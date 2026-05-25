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    Punta Peuco: 57% está en desacuerdo con que sea exclusivo para violadores de DD.HH. y 59% rechaza beneficios carcelarios

    En la última encuesta Plaza Pública de Cadem también se reveló una extendida percepción sobre el aumento del racismo y la xenofobia en Chile, además de altos niveles de apoyo a sanciones sociales y laborales contra actos discriminatorios.

    Por 
    Roberto Martínez
    Carcel Punta Peuco. Foto Richard Ulloa / La Tercera PENAL - PUNTA PEUCO - CARCEL - PRISION - ESTABLECIMIENTO PENAL - RECINTO CARCELARIO - VISTA PARCIAL - INSTALACIONES - COMUNA - TIL TIL Richard Ulloa.

    En la encuesta Plaza Pública, que realiza Cadem, que fue publicada este domingo, una mayoría ciudadana se mostró contraria a que el Centro de Cumplimiento Penitenciario Tiltil (ex Punta Peuco) vuelva a operar exclusivamente para exuniformados condenados por violaciones a los derechos humanos.

    Según el sondeo, un 57% de los encuestados manifestó estar en desacuerdo con que el penal vuelva a ser un recinto exclusivo para exmilitares condenados por crímenes vinculados a violaciones de derechos humanos.

    La encuesta también abordó posibles alternativas para el futuro del penal. Un 35% de los consultados opinó que el gobierno del Presidente José Antonio Kast debería mantener abierto el recinto, pero permitiendo también el ingreso de delincuentes comunes.

    En tanto, un 32% sostuvo que Punta Peuco debería cerrarse y que los militares condenados por delitos de derechos humanos tendrían que cumplir sus penas en cárceles comunes junto al resto de la población penal.

    Otro de los temas abordados fue la posibilidad de otorgar beneficios carcelarios a militares condenados por violaciones a los derechos humanos que se encuentren gravemente enfermos, en estado terminal o con edad avanzada.

    En ese punto, un 59% de los encuestados señaló que estas personas no deberían recibir beneficios especiales y que deben cumplir íntegramente sus condenas “sin importar su edad o estado de salud”.

    Por el contrario, un 34% se mostró favorable a concederles beneficios carcelarios y permitir que purguen sus sanciones bajo arresto domiciliario.

    PUNTA PEUCO RUDY MUÑOZ

    Preocupación por racismo y xenofobia

    La medición de Cadem también incluyó preguntas relacionadas con discriminación, racismo y xenofobia en Chile, revelando una percepción ampliamente extendida respecto al aumento de estos fenómenos durante la última década.

    Un 32% de los encuestados afirmó que ellos mismos o algún integrante de su familia ha sido víctima de discriminación. Entre las principales razones mencionadas aparecen la apariencia personal (36%), la situación económica (34%) y el hecho de ser mujer (27%).

    Asimismo, un 76% consideró que en Chile se discrimina “mucho” o “bastante” a los inmigrantes latinoamericanos, mientras que un 70% opinó lo mismo respecto de las personas pobres.

    La encuesta también mostró altos niveles de percepción de discriminación hacia homosexuales (63%), personas negras (58%) y el pueblo mapuche (56%).

    En paralelo, un 54% sostuvo que el racismo y la xenofobia han aumentado en los últimos diez años, frente a un 30% que cree que la situación se ha mantenido estable y un 14% que considera que ha disminuido.

    Consultados sobre las razones detrás del aumento del racismo y la xenofobia, un 72% atribuyó el fenómeno al incremento de delitos asociados a algunos grupos migrantes.

    Además, un 66% relacionó el problema con el aumento de la inmigración en el país, mientras que un 49% apuntó a una mayor polarización y agresividad en la sociedad chilena.

    Caso de empresario chileno en Brasil

    La encuesta también abordó el impacto público del caso de Germán Naranjo, empresario chileno detenido en Brasil tras protagonizar insultos racistas y homofóbicos a bordo de un avión.

    De acuerdo con Cadem, un 90% de los encuestados declaró haber escuchado o conocido el caso.

    Además, un 81% consideró adecuada la reacción pública en contra del imputado.

    Finalmente, un 87% manifestó estar de acuerdo con que empresas suspendan o aparten de sus funciones a trabajadores involucrados en episodios públicos de racismo o discriminación.

    Más sobre:Punta PeucoEncuesta CademXenofobiaRacismoDiscriminaciónBeneficiosVioladores de DD.HH.Nacional

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