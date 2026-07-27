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    Política

    Walker sube presión al gobierno e insiste en veto aditivo para reconstrucción de Coquimbo: “Tienen que ser recursos frescos”

    El senador independiente, eso sí, descartó que se trate de “una moneda de cambio” suya y remarcó que "es una declaración que ha sido suscrita conjuntamente con los parlamentarios y los alcaldes de la región" afectada por el megatemporal.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Senador Matías Walker. FOTO: DEDVI MISSENE. Dedvi Missene

    El senador independiente Matías Walker subió la presión al gobierno e insistió en la idea de un veto aditivo en el megaproyecto para la reconstrucción de la Región de Coquimbo, afectada por el sistema frontal.

    En diálogo con radio Duna, el legislador descartó que se trate de una cruzada personal y apuntó al alto costo que tendrá volver a poner en pie a la zona.

    “Esto no es una moneda de cambio del senador Matías Walker, es una declaración que ha sido suscrita conjuntamente con los parlamentarios y los alcaldes de la Región de Coquimbo, que se han sumado a esta petición de que se incluya en la ley de reconstrucción un veto aditivo”, dijo.

    Y luego agregó: “Nosotros lo que decimos es que, ya que el gobierno va a introducir un veto a la ley de reconstrucción, y que hay un tercer tiempo, además, de esta reforma, que se va a jugar en el Tribunal Constitucional, algunas por presentaciones de la oposición y otras que el propio gobierno ha hecho reserva de constitucionalidad de algunos artículos, es perfectamente posible, en estas dos semanas, poder avanzar en una determinación preliminar del costo de la reconstrucción de la Región de Coquimbo”.

    Walker adelantó que esta semana sostendrá una reunión con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para reforzar la postura de parlamentarios y alcaldes de la zona.

    “Lo peor para la Región de Coquimbo sería esperar a la Ley de Presupuesto 2027 para asegurar la reconstrucción”, destacó.

    En ese sentido, el congresista recalcó que “la condición que hemos puesto es que tienen que ser recursos frescos, tienen que ser recursos extraordinarios, no pueden salir de los mismos recursos del gobierno regional, que se están destinando a otras cosas".

    “Tenemos que garantizar la conectividad en la Región de Coquimbo, los puentes, los canales de riego. A pesar de que el ministro de Agricultura (Jaime Campos) dijo que no tuvieron daño, sí tuvieron daño, lo dijeron los pisqueros de nuestra región. Entonces, por eso estamos hablando de 400, 500 millones de dólares”, zanjó.

    Más sobre:Matías WalkerMegatemporalMegarreformaReconstrucción NacionalRegión de CoquimboGobiernoJorge QuirozJosé Antonio Kast

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