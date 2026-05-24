Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Brentford por la Premier League
Los Reds cierran la temporada como locales en el estadio Anfield.
Este fin de semana se cierra la actual temporada de la Premier League, donde Liverpool recibe a Brentford por la Fecha 38.
Los Reds vienen de caer por 2-4 ante Aston Villa y buscan cerrar esta etapa con un resultado favorable al aprovechar la localía.
Por su parte, Brentford registró un último empate a 2 con Crystal Palace en la jornada anterior.
Cuándo juega Liverpool vs. Brentford
El partido de Liverpool contra Brentford es este domingo 24 de mayo a las 11:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el estadio Anfield para este compromiso.
Dónde ver a Liverpool vs. Brentford
El partido de Liverpool contra Brentford se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
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