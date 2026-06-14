Abbas promulga decreto para convocar a elecciones presidenciales palestinas en 2027
El presidente de la Autoridad Palestina firmó este domingo el decreto ley para los futuros comicios, que además amplía el Consejo Legislativo a 200 escaños e incluye medidas para incrementar la participación de mujeres y jóvenes en el parlamento.
El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, promulgó este domingo un decreto-ley por el que se anuncia la convocatoria de elecciones presidenciales para 2027, una iniciativa para “mejorar la participación política y ampliar la representación democrática”.
El texto legal además eleva el número de diputados del Consejo Legislativo Palestino -el Parlamento local- hasta los 200 desde los 132 actuales, rebaja al 1% el mínimo para lograr representación e incrementa el número mínimo de candidatos de listas de 16 a 20.
Asimismo, incluye medidas para incrementar la participación política de las mujeres como la inclusión obligatoria de al menos un tercio de mujeres en las listas y de los jóvenes, rebajando de 28 a 23 la edad mínima para ser elegido.
El decreto ley no modifica la fecha de celebración de las elecciones legislativas, previstas para el 1 de noviembre de 2026, mientras que las presidenciales serán en 2027, aunque todavía no se precisa su fecha específica.
Este será el primer referéndum para presidente en dos décadas, desde que Abbas fue elegido por primera vez para un mandato de cinco años.
El líder palestino había prometido anteriormente que se celebrarían elecciones un año después del fin de la guerra en Gaza.
Lo Último
Lo más leído
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.