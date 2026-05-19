Desde la Redacción: Vodanovic (PS) acusa a Alvarado de “denostar” con su llamado al Socialismo Democrático
En el programa de streaming de La Tercera la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, rechazó el llamado que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, hizo al Socialismo Democrático de desmarcarse de "la tutela" del FA y el PC. En entrevista con El Mercurio el jefe de gabinete dijo que "viene el momento" para que la centroizquierda "pueda tomar sus propias decisiones". Esto, mientras La Moneda mira a ese sector para la tramitación de la megarreforma en la Cámara Alta. "No vamos a caer en provocaciones, si el gobierno busca quebrarnos como oposición, no lo va a conseguir", dijo la parlamentaria, asegurando que los senadores socialistas rechazarán el Plan de Reconstrucción Nacional del Ejecutivo si éste se mantiene como está.
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