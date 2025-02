“No nos espera nada bueno”: en Costa Rica se dividen por la llegada de Enrique Osses como jefe de los árbitros locales

Enrique Osses es un nombre reconocido en el referato a nivel mundial. Como árbitro, el santiaguino logró dirigir en un Mundial (Brasil 2014) y también ser elegido el mejor de América por la Conmebol (2012).

Ya retirado, en 2016, se dedicó a capacitar a los árbitros chilenos que venían entrando a la actividad. Asumió ese mismo año la Comisión de Árbitros, cargo que ostentó por cerca de dos años, hasta que fue despedido por Pablo Milad.Se desempeñó entre el 2021 hasta principios de febrero de este 2025 dentro del staff la Comisión de Árbitros de México, donde impulsó la implementación del VAR centralizado. Eso hasta esta semana, en la que fue oficializado como jefe de la comisión de árbitros de Costa Rica.

Osael Maroto, presidente del fútbol de Costa Rica, justificó su llegada a asumir el proyecto como cabeza de los jueces Ticos. “El arbitraje viene en un constante decrecimiento, se presentan errores, que se presentan la liberación de audios, la misma comisión de arbitraje habla de errores. Enrique Osses, yo creo que califica con toda su experiencia”, mencionó el directivo en conferencia de prensa. “Recibimos currículos nacionales e internacionales. Una característica era que ojalá hubiera estado en una posición internacional y con experiencia en el VAR, tuvimos dos currículos y la decisión con Enrique tenía bastante afinidad con lo que se buscaba, decidimos que fuera él”, complementó Maroto.

En un comunicado, en tanto, destacaron su carrera. “Tras su retiro en 2016, asumió la presidencia de la Comisión de Árbitros de Chile, y en el 2021, se incorporó a la Comisión de Árbitros de México, donde impulsó la implementación del VAR centralizado, promovió la proyección de árbitros internacionales y respaldó el desarrollo del arbitraje femenino”, señalaron.

El arribo de Osses llega a suplir la partida del argentino Horacio Elizondo, quien renunció el pasado 10 de enero tras poco más de un año en el cargo.

Osses divide al fútbol

La llegada de Enrique Osses genera división en el fútbol de Costa Rica. Por una parte, Orlando Portocarrero, exjuez Tico, destacó su arribo. “En México deja una gran marca donde estuvo por cuatro años en la comisión, hizo muchos cambios estructurales, cambios profundos, cambios drásticos, hizo debutar nuevas figuras, cambió los gafetes FIFA que no estaban dando buen rendimiento, hizo una buena renovación”, señaló.

El exárbitro Greivin Porra, también de Costa Rica, no está de acuerdo con la llegada de Osses. “A veces aventurarse a un criterio o expectativas es un poco difícil y valoramos de su paso por México, creo que no nos espera nada bueno, nada positivo, como todos los demás extranjeros, se han ido y no nos han dejado absolutamente nada”, lanzó. Su crítica continuó: “En México no lo extrañan, su trabajo no ha sido satisfecho para el arbitraje mexicano, para Costa Rica su labor no será nada distinta a lo que hizo el señor Elizondo, yo esperaba a Armando Archundía, pero no fue así, no espero muchos cambios positivos”, cerró.