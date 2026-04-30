Entrevista con Enrique Osses: “Es un orgullo para mí que vuelva un chileno como Cristián Garay a dirigir un Mundial”.

Enrique Osses (51 años) recibe con satisfacción las designaciones arbitrales para el próximo Mundial. El actual jefe del referato de Costa Rica asegura que la presencia de Cristián Garay es el resultado de un proceso largo de formación y desarrollo en el que participó. También exhibe con orgullo su labor en distintos países.

¿Cómo toma las designaciones de los árbitros para el Mundial?

Ha sido días muy gratificantes para mí, porque se ve reflejado el trabajo de años. En México me tocó hacer debutar a Katia García, que estará en el Mundial. En Chile llevé desde juvenil a Cristián Garay y en cuatro años lo transformamos en árbitro internacional bajo mi administración. Después están los árbitros de Costa Rica que tienen la posibilidad de asistir al Mundial. Estoy muy contento. Es el reflejo del trabajo que hemos hecho en distintas partes.

Un éxito múltiple...

Sí, es un éxito o una demostración del trabajo. En el caso de México, hay un árbitro que ya estaba consolidado cuando yo llegué, por lo tanto, me tocó administrar ese potencial. Con respecto a Katia, fue más de desarrollo. Algo como con los chilenos que están, que me tocó demostrar que tenían las cualidades.

¿Cómo toma el nombramiento de Garay?

Estoy feliz por Cristián, porque le tocó pasar un momento tenso y oscuro en su desarrollo. No por culpa de él, sino producto de las decisiones que tomó cierta gente en algún momento al desvinculado. Tanto él como Piero Maza fueron desvinculados por razones que nadie entendió. Claramente era un error. Me imagino que lo tienen que haber pasado muy mal en su minuto. Ahora esta designación refleja el trabajo. Así que muy feliz por el fútbol chileno que tiene representación en una Copa del Mundo.

¿Cuándo trabajó con Garay veía ese potencial?

En Cristián vi una persona educada, físicamente apropiada, que entendía el juego y la reacción de los futbolistas. Tenía una buena relación con los jugadores y finalmente tomaba buenas decisiones en el campo. Acertaba más de lo que erraba. Todas esas cualidades se fueron potenciando con los años. Cuando yo dejé la Comisión de Árbitros, después le tocó a otros compañeros, a otros directores, seguir desarrollándolo, menos uno que quiso echarlo (Javier Castrilli). Pero a Roberto (Tobar) le tocó la tarea de potenciar las grandes condiciones que siempre demostró.

Cristián Garay fue designado como árbitro central para el Mundial 2026. PEPE ALVUJAJAR/PHOTOSPORT

¿Por qué no va Piero Maza?

No me corresponde a mí evaluarlo. Piero Maza también ha demostrado excelentes condiciones, pero los árbitros son evaluados durante cuatro años en diferentes torneos y habrá algo en la balanza que se decantó más por Cristián (Garay).

Usted fue el último chileno en arbitrar un Mundial, en 2014, ¿cómo fue esa experiencia?

Recuerdo que al entrar al primer partido pasó toda mi carrera por mi cabeza. Todos los sacrificios, el trabajo de 15 años. Es un minuto cúlmine, era la cresta de mi carrera. Todo árbitro que llega a cierto nivel aspira a dirigir en un Mundial. Después, es una responsabilidad gigante. Todos sabemos lo que pasa en Chile cuando se va a un Mundial. El país se detiene. Eso mismo pasa en todas partes. Entonces las decisiones que se toman en este tipo de encuentros influyen en el aspecto emocional, político y económico de una nación. Son momentos de mucha responsabilidad.

¿Habló de eso con Garay?

Creo que fui quien le dio la noticia, porque al ser miembro del staff de FIFA, la lista final la conocí un par de minutos antes. Lo llamé y nos emocionamos juntos, porque conozco el sacrificio y las cosas que pasan los árbitros en el transcurso.

¿Qué le dijo Garay en ese momento?

