Tres minutos y con publicidad en TV: qué hay detrás de las pausas de rehidratación que generan polémica en el Mundial 2026.

Minuto 22 en el estadio Azteca. El árbitro Wilton Sampaio para el juego y suena música. En la televisión, se aprovecha de exhibir tandas comerciales. No generan consenso, pero ya son parte del reglamento. La pausa de rehidratación se instala de forma permanente en el fútbol. Durante el primer semestre, estuvieron en la Copa Libertadores y a la Copa Sudamericana. Ahora son parte Mundial y más extensas: duran tres minutos.

El procedimiento establece que el juez ordene parar el desarrollo del encuentro cerca de la mitad de cada período para permitir que los jugadores tomen agua y que los cuerpos técnicos entreguen indicaciones. La implementación fue comunicada por la FIFA meses antes de la Copa del Mundo.

El exjuez chileno y actual miembro del equipo de instructores de la FIFA, Enrique Osses, explicaba ese efecto en diálogo con El Deportivo. “Vamos a ver situaciones de mayor tiempo adicional. Ya hay tres minutos que son a la fuerza, debido a que van a haber pausas de hidratación en cada uno de los tiempos, entonces eso ya te da un margen de que lo mínimo. Y a partir de ahí, todo lo que sean sustituciones, revisiones del VAR y otras situaciones de juego”, dijo. En el primer partido del Mundial, triunfo 2-0 sobre Sudáfrica, hubo siete minutos de agregado.

El entrenador de Francia, Didier Deschamps se manifestó en contra de la medida. “Eso cambia el fútbol tener esos tres minutos... Da igual el equipo, si está en su mejor momento, tres minutos lo rompen todo”, dijo.

Una visión similar a la que expone el técnico de Estados Unidos, Mauricio Pochettino. “No me gusta. Solo me gusta cuando las condiciones son realmente extremas, pero cuando las condiciones son buenas, son innecesarias”, lanzó.

“Los entrenadores van a intentar aprovecharse para arreglar cosas o animar a los suyos, algo que no puede hacer en la banda cuando el partido está en marcha. Los dos entrenadores tenemos posibilidad de solucionar algunos problemas o hacer algunos cambios. Es parte del juego, lo aceptamos. Pero yo repetiré que no me gusta y no estoy de acuerdo”, añadió.

Pochettino se manifestó contra las pausas de rehidratación. Bai Xuefei

De excepción a regla

Históricamente, las pausas de hidratación se utilizaban en situaciones excepcionales, principalmente cuando la temperatura representaba un riesgo para la salud de los futbolistas. Ese criterio se mantiene en varios torneos. Sin embargo, hay certamenes donde no importa el clima. Por ejemplo, en la Copa Libertadores, en Cusco, durante el duelo ante Flamengo, la temperatura rondaba los ocho grados al momento de la detención. La UC lo vivió en sus tres partidos en el Claro Arena: ante Cruzeiro se realizó con lluvia.

En 2025, durante el Mundial de Clubes, la FIFA implementó la pausa obligatoria en cada tiempo, lo que en la práctica divide el partido en cuatro tramos. Ese ensayo fue un anticipo de las modificaciones que se aplican en el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El impacto de la medida no se limita a la dinámica del juego. También modifica el cálculo del tiempo adicional. Cada interrupción se suma al tiempo que el árbitro debe compensar al final de cada período.

La medida también introduce un nuevo momento operativo dentro del partido. Durante la interrupción, los entrenadores pueden reunir a sus jugadores y entregar instrucciones. Claro que el interés de las cadenas televisivas en estos momentos de detención también forma parte del análisis sobre la expansión de la medida. La pausa genera un espacio para anuncios comerciales. Ya se vio en los primeros dos encuentros del Mundial.

Este tipo de interrupciones se suele relacionar con deportes en los que el tiempo de juego se divide en segmentos más cortos. En el fútbol americano, por ejemplo, existe una pausa reglamentaria de dos minutos al final del segundo y del cuarto período. En el básquetbol, el juego se organiza en cuartos y contempla tiempos muertos que permiten reorganizar el partido. El fútbol, en cambio, hasta 2026 había mantenido tradicionalmente un formato continuo.