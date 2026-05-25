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    Nacional

    Nuevo atropello de bus RED causa muerte de persona en situación de calle en Estación Central

    El conductor señaló que sintió un golpe en el chasis y verificó que arrolló a una persona que, de manera preliminar, viviría en ruco del sector.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Santiago 16 de abril 2025. En el marco de Semana Santa, autoridades participan de una intervencion urbana para concientizar sobre el rol de la conduccion segura. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Un nuevo atropello protagonizado por un conductor de un bus del sistema RED dejó a una persona en situación de calle fallecida en la comuna de Estación Central, en la Región Metropolitana.

    De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 22.15 horas de este domingo, cuando un bus del recorrido 107, operado por la empresa STU Santiago, transitaba por el corredor de buses de avenida Las Rejas a la altura de la calle Tenquehue, a una cuadra de avenida 5 de Abril.

    En el lugar, el viernes pasado, una adulta mayor fue embestida por una máquina conducida por una conductora, la que quedó en prisión preventiva por dar positivo a consumo de drogas, específicamente marihuana.

    Según la información policial, la víctima correspondería a un hombre que no ha sido identificado, el cual vivía en situación de calle en el bandejón de Las Rejas, lugar donde hay unos arbustos.

    El teniente Patricio Andrade, oficial de la Prefectura Central de Carabineros, señaló que “se llega al lugar por un patrullaje, donde carabineros es alertado por transeúntes de un accidente con resultado de atropello y fallecido, lo que fue constatado”.

    El policía afirmó que, tras tomar testimonio al conductor del bus, sostuvo que “conducía de sur a norte, y sorpresivamente escuchó un golpe en el chasis del bus. Se detiene, verifica y se percata que hay una persona que habría sido atropellada”.

    La persona falleció en la vía pública debido a la gravedad de sus heridas.

    Asimismo, se esperaba la instrucción del Ministerio Público para orientar las labores investigativas, las que recaerán en la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la institución policial.

    En el lugar también se tomó un examen de alcotest al conductor, el que marcó un normal estado de intemperancia alcohólica, con cero gramos en la sangre.

    “De acuerdo a lo que nos dice el conductor, es que mientras conducía sale una persona y de acuerdo lo verificado, se comprueba que hay un ruco en el lugar, de donde habría salido la persona fallecida”, sostuvo el teniente Andrade.

    Los equipos investigativos trabajan en la recopilación de cámaras de seguridad y en el empadronamiento de testigos.

    Más sobre:PolicialBus RedEstación CentralSIATCarabinerosAtropelloNacional

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