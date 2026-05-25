José Miguel Insulza (PS) rememora detención de Pinochet en Londres: “Fueron los tiempos más difíciles de mi vida política”

El exministro y exsenador socialista José Miguel Insulza (82) recordó la detención del dictador Augusto Pinochet, afirmando que dicho suceso ocurrido en 1998, en Londres, fue lo más difícil en su vida política por las decisiones que tuvo que adoptar siendo canciller durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Las declaraciones de Insulza se produjeron en entrevista con el programa “Historia de 30 años, Chile 1989-2019” de Radio Bío Bío, donde repasó sus inicios en la actividad política, como su participación en el movimiento estudiantil de los años 60, exilio en Europa y sus años como ministro.

Haciendo un recorrido por su vida, Insulza recordó cuando Salvador Allende se convirtió en Presidente.

En esa línea, afirmó que él no fue parte del Mapu, uno de los partidos que formó parte de la Unidad Popular que respaldaban al médico.

“Yo no era del grupo que formó el Movimiento de Acción Popular Unitaria (Mapu). El grupo que formó el Mapu era, yo diría, el grupo de los rebeldes de la Democracia Cristiana (DC), que adquirieron una cierta connotación ideológica cuando asumió la presidencia de la Juventud Rodrigo Ambrosio”, sostuvo el también exsecretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Cuando él entró a formar esta organización, ya quedó bastante claro que tarde o temprano nos íbamos a dividir. Ahora, yo no era uno de los que planteaba salirse de la DC, sino que después de la junta de la DC del año 64 en que se optó por mantener el camino propio y se perdió por muy poco, y siempre hubo una cierta leyenda de que algunos que iban a formar el Mapu habían votado al revés para provocar la división", recordó Insulza.

También afirmó que en ese contexto, el partido decidía si cambiaba “y se la jugaba por la Unidad Popular o nos íbamos a ir todos”.

Insulza recordó que 100 días después, “él único que se fue, fui yo y casi molesto porque se había nombrado de candidato a Radomiro Tomic, que a mí me gustaba mucho, pero era distinto a lo que habíamos hecho, entonces decidí salirme, pero me salí a la calle, no al Mapu”.

Asimismo, recordó que luego viajó a estudiar Ciencias Políticas a Estados Unidos y que recién regresó a Chile cuando fue electo Allende.

Detención de Pinochet

En medio de la conversación, Insulza recordó su rol como canciller durante el gobierno del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

En esa línea, expresó que su relación fue evolucionando desde que lo nombraron subsecretario de Relaciones Exteriores a ser ministro de la cartera.

“Tengo con él una deuda de lealtad que me parece importante contar: cuando estábamos en pleno caso de Pinochet por así decirlo, nunca falta en los gobiernos la gente que dice que, como los ministros son fusibles, era mejor hacer un cambio y esto se empezó a extender. Y el Presidente Frei llamó a su gabinete a La Moneda, a los jefes de partidos, a los parlamentarios y les dijo que “si critican a mi canciller, me critican a mí y no voy a aceptar eso’”.

“Tengo esa deuda de gratitud”, afirmó Insulza, quien posteriormente se puso a disposición para asumir en el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres).

Así, también recordó la detención de Pinochet en Londres, ocurrida el 16 de octubre de 1998.

Insulza rememoró que “nosotros conversamos con el Presidente Frei, creo que la misma noche, y ambos fuimos de la misma opinión, de que esto no es aceptable, de que un país que es una democracia como la chilena, desde afuera se le intente imponer decisiones que no se han impuesto en Chile”.

“Creo que eso fue producto de una política que adoptamos esa misma noche, que fue decir ‘no vamos a aguantar esto, pero al mismo tiempo este señor tiene que volver a Chile, pero tienen que haber juicios en Chile’”, planteó Insulza por el capítulo de la historia chilena.

También reveló que en dicho episodio le costó contactarse con el excomandante en jefe del Ejército, el general Ricardo Izurieta, para realizar coordinaciones de acción.

“Esto empezó el día viernes y lo contacté el día domingo y le dije ‘mire general, le quiero decir con claridad que en mi casa, la casa del presidente del Partido Socialista, están todos de fiesta y el jolgorio no va a terminar, pero yo soy ministro de RR.EE y voy a cumplir mi deber como tal, que es defender la prerrogativa de Chile como país soberano’“, contó Insulza.

“Entonces sí, fueron los tiempos más difíciles de mi vida política, pero titubeo no hubo nunca. Me dolía hacerlo. Tengo amigos detenidos desaparecidos, fusilados, pero yo hice lo que tenía que hacer en ese momento”, sostuvo el exsenador socialista.

11 de septiembre

Durante la conversación, también recordó que para el día del Golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973, se encontraba trabajando en la Cancillería, estando a cargo de los países “no alineados” y que preparaba una cita entre los estados en la cual se esperaba la participación de Allende.

Estando en París, la capital de Francia, se enteró de la acción de las Fuerzas Armadas, contó.

“Nos enteramos en la tarde del golpe militar”, dijo.

“Tomé el avión que me iba a devolver a Chile y hacía escala en Buenos Aires y allí ya no podía entrar a Chile”, rememoró Insulza, señalando que en Argentina estuvo entre tres a cuatro meses, para luego devolverse a Europa para coordinar a la oposición a Pinochet en la oficina “Chile Democrático”.