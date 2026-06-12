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    Cristiano Ronaldo reconoce que Portugal venció a Chile a media máquina: “Lo normal no era estar al máximo nivel”

    La selección lusa ya piensa en el Mundial de Estados Unidos tras los amistosos que sostuvo contra la Roja y Nigeria. El debut de los ibéricos está programado para el miércoles 17 de junio contra República Democrática del Congo.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Cristiano Ronaldo abordó la participación de Portugal en el Mundial.

    La selección de Portugal ya comienza a pensar en el Mundial de Norteamérica 2026. Este viernes la delegación fue recibida por el Presidente de la República, António José Seguro antes de tomar el avión que los llevará a Estados Unidos.

    Justo antes de esta actividad, Cristiano Ronaldo tomó la palabra para referirse a los objetivos del plantel en la Copa.

    Allí reconoció que siente “mucha alegría. Sabemos que el Mundial es especial, igual que la Eurocopa, y vamos a esta competición con mucha ilusión. Físicamente, estoy bien. ¿No han visto los partidos?”, bromeó ante los medios.

    También indicó que el plantel está conformado por “una generación muy buena. Hay factores que no podemos controlar, los partidos, ganar o no ganar, pero creo que es una generación que va a dar muchas alegrías a los portugueses”.

    A su vez, se refirió a los partidos de preparación que tuvo en los últimos días contra la Roja de Nicolás Córdova y Nigeria, donde consiguieron imponerse a ambos elencos por 2-1 a media máquina.

    Ha sido una preparación bastante buena, exigente. Hemos trabajado duro y lo normal no era, en estos dos partidos, estar al máximo nivel. Jugamos bien y ganamos bien”, lanzó.

    “Lo más importante es cuando empiece (el Mundial para Portugal), el día 17, luego en el segundo y tercer partido, cuando haya mucho cansancio físico y mental, ahí es cuando veremos a los verdaderos campeones”, apuntó.

    Sobre las posibilidades de quedarse con el trofeo, se mostró cauto: “Va a depender mucho, pero sí. Soy muy positivo y creo que vamos a hacer un buen papel, pero lo más importante es hacer buenos partidos y pasar primeros de grupo. El camino se hace paso a paso. Empezar bien el Mundial es lo fundamental”, cerró CR7.

    “Todos disponibles, preparados y muy ilusionados”

    Por su parte, el técnico de la selección, Roberto Martínez, valoró que los seleccionados quieran ganar todos los duelos. “Es importante porque ahora tenemos tres partidos y lo que logremos en estos tres encuentros marcará los próximos pasos, ese es el objetivo colectivo. Siento que los jugadores están preparados individualmente y, partido a partido, tenemos que hacer lo que el equipo necesita para ganar”.

    Además, remarcó que “es una generación con mucha responsabilidad y talento, son los ‘talentosos’. Pero lo más importante es la actitud, el enfoque y la responsabilidad de representar la camiseta de Portugal”.

    A su vez, celebró que, a diferencia de otras selecciones, Portugal tiene a todos los futbolistas disponibles desde el arranque. “Siempre surgen dudas durante la preparación por el estado físico de los jugadores, como el riesgo de lesiones. Pero hoy puedo decir que tenemos a 27 jugadores en el autobús, todos disponibles, preparados y muy ilusionados. Estamos listos. El Mundial para nosotros son solo tres partidos y después tenemos que dar el siguiente paso para empezar el próximo”, expuso.

    Por último, envió un mensaje al país. “Primero quiero agradecer el apoyo en los dos partidos amistosos aquí, ha sido importante para la preparación psicológica del grupo. Estamos preparados, vamos a darlo todo y a luchar. Tenemos unos valores de equipo increíbles, llevamos la maleta llena de sueños de todos los portugueses. Tenemos la responsabilidad y vamos a luchar juntos, porque cuando estamos unidos somos mejores”, cerró Roberto Martínez.

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