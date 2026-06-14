Abbas promulga decreto para convocar a elecciones presidenciales palestinas en 2027

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, promulgó este domingo un decreto-ley por el que se anuncia la convocatoria de elecciones presidenciales para 2027, una iniciativa para “mejorar la participación política y ampliar la representación democrática”.

El texto legal además eleva el número de diputados del Consejo Legislativo Palestino -el Parlamento local- hasta los 200 desde los 132 actuales, rebaja al 1% el mínimo para lograr representación e incrementa el número mínimo de candidatos de listas de 16 a 20.

Palestinian President Mahmoud Abbas has issued an amendment to the Palestinian General Elections Law.



Under the new decree:



- The number of seats in the Palestinian Legislative Council will increase to 200 members.



- The electoral threshold for winning seats will be lowered to… https://t.co/wnUoeqx6hF — Ihab Hassan (@IhabHassane) June 14, 2026

Asimismo, incluye medidas para incrementar la participación política de las mujeres como la inclusión obligatoria de al menos un tercio de mujeres en las listas y de los jóvenes, rebajando de 28 a 23 la edad mínima para ser elegido.

El decreto ley no modifica la fecha de celebración de las elecciones legislativas, previstas para el 1 de noviembre de 2026, mientras que las presidenciales serán en 2027, aunque todavía no se precisa su fecha específica.

Este será el primer referéndum para presidente en dos décadas, desde que Abbas fue elegido por primera vez para un mandato de cinco años.

El líder palestino había prometido anteriormente que se celebrarían elecciones un año después del fin de la guerra en Gaza.