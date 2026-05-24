Lautaro Carmona (PC) califica de “un fracaso” para el Ejecutivo el cambio de gabinete

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, señaló que el cambio de gabinete del Presidente José Antonio Kast constituye una derrota en la constitución del equipo del Ejecutivo.

“ Lo que no hay que aceptar es que esto parezca un mérito del Gobierno, cuando esto es un fracaso ”, enfatizó en conversación con Radio Nuevo Mundo en torno a los ajustes ministeriales realizados el martes 19. En esta línea, el timonel del PC apuntó a que Mara Sedini y Trinidad Steinert, ex titulares de la Secretaría General de Gobierno y Seguridad, “seguían acumulando en su hoja chascarro tras chascarro”.

Así, señaló que ambas secretarias de Estado fueron malas elecciones, con malas gestiones. Carmona también indicó que empleaban un “tono beligerante” e “ideas absolutas”, que no resistían la tarea pública, con “reveses, autogoles y bochornos que tuvieron que, antes de una cuenta pública, creer que así limpiaban la imagen y hacer los cambios”.

En específico, para el comunista, “el primer fracaso del Gobierno ha sido la obligación, sin presión de nadie, de tener que cambiar dos de las más importantes ministras, nombradas por el propio Presidente Kast, y que hablan de improvisación, que hablan de una forma bastante autoritaria de relacionarse con la tarea pública que les toca”.

Megarreforma

Consultado por el proyecto de Reconstrucción del Gobierno, que pasó al Senado tras su despacho en la Cámara de Diputados, entre otras reflexiones, la autoridad del PC hizo ahínco en que una rebaja de impuestos no necesariamente se traduciría en más empleos. “Nadie dijo que, si yo tengo más ganancias, obligadamente la voy a poner o la voy a invertir en una actividad en Chile”, amplió.

Asimismo, reiteró que el proyecto funciona “a favor de los ricos, a favor de la concentración del capital y la riqueza, y descuida las personas que necesitan de políticas públicas para resguardar su nivel de ingresos y su calidad de vida”.

En esta línea, planteó que es necesario comunicar y llegar a tener la capacidad de desarrollar una pedagogía política de explicación para que la gente asocie la pérdida de derechos, como el derecho a la salud; derecho a la vivienda; derecho a una movilidad en transporte público, con capacidad real desde el punto de vista de los valores que se tiene, con este proyecto de ley".