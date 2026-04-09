Piero Maza no pasó el corte final: cómo el árbitro Cristián Garay metió a Chile en el Mundial 2026

El Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026 se acerca a pasos agigantados. Con las 48 selecciones participantes ya confirmadas, el certamen planetario toma forma. La Copa del Mundo iniciará el 11 de junio y se cerrará con la final el 19 de julio, en el MetLife Stadium de New Jersey.

La Roja no pudo clasificar tras una catastrófica Eliminatoria. No obstante, Chile sí dirá presente en la cita. Lo hará de la mano del arbitraje, ya que Cristián Garay fue elegido por la FIFA como uno de los jueces centrales. Por la cantidad de países participantes, tendrá asegurado sí o sí un partido, que podría irse incrementando en caso de que sus actuaciones sean valoradas positivamente.

El réferi chileno pasó el minucioso proceso y las pruebas de selección de la FIFA para asistir al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Lo hará junto a José Retamal y Miguel Rocha, árbitros asistentes que completan la terna.

Juan Lara también estará presente como parte de los equipos de videoarbitraje de Norteamérica 2026. Es decir, será parte del VAR. Tendrá un rol clave en el VOR, la cabina que administra analizan las imágenes del juego.

En el camino quedó Piero Maza, el otro chileno que peleaba por ser juez principal para el Mundial 2026. Más allá de la ilusión, sin embargo, el réferi venía recibiendo señales durante las últimas semanas. No fue considerado para el último congreso de jueces que se realizó en la entidad de Luque.

El riguroso proceso de elección

Para ser designado como árbitro para el Mundial de Norteamérica 2026, Garay debió pasar por un extenso y riguroso proceso de elección de la FIFA. Lo mismo para los asistentes y los oficiales de VAR.

El mismo ente rector del fútbol propone centenares de nombres de todo el mundo para el evento, todos con una alta valoración por su estándar a la hora de dirigir. Ahí inicia el procedimiento de elección, donde poco a poco van superando diferentes cortes.

Los chilenos, al igual que el resto de los réferis sudamericanos, debieron viajar constantemente hacia la sede de la Conmebol, ubicada en Luque, Paraguay. Ahí, en sus diferentes estancias en el organismo, realizaron múltiples pruebas, donde fueron evaluados. Algunos van avanzando de etapas, mientras otros son desechados.

En esta oportunidad, teniendo en cuenta el aumento de partidos (104 en total) debido a la mayor cantidad de países clasificados (48), la FIFA designó a 52 árbitros centrales de 50 diferentes federaciones de fútbol y las seis confederaciones. En Qatar, en tanto, fueron 36.

En total, fueron designados 12 jueces de la Conmebol. A Garay se suman Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez, de Argentina; Raphael Claus, Ramón Abatti y Wilton Sampaio, de Brasil; Kevin Ortega, de Perú; Gustavo Tejera, de Uruguay; Juan Gabriel Benítez, de Paraguay; Andrés Rojas, de Colombia; y Jesús Valenzuela, de Venezuela. Por otra parte, fueron elegidos 87 árbitros asistentes y 30 oficiales de VAR.

En ese sentido, la designación de los chilenos recibió una gran valoración por parte de Roberto Tobar, presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP: “La nominación de Cristian Garay como árbitro titular para el Mundial FIFA 2026, junto a José Retamal, Miguel Rocha y Juan Lara, es una gran noticia para el fútbol chileno. Es una confirmación de que el trabajo serio, silencioso y sostenido sigue siendo el camino más seguro para llegar lejos, incluso en un entorno tan exigente y expuesto como el fútbol profesional”, indicó el exjuez FIFA.

“En el arbitraje no hay atajos. Cada designación importante es el resultado de años de preparación, estudio, autocrítica y toma de decisiones bajo presión. Cristian Garay lo ha entendido desde el inicio. Desde su llegada a la Primera División en 2018, su carrera ha sido coherente, sin saltos bruscos ni protagonismos innecesarios. En 2019, al integrarse a la nómina FIFA, dio un paso clave que abrió nuevas exigencias, pero también nuevas oportunidades”, añadió.

