración del Mundial en Estados Unidos

    El presidente del país norteamericano no asistirá al partido inaugural de su selección frente a Paraguay en Los Ángeles. En su representación acudirá el secretario de Estado, Marco Rubio.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Prioriza un evento de lucha libre: Donald Trump no estará en la inauguración de Estados Unidos en el Mundial 2026. Foto: @fifamedia

    Donald Trump no estará presente en la inauguración de Estados Unidos en el Mundial 2026. El mandatario decidió no asistir al primer partido de la selección de su país en el torneo, programado para este viernes ante Paraguay en Los Ángeles, ya que participará en un evento de lucha libre en la Casa Blanca llamado “UFC Freedom 250”.

    A diferencia de ediciones anteriores, la FIFA preparó tres presentaciones especiales en los primeros encuentros de México, Canadá y Estados Unidos. La ceremonia en California incluirá actuaciones musicales de Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla. Pese a la relevancia del evento para el país organizador, Trump no estará en el estadio. En su lugar asistirá el secretario de Estado, Marco Rubio.

    No obstante, Trump ha manifestado que tiene previsto asistir a otros compromisos de la Copa del Mundo durante el desarrollo del certamen.

    Pese a la ausencia del mandatario, su relación con la FIFA ha sido destacada en distintas ocasiones por Gianni Infantino. Sin ir más lejos, el año pasado le otorgaron el inédito “Premio de la Paz”.

    El presidente del organismo rector del fútbol mundial valoró el respaldo entregado por Trump al torneo. “Tengo una gran relación con el Presidente Trump. Sin su compromiso hubiera sido imposible organizar este Mundial. Entendió pronto la magnitud de un Mundial de fútbol”, afirmó el directivo suizo-italiano este miércoles.

    Trump recibe el "Premio FIFA de la Paz".

    La ausencia de Trump se suma a la decisión adoptada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien tampoco estuvo presente en la inauguración realizada el jueves en el estadio Azteca. La mandataria decidió regalar a una aficionada el boleto que había recibido de la FIFA para asistir al encuentro entre México y Sudáfrica. La medida un gesto vinculado al acceso de los aficionados a los partidos del torneo.

    “Entrego el boleto que la FIFA me obsequió para la inauguración del Mundial a una joven mexicana apasionada del fútbol como un gesto simbólico para reconocer a las mujeres que abren camino y representan con orgullo a nuestro país. Este acto también refleja la importancia de que el deporte sea más accesible para todas y todos”, escribió Sheinbaum en su cuenta de X.

    Pese a no acudir al estadio, la presidenta mexicana mantuvo actividades vinculadas al torneo. Durante la semana sostuvo una reunión con Gianni Infantino y siguió el encuentro inaugural desde uno de los espacios Fan Fest habilitados para los aficionados.

    A diferencia de Estados Unidos y México, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, sí confirmó su asistencia al estreno de su selección frente a Bosnia y Herzegovina en Toronto. La ceremonia preparada para ese partido contará con presentaciones de Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

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    Más sobre:Mundial 2026FútbolFútbol InternacionalMundialCopa del MundoEstados UnidosSelección de Estados UnidosDonald TrumpNorteamérica 2026

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