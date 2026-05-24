Alberto Larraín y Constanza Gómez enfrentan nueva formalización en arista Antofagasta del caso ProCultura

A partir de las 8.30 horas de este lunes se desarrollará una nueva audiencia de formalización en contra de Alberto Larraín y Constanza Gómez por parte de la Fiscalía Regional de Antofagasta, en dependencias del Juzgado de Garantía de Antofagasta.

En esta ocasión, el fiscal Cristián Aguilar imputará a ambos profesionales por seis delitos consumados de apropiación indebida en el marco de la arista Antofagasta del denominado caso ProCultura, una de las principales hebras investigativas del caso Convenios.

De acuerdo con la indagación de Aguilar, integrante del equipo liderado por el fiscal Regional Juan Castro Bekios, tanto Larraín como Gómez -en sus calidades de director ejecutivo de la fundación y representante legal de la misma, respectivamente- tendrían responsabilidad directa en las irregularidades detectadas en los convenios que suscribió la ONG con el Gobierno Regional de Antofagasta y la Seremi de Vivienda de la misma región.

Bajo esta arista se evaluó la ejecución del convenio denominado “Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica Antofagasta”, que implicó que el Gore, bajo la dirección de Ricardo Díaz, transfiriera $ 629.815.000 a ProCultura.

Asimismo, se indagaron al menos cuatro convenios que la ONG firmó con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, y que derivaron en que se le transfirieran más de $ 500 millones a la citada entidad privada.

Todo esto, como en su momento observó Contraloría, sin que se hiciera un concurso para la adjudicación de los fondos, y sin que luego se efectuara una correcta verificación de la utilización de los dineros en relación con la labor que se había encomendado.

Esta hebra del caso ProCultura fue el inicio de las pesquisas que pusieron bajo la lupa a la fundación comandada por Larraín y Gómez, pues se originó en la misma región donde estalló la megacausa Convenios, a propósito de los contratos entre la fundación Democracia Viva y la Seremi entonces dirigida por Carlos Contreras.

Cabe hacer presente, además, que esta será la segunda vez que el Ministerio Público formalizará cargos en contra de Larraín y Gómez. La primera fue a raíz de la arista de la Gobernación Metropolitana en la misma causa, donde incluso se despacharon órdenes de detención en contra de ambos.

Consultado por la audiencia de este lunes, el abogado de Larraín, Cristián Arias, sostuvo: “El esquema de imputación que hará el Ministerio Público es el mismo que fracasó estrepitosamente en Santiago, tanto en garantía, como en la Corte de Apelaciones. No vemos que pueda traer un nuevo repertorio, salvo que ahora se ha plegado a la tesis, igualmente peregrina, del Consejo de Defensa del Estado, que también fracasó en ambas instancias”.