En ese sentido, es una significativa elección para el arbitraje nacional luego de que ningún juez chileno fuera designado en el pasado Mundial Sub 20, disputado durante el año pasado en Chile. No hubo ningún réferi criollo en la cita que se desarrolló en el país.

“Como presidente de la comisión de árbitros de nuestro fútbol, es de una gran alegría y orgullo recibir esta nominación de estos cuatro profesionales a la máxima competencia a nivel mundial. Sabemos que nuestra labor siempre está expuesta a criticas pero esta nominación nos hace reforzar el trabajo y el esfuerzo que el equipo de árbitros hacen semana a semana”, complementó Tobar.

Roberto Tobar, presidente de la Comision de Arbitros de la ANFP. Foto: Andres Perez / La Tercera. Andres Perez

El regreso del referato chileno al Mundial

La presencia de Garay regresa a Chile a los planos estelares del arbitraje, ya que ningún juez nacional dirigió algún partido en las últimas dos Copas del Mundo. El último réferi nacional en pitar un encuentro mundialista fue Enrique Osses, en Brasil 2014.

Pitó dos encuentros, ambos en fase de grupos: el triunfo 2-1 de Costa de Marfil sobre Japón y la histórica victoria de Costa Rica sobre Italia, por la mínima. Precisamente, en este último encuentro cometió un error al no señalar un penal para los ticos, algo que fue admitido por él mismo años después. Curiosamente, hoy es el actual presidente de la Comisión de Árbitros del país centroamericano.

Justamente, su error fue clave para no continuar dirigiendo en Brasil. En el certamen, cada partido resulta trascendental. Si los jueces tienen un buen rendimiento, la FIFA puede designarte para otro encuentro, y así. Cada fallo puede sentenciar su paso por las citas. Esta lógica también regirá en Norteamérica. La supervisión es continúa, además de los entrenamientos diarios en sesiones con jugadores locales. Cuando no arbitren, también estarán en evaluación.

Tras su participación, ningún chileno dirigió en Rusia 2018 ni Qatar 2022. Aunque Julio Bascuñán dijo presente en ambos. Fue cuarto juez en cinco partidos del certamen realizado en el país euroasiático, cuando sí estaba designado para ser elegible como árbitro principal. En tanto, en Medio Oriente fue escogido para formar parte de los equipos de videoarbitraje. Ningún chileno fue elegido como juez central en dicho certamen.

De hecho, en Qatar, el propio Tobar estuvo cerca de ser designado. En noviembre de 2021 fue suspendido por la Conmebol por “errores graves y manifiestos en la conducción disciplinaria del partido” en el que se enfrentó Brasil y Colombia. En dicho encuentro no expulsó a Neymar después de que el astro propinara un pechazo. Sin embargo, pese a su castigo, tras su regreso a las canchas, el juez corría con ventaja para ser elegido, pero sufrió un desgarro que terminó por sepultar sus aspiraciones y se quedó al margen del Mundial.

Hoy, el jefe de los árbitros, evalúa positivamente el actual desempeño de los jueces chilenos: “Este no es solo un logro individual. El arbitraje moderno es un trabajo de equipo. Nadie llega solo a un Mundial. La presencia de José Retamal, Miguel Rocha y Juan Lara es una muestra de eso. La coordinación, la confianza y la preparación conjunta son tan importantes como el talento personal. Este grupo ha construido una forma de trabajar alineada y profesional, lo que finalmente es valorado y reconocido por FIFA”, señaló.

“También es justo reconocer el rol de la institución. Detrás de esta nominación hay años de inversión en formación, capacitación permanente y evaluación constante. No es casualidad que árbitros chilenos vuelvan a estar presentes en escenarios de primer nivel. Hay una convicción clara de mejorar, de actualizarse y de exigir cada día un poco más. En eso la ANFP ha sido fundamental y su apoyo constante permite celebrar hoy esta nominación”, complementó.