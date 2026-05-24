Vodanovic sobre seguridad: “El Gobierno erró desde el primer día en no tener claro cuáles eran las políticas que pretendía aplicar”

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic se refirió este domingo al desempeño en materia de seguridad por parte del gobierno de José Antonio Kast, en que mencionó que no se han cumplido las promesas y que le parece preocupante que no exista un plan.

“Cuando decíamos que estas eran políticas de largo plazo, teníamos un candidato que ofrecía soluciones mágicas e instantáneas, y la verdad es que eso, todos sabíamos que no era verdad”, señaló la parlamentaria en el programa Estado Nacional de TVN.

Además, añadió que “el Presidente prometió que él tenía un plan, había planes distintos, y esos no existen, eran un Word, eran una línea, y eso es muy delicado jugar con la seguridad, porque la seguridad requiere políticas de largo plazo, requiere políticas de Estado, requiere recursos permanentes”.

Sobre esto mismo, Vodanovic recordó la polémica que se desató cuando se anunciaron los recortes del 3% a los ministerios, y cómo esto implicaba también al presupuesto de Seguridad Pública.

Más tarde, el Gobierno revirtió el recorte en este ministerio, algo que la parlamentaria menciona como un primer error de esa cartera.

“ El Gobierno erró desde el primer día en no tener claro cuáles eran las políticas que pretendía aplicar y qué iban a cambiar ”, comentó Vodanovic sobre esto.

Asimismo, respecto a las políticas que se han puesto en la agenda relacionadas a este ámbito, mencionó el reciente caso del expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, quien hace unos días fue víctima de un turbazo en su hogar y donde además terminó abatiendo a uno de los delincuentes.

En ese sentido, la parlamentaria criticó que solo se esté dando prioridad y que se busque dar urgencia al proyecto de Ley Anti-Turbazos.

“Yo estoy de acuerdo, discutamos, subamos las penas, pero eso no es una solución, porque lo que vimos ahí es una banda de crimen organizado, que además se dio que había tratado de ingresar a otra vivienda, que portaba armamento de grueso calibre. Entonces, si no hay una persecución efectiva contra eso, no tenemos posibilidades de terminar con aquello”, explicó.

En esta situación, el asaltante que falleció tras la defensa del exministro Aróstica, era un joven de 16 años. Ante la pregunta sobre cómo debería enfrentar el Estado los delitos cometidos por menores de edad, Vodanovic subrayó la importancia de la labor de la Subsecretaria de Prevención del Delito, pero al mismo tiempo manifestó preocupación por los últimos dichos de la viceministra, Ana Victoria Quintana.

“Las actuaciones que hemos visto de la subsecretaria son; decir que el Estado no tiene que hacerse cargo de la seguridad de las personas y segundo, dice que los diputados querían un cuadernito. O sea, un menosprecio a la autoridad legislativa”, comentó la presidenta del PS.

A modo de conclusión, la senadora del PS dijo que para acatar los problemas de seguridad se “requiere una intervención desde el Estado y con una visión de largo plazo, que en vez de decir que en el gobierno anterior no se hizo nada, se validen las políticas públicas que se hicieron y que continúe con los recursos que se les entregaron a las policías”.

Además, pidió que se avance en una ley, que según señaló, “está lista para ser aprobada”, refiriéndose a la iniciativa que tiene como objetivo, entre otros puntos, acortar la duración de la carrera de Carabineros.

Diálogos sobre megarreforma y declaraciones del ministro Alvarado

Sobre la discusión que se avecina en el Senado, y la decisión de legislar o no el megaproyecto del Gobierno, Vodanovic hizo comentarios sobre la postura que ha tenido el Ejecutivo a la hora de llegar a acuerdos, que a su juicio no ha sido el adecuado para esto.

“Aquí tiene que haber un cambio del Gobierno, de la conducta del Gobierno. De querer realmente sentarse a escuchar, no a oír, no a el ruido, no, a escuchar y a revisar lo que le han dicho tantas personas”, dijo.

En relación a este cambio de actitud que espera de las autoridades de Gobierno es que “entiendan que todos los representantes que estamos en el Senado fuimos electos por la ciudadanía y que merecemos también el respeto, así como merecen ellos nuestra atención y consideración de los temas”.

Además, como uno de los puntos en concreto que le gustaría discutir dentro de lo que sería el Plan de Reconstrucción Nacional, se refirió a la invariabilidad tributaria, como está planteada actualmente en el proyecto. Sin embargo, prefirió no adelantar otros puntos que deben darse a conocer en el Congreso.

Hace unos días, el ministro del Interior (hoy biministro de Interior y Segegob), Claudio Alvarado, en una entrevista con El Mercurio, pidió al socialismo democrático desmarcarse de la “tutela” del Frente Amplio y del Partido Comunista para llegar a acuerdos.

Vodanic, se refirió a esto hace unos días en el programa Desde la Redacción de La Tercera en que acusó al ministro de denostar a su sector y también dijo que “no vamos a caer en provocaciones, si el gobierno busca quebrarnos como oposición, no lo va a conseguir”.

Sobre este mismo tema, este domingo además citó la entrevista al sociólogo Eugenio Tironi en La Tercera para decir que, “es un boicot al diálogo. Si uno quiere conversar con alguien, si invita a alguien a su casa, no lo maltrata ”.