SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Tres minutos y con publicidad en TV: qué hay detrás de las pausas de rehidratación que generan polémica en el Mundial 2026

    La interrupción se realiza una vez por cada período del partido. La FIFA la utilizó como ensayo en el Mundial de Clubes y ahora la incorpora en la Copa del Mundo.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Tres minutos y con publicidad en TV: qué hay detrás de las pausas de rehidratación que generan polémica en el Mundial 2026. Francisco Canedo

    Minuto 22 en el estadio Azteca. El árbitro Wilton Sampaio para el juego y suena música. En la televisión, se aprovecha de exhibir tandas comerciales. No generan consenso, pero ya son parte del reglamento. La pausa de rehidratación se instala de forma permanente en el fútbol. Durante el primer semestre, estuvieron en la Copa Libertadores y a la Copa Sudamericana. Ahora son parte Mundial y más extensas: duran tres minutos.

    El procedimiento establece que el juez ordene parar el desarrollo del encuentro cerca de la mitad de cada período para permitir que los jugadores tomen agua y que los cuerpos técnicos entreguen indicaciones. La implementación fue comunicada por la FIFA meses antes de la Copa del Mundo.

    El exjuez chileno y actual miembro del equipo de instructores de la FIFA, Enrique Osses, explicaba ese efecto en diálogo con El Deportivo. “Vamos a ver situaciones de mayor tiempo adicional. Ya hay tres minutos que son a la fuerza, debido a que van a haber pausas de hidratación en cada uno de los tiempos, entonces eso ya te da un margen de que lo mínimo. Y a partir de ahí, todo lo que sean sustituciones, revisiones del VAR y otras situaciones de juego”, dijo. En el primer partido del Mundial, triunfo 2-0 sobre Sudáfrica, hubo siete minutos de agregado.

    El entrenador de Francia, Didier Deschamps se manifestó en contra de la medida. “Eso cambia el fútbol tener esos tres minutos... Da igual el equipo, si está en su mejor momento, tres minutos lo rompen todo”, dijo.

    Una visión similar a la que expone el técnico de Estados Unidos, Mauricio Pochettino. “No me gusta. Solo me gusta cuando las condiciones son realmente extremas, pero cuando las condiciones son buenas, son innecesarias”, lanzó.

    “Los entrenadores van a intentar aprovecharse para arreglar cosas o animar a los suyos, algo que no puede hacer en la banda cuando el partido está en marcha. Los dos entrenadores tenemos posibilidad de solucionar algunos problemas o hacer algunos cambios. Es parte del juego, lo aceptamos. Pero yo repetiré que no me gusta y no estoy de acuerdo”, añadió.

    Pochettino se manifestó contra las pausas de rehidratación. Bai Xuefei

    De excepción a regla

    Históricamente, las pausas de hidratación se utilizaban en situaciones excepcionales, principalmente cuando la temperatura representaba un riesgo para la salud de los futbolistas. Ese criterio se mantiene en varios torneos. Sin embargo, hay certamenes donde no importa el clima. Por ejemplo, en la Copa Libertadores, en Cusco, durante el duelo ante Flamengo, la temperatura rondaba los ocho grados al momento de la detención. La UC lo vivió en sus tres partidos en el Claro Arena: ante Cruzeiro se realizó con lluvia.

    En 2025, durante el Mundial de Clubes, la FIFA implementó la pausa obligatoria en cada tiempo, lo que en la práctica divide el partido en cuatro tramos. Ese ensayo fue un anticipo de las modificaciones que se aplican en el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El impacto de la medida no se limita a la dinámica del juego. También modifica el cálculo del tiempo adicional. Cada interrupción se suma al tiempo que el árbitro debe compensar al final de cada período.

    La medida también introduce un nuevo momento operativo dentro del partido. Durante la interrupción, los entrenadores pueden reunir a sus jugadores y entregar instrucciones. Claro que el interés de las cadenas televisivas en estos momentos de detención también forma parte del análisis sobre la expansión de la medida. La pausa genera un espacio para anuncios comerciales. Ya se vio en los primeros dos encuentros del Mundial.

