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    Política

    DC arremete contra ministro Quiroz por emplazamiento tras rechazo a la megarreforma: “Más respeto, ministro”

    Dirigentes de la Falange acusaron soberbia y falta de empatía del titular de Hacienda luego de que cuestionara la postura del partido frente al proyecto económico del gobierno y llamara a la colectividad a “madurar” su posición política.

    Por 
    Roberto Martínez

    Una dura respuesta generaron en la Democracia Cristiana (DC) las recientes declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien cuestionó públicamente la postura de la colectividad frente a la denominada megarreforma impulsada por el gobierno de José Antonio Kast y afirmó que el partido debía “madurar la nueva situación política”.

    Las críticas surgieron luego de una entrevista concedida por el secretario de Estado al medio Ex-Ante, donde comparó el actuar de la DC con el Partido de la Gente (PDG), colectividad con la que el Ejecutivo sí logró acercamientos para respaldar parte del controversial proyecto.

    En esa conversación, el jefe del Erario fiscal destacó que el PDG “está muy a tono con los tiempos” y representa “a la clase media”, asegurando además que la DC mantiene “un resabio” ideológico que le impediría comprender la necesidad de reducir impuestos corporativos para incentivar la inversión y el empleo.

    Espero que a futuro haga una reflexión”, señaló Quiroz respecto a la DC, agregando que la postura adoptada por el partido termina alineándolo con el Partido Comunista y el Frente Amplio.

    “Más respeto”

    Las palabras del ministro provocaron inmediatas reacciones en dirigentes y parlamentarios democratacristianos, quienes acusaron al titular de Hacienda de intervenir en asuntos internos de los partidos políticos y tensionar aún más la relación entre el Ejecutivo y la oposición en medio de la tramitación legislativa del proyecto económico.

    El primero en responder fue el presidente de la Falange y diputado Álvaro Ortiz, quien emplazó directamente al ministro por el tono de sus declaraciones.

    “La labor del ministro Quiroz no es opinar sobre los partidos políticos. Él debe buscar acuerdos para sacar adelante una economía que crecerá 1,6% este año y no dedicarse a pirquinear votos. Más respeto, ministro”, sostuvo.

    Por su parte, el senador Iván Flores fue uno de los más duros en sus cuestionamientos y acusó al ministro de actuar con soberbia frente a la situación económica y social del país.

    “No me preocupan ni los mensajes, ni la soberbia de Quiroz mandándole mensaje a la DC respecto a lo que tiene que hacer frente a la oposición. Me preocuparía si la oposición no está del todo unida para hacer de verdad oposición a este desastre que nos está pasando”, afirmó.

    El parlamentario además apuntó al impacto que, a su juicio, tendrían las medidas impulsadas por el Ejecutivo en áreas sensibles como salud pública.

    Me preocupa mucho más lo que Quiroz le está haciendo a la gente y lo que este gobierno le está haciendo a la gente y lo que está pasando en salud con esta rebaja de casi 500 mil millones de pesos”, advirtió.

    A la vez, sostuvo que los recortes afectarían directamente a la atención primaria, hospitales y servicios regionales, agregando que el ministro “está toreando a Chile”.

    Yo no sé cuánto Chile va a aguantar con esa soberbia, con esa falta de conocimiento, con esa falta de empatía, con esa falta de interés en saber lo que a la gente le está pasando y le va a pasar”, agregó.

    A los reproches se sumó también la senadora Yasna Provoste, quien defendió la trayectoria histórica de la Democracia Cristiana y cuestionó el tono utilizado por el jefe de las finanzas públicas.

    El ministro Quiroz le pide a la DC madurar y a la gente aguantar. Le recuerdo que nuestro partido, en 69 años, ha demostrado con creces su compromiso con Chile y su gente”, sostuvo.

    La legisladora además remarcó que las diferencias políticas no pueden resolverse mediante presiones o descalificaciones públicas.

    “Ministro: las convicciones no se negocian. El país avanza con diálogo, no imposiciones ni descalificaciones”, afirmó.

    Más sobre:Democracia CristianaDCJorge QuirozMegarreformaÁlvaro OrtizIván FloresYasna ProvostePolítica

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