Fue una alegría, algo gratificante. Es un orgullo para mí que vuelva un chileno a dirigir un Mundial. No hubo mucha profundidad en nuestra conversación, fue más bien emotiva. Ya tendremos tiempo de conversar. Yo pertenezco al panel técnico de la FIFA, entonces voy a estar con él en el Mundial. Vamos a compartir, conversar y trabajar para que este sea un gran Mundial para él y para Chile desde el punto de vista arbitral.

¿Cómo es la preparación de un árbitro para el Mundial?

Es multidisciplinaria. Primero, una preparación física, ya que hay que llegar en óptimas condiciones. Luego está el aspecto mental, psicológico, donde hay que hacer un trabajo con un profesional del área. Incluye también el lado nutricional, porque hay que llegar con el peso corporal, todos los nutrientes, las fortalezas y los suplementos acordes para la competición. Finalmente, hay una preparación técnica, donde se estudia a los 48 equipos. En este Mundial, como no está Chile, Garay puede dirigir a cualquiera. Es neutral, por lo tanto tendrá una preparación muy exhaustiva, de muchas provisiones de video y charlas.

Osses en el partido entre Costa Rica e Italia en el Mundial de Brasil 2014.

¿Cuándo empieza esa preparación?

Los árbitros van a estar todos en Miami, llegan el 31 de mayo. Los del panel técnico estaremos desde el 30 y un día después llegan los árbitros. Ahí inicia un seminario a partir del 1 de junio. Son nueve días de preparación. Luego salen las primeras designaciones, los primeros viajes. Pero esta operación va a estar en Miami para los árbitros centrales. Después de este seminario, los árbitros del VAR se van a instalar en Dallas, allá va a estar el VAR centralizado. El resto en Miami. De ahí se van trasladando a distintos lugares de Estados Unidos, México o Canadá.

¿Cuál será su labor en el Mundial?

La preparación técnica de los árbitros. Pertenezco, junto a un grupo de exárbitros, a los instructores. Preparamos los entrenamientos. Todos los días en la mañana practicamos, hacemos simulaciones de partidos. Además repasamos las modificaciones de reglas de juego que también se tienen que implementar previamente para simular situaciones. Tenemos evaluaciones a los árbitros cada partido, todos observados por nosotros para evaluar el trabajo, calificar y también tenemos un área de preparación técnica del duelo. Ahí se prepara con video, se revisa el posicionamiento de los equipos desde el punto de vista táctico, cómo funcionan, cómo trabaja cada elenco para hacerle visualizaciones a los árbitros sobre lo qué se van a enfrentar. Ese es nuestro trabajo.

¿Los cambios en el reglamento complican la preparación?

No, eso es algo natural, todos años se modifican las reglas. Tenemos 10 días para preparar esos cambios reglamentarios que, sin duda, van a ser novedosos, pero creo que van a traer mucha agilidad. Darán tiempo de juego y ritmo a los partidos.

¿De nuevo veremos partidos con 10 minutos de añadido?

Sí, vamos a ver situaciones de mayor tiempo adicional. Ya hay tres minutos que son a la fuerza, debido a que van a haber pausas de hidratación en cada uno de los tiempos, entonces eso ya te da un margen de que lo mínimo. Y a partir de ahí, todo lo que sean sustituciones, revisiones del VAR y otras situaciones de juego.

¿Qué le parece la “Ley Vinicius-Prestianni”? La nueva normativa que consiste en la tarjeta roja para aquellos jugadores que se tapen la boca...

Aún no estamos claros con el protocolo y los procesos. Lo bajaremos, conversaremos y analizaremos en la reunión técnica con los árbitros previo al Mundial. Me parece una buena medida, pero que se debe acotar bien, para tener consistencia.

¿Cómo ve el nivel del arbitraje en Chile?

Esta nominación debería hacernos recapacitar. En todas partes del mundo hay críticas. Si preguntas en Italia, dicen que tienen el arbitraje más malo del mundo. En Europa te dicen que el arbitraje de Sudamérica es mejor. En todas partes se cuecen habas. Este tipo de designaciones reflejan que en Chile no se hacen mal las cosas. Hay que dejar trabajar a la gente capacitada. Creo que la experiencia de un presidente desactualizado que quiso expulsar a este gran árbitro fue una locura. Por suerte Roberto Tobar alcanzó a darle una vuelta de timón a esta situación y ya estamos viendo los frutos.