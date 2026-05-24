Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Brentford por la Premier League. Foto referencial de archivo sitio web liverpoolfc.com

Este fin de semana se cierra la actual temporada de la Premier League, donde Liverpool recibe a Brentford por la Fecha 38.

Los Reds vienen de caer por 2-4 ante Aston Villa y buscan cerrar esta etapa con un resultado favorable al aprovechar la localía.

Por su parte, Brentford registró un último empate a 2 con Crystal Palace en la jornada anterior.

Cuándo juega Liverpool vs. Brentford

El partido de Liverpool contra Brentford es este domingo 24 de mayo a las 11:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio Anfield para este compromiso.

Dónde ver a Liverpool vs. Brentford

El partido de Liverpool contra Brentford se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.