    Este tipo de interrupciones se suele relacionar con deportes en los que el tiempo de juego se divide en segmentos más cortos. En el fútbol americano, por ejemplo, existe una pausa reglamentaria de dos minutos al final del segundo y del cuarto período. En el básquetbol, el juego se organiza en cuartos y contempla tiempos muertos que permiten reorganizar el partido. El fútbol, en cambio, hasta 2026 había mantenido tradicionalmente un formato continuo.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026FútbolFútbol InternacionalConmebolPausa de hidrataciónMundialFIFACopa LibertadoresCopa SudamericanaEnrique OssesDidier DeschampsMauricio Pochettino

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    CMF por plataformas de criptomonedas vinculadas al Tren de Aragua: “La sola inscripción no implica autorización”

    Oficialismo advierte incoherencia en el relato de seguridad de La Moneda al tributar casas de apuesta ilegales

    Ojo de la llave

    Alvarado pone paños fríos a tensión con Boric por embargos del CAE y apunta a “legítimas diferencias de opinión”

    Trump acusa a Irán de mentir sobre los términos de acuerdo provisional y se complica su eventual firma

    La noche del jueves, por video y exalumnos involucrados: lo que se sabe de la amenaza de tiroteo en el Instituto Nacional

    Lo más leído

    1.
    Regaló su entrada: la razón por la que la Presidenta de México se borró de la inauguración del Mundial

    Regaló su entrada: la razón por la que la Presidenta de México se borró de la inauguración del Mundial

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Servicios

    Rating del jueves 11 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 11 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Paraguay en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Paraguay en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Canadá vs. Bosnia y Herzegovina junto a la segunda inauguración del Mundial

    A qué hora y dónde ver a Canadá vs. Bosnia y Herzegovina junto a la segunda inauguración del Mundial

    Capturan a “delivery de la droga” en O’Higgins: distribuía pasta base en su moto
    Chile

    Capturan a “delivery de la droga” en O’Higgins: distribuía pasta base en su moto

    Oficialismo advierte incoherencia en el relato de seguridad de La Moneda al tributar casas de apuesta ilegales

    Ojo de la llave

    CMF por plataformas de criptomonedas vinculadas al Tren de Aragua: “La sola inscripción no implica autorización”
    Negocios

    CMF por plataformas de criptomonedas vinculadas al Tren de Aragua: “La sola inscripción no implica autorización”

    Accidente fatal en El Teniente: Sernageomin dice que no se activaron acciones preventivas y pide a Codelco 12 medidas correctivas

    Santiago es la tercera ciudad latinoamericana con mayor superficie de oficinas detrás de Sao Paulo y de la capital de México

    Qué es el eritema infeccioso, la enfermedad que provocó un brote en un colegio de La Araucanía
    Tendencias

    Qué es el eritema infeccioso, la enfermedad que provocó un brote en un colegio de La Araucanía

    Soy neurólogo y estos son los primeros indicios de que una persona tiene Alzheimer

    Cómo saber si tu perro tiene obesidad y cómo tratarla, según un veterinario

    Con Mbappé y Messi a la caza del récord de Klose: lo que se juegan los aspirantes a la Bota de Oro del Mundial
    El Deportivo

    Con Mbappé y Messi a la caza del récord de Klose: lo que se juegan los aspirantes a la Bota de Oro del Mundial

    Cristiano Ronaldo reconoce que Portugal venció a Chile a media máquina: “Lo normal no era estar al máximo nivel”

    Ministra Duco aborda la grave denuncia que sacude a O’Higgins: “Utilizaremos todas las herramientas que la ley contempla”

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos
    Tecnología

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Pedro Muñoz, el villano de La Misteriosa Mirada del Flamenco: “Muchas veces la gente me dice que odia mi personaje”
    Cultura y entretención

    Pedro Muñoz, el villano de La Misteriosa Mirada del Flamenco: “Muchas veces la gente me dice que odia mi personaje”

    Los 40 años de Pateando Piedras de Los Prisioneros se celebrarán en el Teatro Caupolicán

    Mon Laferte lanza Femme Fatale vol.2: suma colaboraciones con St.Vincent y Javiera Electra

    Trump acusa a Irán de mentir sobre los términos de acuerdo provisional y se complica su eventual firma
    Mundo

    Trump acusa a Irán de mentir sobre los términos de acuerdo provisional y se complica su eventual firma

    Pakistán confirma la existencia de un “texto definitivo y consensuado de acuerdo de paz” entre Irán y Estados Unidos

    Ministro Arrau y próximo juicio por ataque al molino Grollmus: “En la Macrozona Sur, la violencia terrorista no debe quedar impune”

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano
    Paula

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano

    No es estrés, es la perimenopausia

    Crema de pimientos y callampas secas